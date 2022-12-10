مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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وطن- أيامٌ قليلة تفصلُنا عن انطلاق مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، التي شهدت العديد من المفاجآت لعشاق الكرة المستديرة، لعل أبرزها تأهل المنتخب المغربي إلى دور النصف النهائي لأول مرة في تاريخه على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 (المربع الذهبي)، الثلاثاء، من أجل حسم منتخبين فقط من أصل 4 منتخبات إلى نهائي البطولة العالمية، للمنافسة على اللقب بنسخته ال22، التي تستضيفها دولة قطر.

مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس العالم 2022

كما وجاءت مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، فيما يلي:

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الأرجنتين (راقصو التانغو) X كرواتيا (الناريون) ( الثلاثاء، 13-12، استاد لوسيل، العاشرة مساءً).

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أكتمال جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022

منتخب الأرجنتين 🇦🇷 و منتخب كرواتيا 🇭🇷

🗓️ يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

🕙 22:00 بتوقيت مكة المكرمة منتخب المغرب 🇲🇦 و منتخب فرنسا 🇨🇵

🗓️ يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022

🕙 22:00 بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/XHj5Q3rEBk — أخبار باقة بي أن (@beIN_NWS) December 10, 2022

فرنسا (الديوك) X المغرب ( أسود الأطلس) (الأربعاء، 14-12، استاد البيت، العاشرة مساءً).

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كما وستكون مباراة المغرب وفرنسا، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وبتوقيت القدس الشريف ومصر العروبة، عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

وستذاع مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، و (الكأس)، القطرتين الناقلتين لأحداث البطولة العالمية المقامة في دولة قطر بنسختها ال22.

كما ومن المتوقع أن تبث مباراة المغرب وفرنسا، بالمجان على قنوات ( بين سبورت) المفتوحة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013 أو 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

المعلقين على مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2022

وسيعلق على أحداث مباراة المغرب وفرنسا، على قنوات (بين سبورت)، المعلق المغربي جواد بده. كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، العماني خليل البلوشي.

فرنسا أول منتخب حامل للقب يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم منذ تأهل البرازيل عام 1998 بعد فوزها باللقب عام 1994#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/RBdX0d9pvb — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022

كما وسيعلق على أحداث مباراة الأرجنتين وكرواتيا، المعلق الجزائري حفيظ دراجي على قنوات (بين سبورت). بينما سيعلق عليها على قنوات (الكأس)، المعلق اليمني حسن العيدروس أو البحيرني خالد الحدي.

ومن الجدير بالذكر، بأن مباراة نهائي مونديال كأس العالم 2022، ستكون الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري على ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).