السبت, ديسمبر 10, 2022
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كريستيانو رونالدو ينفجر في البكاء بعد الهزيمة أمام المغرب (فيديو)

كريستيانو رونالدو يبكي بعد إقصاء المغرب للبرتغال والصعود لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022

كتب باسل النجار
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- وثقت كاميرات التصوير بمباراة المغرب والبرتغال، بكاء النجم العالمي كريستيانو رونالدو عقب هزيمة منتخبه أمام “أسود الأطلس” اليوم، والخروج من بطولة كأس العالم 2022 المقامة بقطر.

كريستيانو رونالدو يبكي بعد الهزيمة أمام المغرب

ونجح المنتخب المغربي اليوم، السبت، من قطر في كتابة التاريخ والصعود للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة العربية، عقب فوزه على البرتغال بنتجية 1 مقابل لا شيء.

وظهر رونالدو وهو يبكي بحرقة كبيرة عقب المباراة، وأثناء توجهه إلى غرفة الملابس.

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وكان كريستاينو قد شارك في الشوط الثاني من عمر المباراة، وظهر على دكة البدلاء طيلة الشوط الأول.

وقضى “أسود الأطلس” اليوم على حلم منتخب البرتغال ونجمه رونالدو، في الصعود للدور نصف النهائي من كأس العالم.

مباراة المغرب والبرتغال

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ونجح منتخب المغرب في تحقيق الفوز على حساب منتخب البرتغال، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الثمامة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وتأهل منتخب المغرب بهذا الفوز لدور النصف نهائي المونديال، كأول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لهذا الدور بتاريخ كأس العالم.

رد فعل رونالدو بعد هدف يوسف النصيري القاتل بشباك البرتغال (فيديو)

وسجل منتخب المغرب الهدف الوحيد عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 42 خلال اللقاء الذي يقام على ملعب الثمامة.

وتأهل أمس، الجمعة، منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي رفقة المنتخب الكرواتي؛ ليضرب موعدًا معه.

وفي انتظار الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم، ليتضح من منهما سيصعد للدور نصف النهائي ويلتقي مع المغرب.

وباتت طموحات الجمهور العربي كبيرة جدا في تخطي منتخب المغرب “أسود الأطلس” للدور نصف النهائي أيضا والصعود لنهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ العرب.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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