وفاة الصحفي الأمريكي والداعم للمثليين جرانت وال في قطر وشقيقه يزعم أنه قتل..ما القصة؟!

- Advertisement -

وطن– توفي الصحفي الأمريكي الداعم للمثليين جرانت وال، وهو أحد أشهر كتاب كرة القدم في الولايات المتحدة ، في ساعة مبكرة من صباح السبت أثناء تغطيته لمباراة كأس العالم بين الأرجنتين وهولنداعن عمر يناهز 49 عاما.

وبحسب وكالة “أسوشييتد برس“، قال مراسلي وسائل الإعلام الأمريكية الجالسين بالقرب منه إن “وال” سقط في مقعده في كابينة الصحفيين في استاد لوسيل الأيقوني خلال الوقت الإضافي وأن المراسلين المجاورين له طلبوا المساعدة.

وقال الصحفيون إن عمال خدمات الطوارئ استجابوا بسرعة كبيرة وأُبلغ الصحفيون في وقت لاحق بأن “وال” قد توفي.

جرانت وال أعلن قبل أيم تعرضه لوعكة صحية

- Advertisement -

كان وال يغطي نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة، وكتب يوم الاثنين الماضي على موقعه على الإنترنت أنه زار عيادة طبية أثناء وجوده في قطر.

وكتب “وال”: “لقد انهار جسدي أخيرًا. ثلاثة أسابيع من قلة النوم والتوتر الشديد والكثير من العمل يمكن أن تفعل ذلك بالنسبة لك. ما كان باردًا خلال الأيام العشرة الماضية تحول إلى شيء أكثر خطورة على ليلة مباراة الولايات المتحدة وهولندا ، وشعرت أن الجزء العلوي من صدري يتعرض لمستوى جديد من الضغط وعدم الراحة.”

وأضاف:”لم يكن لدي كوفيد (أختبر بانتظام هنا) ، لكنني ذهبت إلى العيادة الطبية في المركز الإعلامي الرئيسي اليوم ، وقالوا إنني على الأرجح مصاب بالتهاب الشعب الهوائية. أعطوني دورة من المضادات الحيوية وبعض شراب السعال شديد التحمل، وأنا أشعر بالفعل بتحسن قليل بعد ساعات قليلة. لكن لا يزال.”

شقيق جرانت ويل يزعم أنه قتل

- Advertisement -

وعلى الرغم من إعلان جرانت وال بأنه تعرض لأزمة صحية قبل أيام، زعم شقيقه “إيريك” أنه قتل، حيث ظهر في مقطع فيديو معترفا بانه مثلي الجنس، معربا عن اعتقاده بأن شقيقه لم يمت موتة طبيعية وإنه تعرض للقتل، وهو ما نفته زوجته وجميع الصحفيين الذي كانوا بجانبه في كبينة الصحفيين الخاصة في استاد لوسيل.

🚨شقيق الصحفي "جرانت وال": "لا أعتقد أن شقيقي مات .. أعتقد أنه قُتل". pic.twitter.com/PtrKgnmQ0l — أحداث سياسية (@rzc_o8) December 10, 2022

الأمن القطري احتجز جرانت وال ورفض دخوله الاستاد بزي المثليين

يشار إلى أنه خلال كأس العالم، لفت “وال” الانتباه الدولي بعد أن قال إنه مُنع لفترة وجيزة من حضور مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز يوم 21 نوفمبر لارتدائه قميصًا بلون قوس قزح.

ارتدى وال قميصًا بألوان قوس قزح لدعم حقوق مجتمع الميم في المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد ويلز في 21 نوفمبر وكتب أن الأمن رفض دخوله وطلب منه إزالة القميص. تُجرَّم ممارسة الجنس مع المثليين في قطر، وهي دولة مسلمة محافظة.

وكتب “وال” أنه احتُجز لمدة 25 دقيقة في ملعب أحمد بن علي في الريان ، ليتم إطلاق سراحه لاحقا.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

وغردت زوجته سيلين غوندر مساء الجمعة بأنها كانت في “صدمة كاملة” وشكرت الجميع على دعمهم لزوجها.

I am so thankful for the support of my husband @GrantWahl's soccer family & of so many friends who've reached out tonight. I'm in complete shock. https://t.co/OB3IzOxGlE — Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 10, 2022

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة على تويتر إن الولايات المتحدة “تعمل مع كبار المسؤولين القطريين للتأكد من تلبية رغبات عائلته بأسرع وقت ممكن”.

كرة القدم الامريكية تنعى “وال”

وأصدرت كرة القدم الأمريكية بيانا مساء الجمعة قالت فيه إنها “حزينة” عندما علمت بوفاة “وال”.

وكانت آخر تغريدة لـ”وال” قبل ساعات قليلة تحدث فيها عن هدف التعادل الذي حققه المنتخب الهولندي في مرمى المنتخب الأرجنتيني في مباراة التأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم في قطر.