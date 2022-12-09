الجمعة, ديسمبر 9, 2022
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صدمة في فلسطين.. سحب أحد المصابين ليتبين أنه شقيقه وقد استشهد

تعرض شاب فلسطيني لصدمة حين قام بسحب أحد المصابين بنيران الإحتلال، ليتبين له أن ذلك المصاب شقيقه وأنه استشهد بالفعل

كتب فهمي الورغمي
تعرض شاب فلسطيني لصدمة watanserb.com
تشييع جثمان صدقي الزكارنة
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وطن– سارع أحد الشبان الفلسطينيين في مخيم جنين إلى لمساعدة وإنقاذ أحد المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مباشرة بعد عملية اشتباك دامية أدوت بحياة الشاب، ليتفاجأ أن من يقوم بسحبه هو شقيقه الذي استشهد في ذلك الاشتباك، في مشهد أثار غضبا واسعا لدى النشطاء.

صدمة شقيق الشهيد “عطا زكارنة” 

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر أحد الشبان في مخيم جنين الفلسطيني، وهو يهرع إلى مساعدة أحد المصابين بنيران الإحتلال الإسرائيلي.

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لتكون المفاجأة في مقطع مصور وثق اللحظات الأليمة، حيث تبين أن المصاب الذي قام الشاب الفلسطيني بسحبه هو في الواقع شقيقه، وأنه فوق ذلك قد استشهد متأثرا بجراحه.

أشعلت هذه الحادثة المروعة موجة واسعة من ردود الفعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وهاجم مستخدمو هذه المنصات العنهجية والإجرام المتواصل الذي تمارسه قوات الإحتلال الإسرائيلي.

و عبر آخرون عن تضامنهم مع المُصاب الذي تعرض له الشاب بعد رؤيته شقيقه ميتا أمام ناظريه في مشهد مثير للحزن والأسى.

غضب الشارع الفلسطيني

وهكذا كانت التعليقات على منصة تويتر:
“يا وجع القلب ، رحم الله الشهيد واسكنه الفردوس الأعلى… يا رب نصراً قريباً مؤزرا نسجد لك لأجله شكرا”.

“لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه، هذا الموقف يحتاج للإيمان قوي وصبر كبير، الله قوي إخواننا في فلسطين.”

“لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم…قمة القهر علي حالنا يا أمة الإسلام”.

“اه اه اه …ضاع شبابنا في فلسطين . اهاه عجز للسان على تعبير اهاهاه اريد الإستشهاد ليس لي في الدنيا غيرك يا الله . انا لله وانا اليه راجعون”.

هذا ويواصل الإحتلال الإسرائيلي جرائمة في حق الشعب الفلسطيني، دون إيلاء أي اعتبار للقوانين أو الإنسانية، مايزيد في تعزيز صورته بوصفه كيانا غاصبا إلى أبعد الحدود.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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