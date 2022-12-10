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رد فعل رونالدو بعد هدف يوسف النصيري القاتل بشباك البرتغال (فيديو)

كريستيانو رونالدو ظهر على وجهه الحسرة عقب هدف المغرب الأول في شباك منتخبه البرتغال

كتب باسل النجار
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- وثقت عدسات الكاميرات في ملعب “الثمامة” المونديالي ردة فعل النجم كريستيانو رونالدو، عقب الهدف الأول للمنتخ بالمغربي في شباك نظيره الهولندي الذي يقوده “الدون”.

كريستيانو رونالدو وهدف المغرب الأول

وكانت المغرب قد افتتحت التسجيل في المباراة بهدف اللاعب يوسف النصيري، في شباك البرتغال بالشوط الأول من عمر المباراة ليعطي الأفضلية لأسود الأطلس.

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وبدا واضحا على وجه رونالدو الحسرة والضيق، وظهر عليه علامات الغضب وهو جالس على مقعد البدلاء.

وجاء هذا الهدف الذي أزعج “الدون” بشدة عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، بعد إرسال يحيى عطية الله لكرة عرضية رائعة استقبلها النصيري برأسية سكنت الشباك.

مباراة المغرب والبرتغال

وكان منتخب المغرب قد استطاع التأهل من دور الـ16 بالفوز على إسبانيا (3-0) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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ونجحت البرتغال في التأهل لدور الـ8 بعد أن فازت على سويسرا بـ6أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يصعد الفائز من هذه المباراة لنصف النهائي ومواجهة الفائز من لقاء فرنسا وإنجلترا.

وتقابل المنتخبان من قبل مرتين كانت الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 1986، وفاز منتخب المغرب بنتيجة 3/1 بثنائية عبدالرزاق خيري وعبدالكريم ميري (كريمو).

وكانت المواجهة الثانية والأخيرة في مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2018، وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 1/0 بهدف سجله كريستيانو رونالدو.

يوسف النصيري وإنجاز تاريخي

وبهذا الهدف حقق يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، إنجازاً تاريخياً فى كأس العالم.

وسجل يوسف النصيرى هدف المغرب فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، من ضربة رأسية لحظة خروج الحارس البرتغالى من مرماه.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن يوسف النصيرى أصبح الهداف التاريخى لمنتخب المغرب فى المونديال برصيد 3 أهداف، متخطيا الثلاثى عبد الرزاق خيرى، عبد الجليل كماتشو وبصير صلاح الدين برصيد هدفين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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