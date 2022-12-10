كريستيانو رونالدو ينفجر في البكاء بعد الهزيمة أمام المغرب (فيديو)

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وطن- وثقت كاميرات التصوير بمباراة المغرب والبرتغال، بكاء النجم العالمي كريستيانو رونالدو عقب هزيمة منتخبه أمام “أسود الأطلس” اليوم، والخروج من بطولة كأس العالم 2022 المقامة بقطر.

كريستيانو رونالدو يبكي بعد الهزيمة أمام المغرب

ونجح المنتخب المغربي اليوم، السبت، من قطر في كتابة التاريخ والصعود للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة العربية، عقب فوزه على البرتغال بنتجية 1 مقابل لا شيء.

وظهر رونالدو وهو يبكي بحرقة كبيرة عقب المباراة، وأثناء توجهه إلى غرفة الملابس.

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وكان كريستاينو قد شارك في الشوط الثاني من عمر المباراة، وظهر على دكة البدلاء طيلة الشوط الأول.

وقضى “أسود الأطلس” اليوم على حلم منتخب البرتغال ونجمه رونالدو، في الصعود للدور نصف النهائي من كأس العالم.

مباراة المغرب والبرتغال

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ونجح منتخب المغرب في تحقيق الفوز على حساب منتخب البرتغال، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الثمامة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم في قطر 2022.

المغرب يبلغ المربع الذهبي ليكون بذلك أول منتخب عربي وأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #المغرب_البرتغال #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8VLmgvGiCG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022

وتأهل منتخب المغرب بهذا الفوز لدور النصف نهائي المونديال، كأول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لهذا الدور بتاريخ كأس العالم.

وسجل منتخب المغرب الهدف الوحيد عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 42 خلال اللقاء الذي يقام على ملعب الثمامة.

وتأهل أمس، الجمعة، منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي رفقة المنتخب الكرواتي؛ ليضرب موعدًا معه.

وفي انتظار الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم، ليتضح من منهما سيصعد للدور نصف النهائي ويلتقي مع المغرب.

وباتت طموحات الجمهور العربي كبيرة جدا في تخطي منتخب المغرب “أسود الأطلس” للدور نصف النهائي أيضا والصعود لنهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ العرب.