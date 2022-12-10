رد فعل رونالدو بعد هدف يوسف النصيري القاتل بشباك البرتغال (فيديو)

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وطن- وثقت عدسات الكاميرات في ملعب “الثمامة” المونديالي ردة فعل النجم كريستيانو رونالدو، عقب الهدف الأول للمنتخ بالمغربي في شباك نظيره الهولندي الذي يقوده “الدون”.

كريستيانو رونالدو وهدف المغرب الأول

وكانت المغرب قد افتتحت التسجيل في المباراة بهدف اللاعب يوسف النصيري، في شباك البرتغال بالشوط الأول من عمر المباراة ليعطي الأفضلية لأسود الأطلس.

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وبدا واضحا على وجه رونالدو الحسرة والضيق، وظهر عليه علامات الغضب وهو جالس على مقعد البدلاء.

وجاء هذا الهدف الذي أزعج “الدون” بشدة عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، بعد إرسال يحيى عطية الله لكرة عرضية رائعة استقبلها النصيري برأسية سكنت الشباك.

مباراة المغرب والبرتغال

وكان منتخب المغرب قد استطاع التأهل من دور الـ16 بالفوز على إسبانيا (3-0) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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ونجحت البرتغال في التأهل لدور الـ8 بعد أن فازت على سويسرا بـ6أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يصعد الفائز من هذه المباراة لنصف النهائي ومواجهة الفائز من لقاء فرنسا وإنجلترا.

وتقابل المنتخبان من قبل مرتين كانت الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 1986، وفاز منتخب المغرب بنتيجة 3/1 بثنائية عبدالرزاق خيري وعبدالكريم ميري (كريمو).

وكانت المواجهة الثانية والأخيرة في مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2018، وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 1/0 بهدف سجله كريستيانو رونالدو.

يوسف النصيري وإنجاز تاريخي

وبهذا الهدف حقق يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، إنجازاً تاريخياً فى كأس العالم.

وسجل يوسف النصيرى هدف المغرب فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، من ضربة رأسية لحظة خروج الحارس البرتغالى من مرماه.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن يوسف النصيرى أصبح الهداف التاريخى لمنتخب المغرب فى المونديال برصيد 3 أهداف، متخطيا الثلاثى عبد الرزاق خيرى، عبد الجليل كماتشو وبصير صلاح الدين برصيد هدفين.