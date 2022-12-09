الجمعة, ديسمبر 9, 2022
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صور أحلام بـ”بيجامة نوم” في برنامج “محبوب السعودية” تثير جدلاً واسعاً (شاهد)

تترأس أحلام لجنة تحكيم برنامج "محبوب السعودية" بعد سنوات خبرتها في النسخة العربية من برنامج المواهب "أراب آيدول"

كتب شيراز ماضي
أحلام بـ
أحلام بـ"بيجامة نوم" في برنامج محبوب السعودية - saudiidol
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وطن – أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، جدلاً بعدما نشرت صوراً، على حسابها الرسمي في انستغرام من اللقاء الاول مع “السوشال ميديا” ضمن برنامج “محبوب السعودية – saudiidol” في العاصمة السعودية الرياض.

وتترأس أحلام الشامسي لجنة تحكيم البرنامج بعد سنوات خبرتها في النسخة العربية من برنامج المواهب “أراب آيدول”، واحتلالها مقعداً في برنامج المواهب الآخر “ذا فويس”.

 

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أحلام بـ”بيجامة نوم”!

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وطالت الإنتقادات الفنانة أحلام، بسبب مظهرها، حيث بدا واضحاً عليها -وفق الجمهور- كيف تغيّر شكلها نتيجة عمليات التجميل، ناهيك عن أن ما ارتدته في الظهور الجديد، أشبه بـ”بيجامة نوم“. حسب قولهم

وعلّقت إحدى متابعات أحلام بقولها: “بجامة النوم صارت للطلعة ؟!! ماذا يحصل ؟!”. وشاركتها الرأي أخرى: “ليش لابسة بجامه؟ لهدرجة ارتحتي لنا”.

كما علّق متابع: “بجامة مال النوم ببرنامج. كل عقلج احلام!!”.

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بينما كتبت أخرى: “والله معرفتها الا لما شفت الاسم”.  وجاء في تعليق متابعة ثالثة: “ما عرفتها احلام ولا دنيا بطمة و لا جويل”.في إشارة إلى التشابه بينهنّ بسبب عمليات التجميل التي لجأن إليها . فيما سخر أحدهم بقوله: “وين الراس القديم؟”.

برنامح محبوب السعودية “سعودي ايدول”

وبرنامج محبوب السعودية او “سعودي ايدول” هو النسخة الأصلية من “محبوب العرب” لكن بنسخته السعودية.

يسلط البرنامج الضوء على الفن السعودي والموسيقى السعودية.

ويعد من أضخم برنامج هواة التي سوف تعرض على شاشة ام بي سي.

وسابقاً، كشف برنامج تريندنغ Trending الذي يتم عرضه على شاشة MBC4 عن أعضاء لجنة تحكيم سعودي أيدول وهم “أحلام، أصالة، أصيل أبو بكر، ماجد المهندس“.

 

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وكان المستشار تركي آل الشيخ كشف عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc لإطلاق برنامج سعودي أيدول Saudi Idol.

وفي التفاصيل، كشف المستشار تركي آل الشيخ الأمر من خلال تغريدة على تويتر “سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه و مجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول”.

وأضاف تركي آل الشيخ أنّ: “يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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