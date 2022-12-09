صدمة في فلسطين.. سحب أحد المصابين ليتبين أنه شقيقه وقد استشهد

- Advertisement -

وطن– سارع أحد الشبان الفلسطينيين في مخيم جنين إلى لمساعدة وإنقاذ أحد المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مباشرة بعد عملية اشتباك دامية أدوت بحياة الشاب، ليتفاجأ أن من يقوم بسحبه هو شقيقه الذي استشهد في ذلك الاشتباك، في مشهد أثار غضبا واسعا لدى النشطاء.

صدمة شقيق الشهيد “عطا زكارنة”

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر أحد الشبان في مخيم جنين الفلسطيني، وهو يهرع إلى مساعدة أحد المصابين بنيران الإحتلال الإسرائيلي.

انتشل جثة الشهيد، ليتفاجئ بأنه أخاه ! شقيق الشهيد "عطا زكارنة" يسحب جثمان الشهيد وهو لا يعلم أن الجثمان لأخيه، يُذكر أن الشهيد عطا قد ارتقى برصاص الاحتلال في مدينة جنين .. pic.twitter.com/Pt45b17LEI — عِمادُ الدِين • 𓂆 (@EmadOtol) December 9, 2022

- Advertisement -

لتكون المفاجأة في مقطع مصور وثق اللحظات الأليمة، حيث تبين أن المصاب الذي قام الشاب الفلسطيني بسحبه هو في الواقع شقيقه، وأنه فوق ذلك قد استشهد متأثرا بجراحه.

أشعلت هذه الحادثة المروعة موجة واسعة من ردود الفعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو متداول لشقيق الشهيد #عطا_زكارنة الذي إرتقى أمس في #جنين وهو يسحب جثمان شقيقه ولا يعلم أنه أخيه .#فلسطين_لا_تدمعي pic.twitter.com/1ULSPu6dGv — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) December 9, 2022

- Advertisement -

وهاجم مستخدمو هذه المنصات العنهجية والإجرام المتواصل الذي تمارسه قوات الإحتلال الإسرائيلي.

و عبر آخرون عن تضامنهم مع المُصاب الذي تعرض له الشاب بعد رؤيته شقيقه ميتا أمام ناظريه في مشهد مثير للحزن والأسى.

غضب الشارع الفلسطيني

وهكذا كانت التعليقات على منصة تويتر:

“يا وجع القلب ، رحم الله الشهيد واسكنه الفردوس الأعلى… يا رب نصراً قريباً مؤزرا نسجد لك لأجله شكرا”.

يا وجع القلب ، رحم الله الشهيد واسكنه الفردوس الأعلى… يا رب نصراً قريباً مؤزرا نسجد لك لأجله شكرا — Jordan H (@JordanH4U) December 9, 2022

“لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه، هذا الموقف يحتاج للإيمان قوي وصبر كبير، الله قوي إخواننا في فلسطين.”

لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه، هذا الموقف يحتاج للإيمان قوي وصبر كبير، الله قوي إخواننا في فلسطين. — محمد الجزائري 73 🇩🇿 (@Mohamedsio73) December 9, 2022

“لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم…قمة القهر علي حالنا يا أمة الإسلام”.

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

قمة القهر علي حالنا يا أمة الإسلام — الحلم العربي🇦🇹 (@alkangadam) December 9, 2022

“اه اه اه …ضاع شبابنا في فلسطين . اهاه عجز للسان على تعبير اهاهاه اريد الإستشهاد ليس لي في الدنيا غيرك يا الله . انا لله وانا اليه راجعون”.

اه اه اه

ضاع شبابنا في فلسطين . اهاه عجز للسان على تعبير اهاهاه اريد الإستشهاد ليس لي في الدنيا غيرك يا الله .

انا لله وانا اليه راجعون — نبيل كريستيانوا (@crisvano1990) December 9, 2022

هذا ويواصل الإحتلال الإسرائيلي جرائمة في حق الشعب الفلسطيني، دون إيلاء أي اعتبار للقوانين أو الإنسانية، مايزيد في تعزيز صورته بوصفه كيانا غاصبا إلى أبعد الحدود.