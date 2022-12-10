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مونديال قطر 2022

مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

منافسات دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مباريات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة watanserb.com
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وطن- أيامٌ قليلة تفصلُنا عن انطلاق مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، التي شهدت العديد من المفاجآت لعشاق الكرة المستديرة، لعل أبرزها تأهل المنتخب المغربي إلى دور النصف النهائي لأول مرة في تاريخه على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 (المربع الذهبي)، الثلاثاء، من أجل حسم منتخبين فقط من أصل 4 منتخبات إلى نهائي البطولة العالمية، للمنافسة على اللقب بنسخته ال22، التي تستضيفها دولة قطر.

مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس العالم 2022

كما وجاءت مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، فيما يلي:

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الأرجنتين (راقصو التانغو) X كرواتيا (الناريون) ( الثلاثاء، 13-12، استاد لوسيل، العاشرة مساءً).

فرنسا (الديوك) X المغرب ( أسود الأطلس) (الأربعاء، 14-12، استاد البيت، العاشرة مساءً).

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كما وستكون مباراة المغرب وفرنسا، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وبتوقيت القدس الشريف ومصر العروبة، عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

وستذاع مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، و (الكأس)، القطرتين الناقلتين لأحداث البطولة العالمية المقامة في دولة قطر بنسختها ال22.

كما ومن المتوقع أن تبث مباراة المغرب وفرنسا، بالمجان على قنوات ( بين سبورت) المفتوحة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013 أو 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

المعلقين على مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2022

وسيعلق على أحداث مباراة المغرب وفرنسا، على قنوات (بين سبورت)، المعلق المغربي جواد بده. كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، العماني خليل البلوشي.

كما وسيعلق على أحداث مباراة الأرجنتين وكرواتيا، المعلق الجزائري حفيظ دراجي على قنوات (بين سبورت). بينما سيعلق عليها على قنوات (الكأس)، المعلق اليمني حسن العيدروس أو البحيرني خالد الحدي.

ومن الجدير بالذكر، بأن مباراة نهائي مونديال كأس العالم 2022، ستكون الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري على ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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