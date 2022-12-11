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تألق ياسين بونو مستمر خارج الملعب.. شاهد ما فعله في المؤتمر الصحفي وجذب الأنظار

اللاعب حصل على أفضل لاعب في مباراتي المغرب بثمن وربع النهائي

كتب خالد السعدي
ياسين بونو watanserb.com
ياسين بونو
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وطن- بعد تألقه اللافت في مباراة المغرب والبرتغال وقيادته أسود أطلس للتأهل لنصف نهائي المونديال وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، لفت الحارس المتألق ياسين بونو، الأنظار خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الدور ربع النهائي.

ففي المؤتمر، أثار ياسين بونو غضب الصحفيين لعدم رغبته بالرد إلا بالعربية رغم إلمامه باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

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واعترض بعض الصحفيين الأفارقة على إجابة ياسين بونو على الأسئلة باللغة العربية، لكن حارس منتخب المغرب رد عليهم قائلاً: “ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية ولم تحضروا مترجمين”.

وانتشر مقطع فيديو لياسين بونو، وهو يتحدث باللغة العربية خلال المؤتمر الصحفي.

تفاعل واسع

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أثارت الواقعة تفاعلا واسعا على موقع تويتر، بين النشطاء الذين أشادوا بتمسك بونو بالهوية العربية.

فقال “صلاح”: “الافتخار بالهوية .. هكذا تفعل بقية الامم ، فرنسا . المانيا . اليابان إلخ”.

وغرد ناشط: “الاعتزاز باللغة العربية وهي لغة القرآن مطلب وشرف وفخر لكن بصراحة ما فهمت ماذا يقول حارس المرمى المغربي”.

وقال “مصطفى”: “الرجوع للأصل فضيلة، ميزة المغاربة الأحرار”.

تألق ياسين بونو

وقاد ياسين بونو منتخب المغرب لتحقيق فوزًا تاريخيًا على البرتغال في المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

الحارس ياسين بونو يدخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه (فيديو)

ياسين بونو أفضل لاعب “مرتين”

وحصد ياسين بونو جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، للمباراة الثانية على التوالي بعدما حصد الجائزة في مباراة إسبانيا في دور الـ16 من مونديال قطر.

وحرص بونو على إهداء جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب والبرتغال إلى زميله يوسف النصيري الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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