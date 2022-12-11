تهنئة صدام حسين للمغرب.. ابنته رغد تكشف صيغتها لو كان حيا

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وطن– على طريقة والدها، هنّأت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، المنتخب المغربي “أسود الأطلس” بعد فوزه على نظيره البرتغالي في قطر، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبَين، السبت 10 ديسمبر، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

رغد صدام حسين تهنئ المنتخب المغربي

وشاركت رغد صدام حسين متابعيها -كما فعل أغلب رواد مواقع التواصل في الدول العربية- سعادتَها الغامرة بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

ونشرت “رغد صدام حسين” تغريدةً عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت فيها: “عفية وعفيتين”.

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وجاء في النص الكامل لـ تغريدة “رغد صدام حسين”: “عفية وعفيتين.. هكذا كان يقول لنا والدي”.

وتابعت: “واليوم نهديها لكم أيها الأحبة عفية وعفيتين.. يا شعب المغرب العزيز.. مبروك علينا هذا الفوز الجميل”.

وأرفقت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، التغريدة التي نشرتها عبر تويتر، بصورة لبعض لاعبي المنتخب المغربي.

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المنتخب المغربي يفوز على المنتخب البرتغالي

وتضمّنت الصورة التي أرفقتها “رغد صدام حسين” كلّاً من حارس مرمى المنتخب المغربي “ياسين بونو“، الذي تألق في هذا المونديال، محافظاً على شباك مرماه نظيفة، ما عدا هدف يتيم سجّله المنتخب الكندي في دوري المجموعات.

حضر في الصورة أيضاً ظهير أيمن منتخب أسود الأطلس “أشرف حكيمي“، الذي ساهم عبر لمساته الرائعة ونباهته الدفاعية في تعزيز خط دفاع المنتخب العربي، الذي أكّد المراقبون أنه واحد من أفضل خطوط الدفاع في كأس العالم قطر 2022، إن لم يكن الأفضل.

وأخيراً ظهر في الصورة، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي “حكيم زياش“، الذي تمركز في خطة الوسط الهجومي على أرضية الميدان.

وقد ساهم عبر مهارته في الاحتفاظ بالكرة، وصنع الفرص لخط الهجوم، في جعل المنتخب المغربي فريقاً كروياً قادراً، ليس فقط على الفوز بركلات الترجيح، إنما منتخباً له القدرة على هزّ شباك المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من كأس العالم، التي تحتضنها قطر ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

مباراة المغرب وفرنسا

هذا وفاز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في مواجهةٍ أُقيمت على أرض استاد الثمامة بقطر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويواجه المنتخب المغربي خلال نصف نهائي كأس العالم في مواجهته القادمة، المنتخبَ الفرنسي، حامل اللقب العالمي في آحر نسخة مونديالية، روسيا 2018.

ويراهن أسود الأطلس على انتزاع فوز صعب وتاريخي بمواجهة منتخب الديوك، في مباراة ستكون -بغض النظر عن نتيجتها- تاريخيةً إلى أبعد الحدود.