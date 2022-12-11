تألق ياسين بونو مستمر خارج الملعب.. شاهد ما فعله في المؤتمر الصحفي وجذب الأنظار

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وطن- بعد تألقه اللافت في مباراة المغرب والبرتغال وقيادته أسود أطلس للتأهل لنصف نهائي المونديال وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، لفت الحارس المتألق ياسين بونو، الأنظار خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الدور ربع النهائي.

ففي المؤتمر، أثار ياسين بونو غضب الصحفيين لعدم رغبته بالرد إلا بالعربية رغم إلمامه باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

🚨🚨🚨 ياسين بونو أثار غضب الصحفيين بالمؤتمر الصحفي لعدم رغبته بالرد إلا بالعربية رغم إلمامه باللغة الإنجليزية، الفرنسية والاسبانية كذلك. ـ بونو : "ليست مشكلتي أنكم لاتتحدثون العربية ولم تحضروا مترجمين." pic.twitter.com/F7d0jX4avh — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) December 10, 2022

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واعترض بعض الصحفيين الأفارقة على إجابة ياسين بونو على الأسئلة باللغة العربية، لكن حارس منتخب المغرب رد عليهم قائلاً: “ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية ولم تحضروا مترجمين”.

وانتشر مقطع فيديو لياسين بونو، وهو يتحدث باللغة العربية خلال المؤتمر الصحفي.

#مجلس_قناة_الكاس |

ياسين بونو حارس المغرب يتمسك بالحديث باللغة العربية رغم إجادته التحدث باللغة الفرنسية والانجليزية والاسبانية #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/wynTRj4JcU — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022

تفاعل واسع

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أثارت الواقعة تفاعلا واسعا على موقع تويتر، بين النشطاء الذين أشادوا بتمسك بونو بالهوية العربية.

فقال “صلاح”: “الافتخار بالهوية .. هكذا تفعل بقية الامم ، فرنسا . المانيا . اليابان إلخ”.

الافتخار بالهوية .. هكذا تفعل بقية الامم ، فرنسا . المانيا . اليابان …الخ. — Salah Edd (@SalahEdd10) December 10, 2022

وغرد ناشط: “الاعتزاز باللغة العربية وهي لغة القرآن مطلب وشرف وفخر لكن بصراحة ما فهمت ماذا يقول حارس المرمى المغربي”.

أالأعتزاز باللغة العربية وهي لغة القرآن مطلب وشرف وفخر لكن بصراحة ما فهمت ماذا يقول 😇 حارس المرمى المغربي🇲🇦 — A (@gonem466) December 10, 2022

وقال “مصطفى”: “الرجوع للأصل فضيلة، ميزة المغاربة الأحرار”.

الرجوع للأصل فضيلة، ميزة المغاربة الأحرار — Mostafa Abouyahya (@zamos711) December 11, 2022

تألق ياسين بونو

وقاد ياسين بونو منتخب المغرب لتحقيق فوزًا تاريخيًا على البرتغال في المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ياسين بونو أفضل لاعب “مرتين”

وحصد ياسين بونو جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، للمباراة الثانية على التوالي بعدما حصد الجائزة في مباراة إسبانيا في دور الـ16 من مونديال قطر.

وحرص بونو على إهداء جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب والبرتغال إلى زميله يوسف النصيري الذي سجل هدف المباراة الوحيد.