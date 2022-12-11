الأحد, ديسمبر 11, 2022
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حياتنا

إيفانا نول تكشف اسم اللاعب الذي تضعف أمامه وتتمنى أن يكون حبيبها! (فيديو)

حلم ملكة جمال كرواتيا هو رؤية نهائي منتخب بلادها ضد إنجلترا

كتب رفيف عبدالله
إيفانا نول تكشف اسم اللاعب الذي تضعف أمامه وتتمنى أن يكون حبيبها! (فيديو) watanserb.com
إيفانا نول
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وطن– كشفت إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا السابقة، أنها تشجع أيضاً إنجلترا، لأن حلمها هو رؤية نهائي كرواتيا ضد إنجلترا.

حلم إيفانا لم يتحقق

كانت عارضة الأزياء الكرواتية إيفانا 26 عاماً ، التي يطلق عليها لقب “أكثر المشجعين إثارة ” في كأس العالم. تلفت الأنظار أثناء حضور مباريات كأس العالم في قطر الإسلامية المحافظة. مع ملابسها الجريئة والملفتة للنظر بألوان منتخبها الوطني.

واحتفل لاعبو منتخب كرواتيا بالتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد فوزهم على البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

الأمن طلب منها عدم التقاط أي صور في استاد المدينة التعليمية يوم الجمعة
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وسيتجنب كل من إنجلترا وكرواتيا بعضهما البعض في نصف النهائي مما يعني أنهما كانا سيلتقيان في النهائي يوم 18 ديسمبر.

لكن المنتخب الفرنسي انتزع بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2022 من نظيره الإنجليزي إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما.

الفريقان المفضلان

تقول ايفانا نول: “أنا من أشد المعجبين بالدوري الإنجليزي وأحب كرة القدم الإنجليزية. سيكون حلما أن أرى كرواتيا تلعب مع إنجلترا في النهائي”.

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وتابعت في لقاء مع صحيفة “ديلي ميل”: “من الواضح أنني أشجع كرواتيا ولكن في ليلة السبت ، سأكون من مشجعي إنجلترا. أريدهم حقًا أن يهزموا فرنسا. سيكون من المثير للغاية بالنسبة لي أن أرى الفريقين اللذين أحب أن يكونا في النهائي”.

وأضافت: ‘للأسف ، ليس لدي تذكرة. لذلك إذا كان هناك أي شخص يمكنه إعطائي تذكرة سأكون ممتنة جدًا. سيكون من المثير للغاية بالنسبة لي أن أرى إنجلترا تلعب في مثل هذه المباراة الهامة”.

نقطة ضعفها

اعترفت ملكة جمال كرواتيا بأنها أعجبت بمهارات كرة القدم التي يمتلكها هاري كين كابتن إنجلترا. لكنها اعترفت أيضاً أن نقطة ضعفها زميله ماسون ماونت.

ماسون ماونت

وأضافت: “ماسون لاعب جيد للغاية لكنه أيضًا أفضل لاعب في المنتخب الإنجليزي وأود أن ألتقي به يومًا ما”.

منذ ظهورها لأول مرة في الملابس الكاشفة في أول مباراة لكرواتيا في كأس العالم ، جمعت إيفانا 200 ألف متابع على انستجرام. ليصبح مجموعهم 1.7 مليون متابع. وذلك بعد نشر صور لها بشكل منتظم في كل من الملاعب وعلى الشاطئ في قطر.

إيفانا نول
“ماسون لاعب جيد للغاية لكنه أيضًا أفضل لاعب في المنتخب الإنجليزي وأود أن ألتقي به يومًا ما”

عروض زواج

أثناء وجودها في الملاعب ، وقف عشرات المشجعين لالتقاط صور سيلفي مع ايفانا نول. وكشفت أنها تلقت أيضًا العديد من عروض الزواج من السكان المحليين الذين اتصلوا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تقول إيفانا: “لقد صدمت جدًا من الطريقة التي استقبلت بها بشكل إيجابي. قبل مجيئي إلى قطر ، كنت قلقة من أن يتم اعتقالي بسبب ارتداء مثل هذا ، لكن رد الفعل كان عكس ذلك تمامًا”.

إيفانا نول
كانت عارضة الأزياء تحتفل بفوز كرواتيا المفاجئ بركلات الترجيح على البرازيل على إنستغرام

وتابعت: “إنه لأمر رائع أن أرى استقلاليتي كامرأة ويحترم القطريون ثقافتي”.

يحبون رؤيتي

أصرت ملكة جمال كرواتيا على أن ملابسها ليست مصممة للإساءة للثقافة الإسلامية وأنها ستتستر إذا طلبت منها السلطات ذلك.

وأضافت: ‘لم يطلب مني الأمن في الملاعب التستر على الإطلاق. في الواقع ، إنهم يحبون رؤيتي والوقوف في طابور لالتقاط الصور معي”.

إيفانا نول
كشفت عارضة الأزياء الكرواتية أن أمن الملاعب في قطر منعها من التقاط الصور مع الجماهير

وأردفت: “أعلم أن السلطات قالت إن المشجعين يجب أن يرتدوا ملابس محتشمة. يحظر قانون اللباس إظهار الكتفين والركبتين والبطن وأجزاء أخرى من الجسم. لكن يبدو أنه بمجرد رؤيتي ، نسوا نصائحهم الخاصة”.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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