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رياض محرز يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب المغرب قبيل مواجهة البرتغال(شاهد)

رياض محرز أكد بأن المنتخب المغربي أشعر الأفارقة والعرب بالفخر

كتب سالم حنفي
رياض محرز watanserb.com
لاعب المنتخب الجزائري رياض محرز
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وطن– وجه لاعب المنتخب الجزائري ونجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، رسالة مؤثرة للمنتخب المغربي عقب تأهله للدور ربع النهائي بهزيمة المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف لهدف في مونديال كأس العالم المقامة في قطر، معبرا عن شكره له لأنه جعل إفريقيا والعرب يشعرون بالفخر.

وقال رياض محرز في لقاء تلفزيوني مع قناة “سكاي نيوز عربية” معبرا عن رأيه في الإنجاز المغربي:”شيء عظيم..المنتخب المغربي يقدم أداء عظيما، هزموا منتخبات قوية وهم الآن في ربع النهائي وجعلوا إفريقيا والعرب فخورين”.

رياض محرز سيساند المغرب

وأكد محرز على أن “هذا رائع بالنسبة لنا وأتمنى أن يواصلوا الإنجازات”، موضحا أنه سيساند المغرب رغم أن لديه أصدقاء في المنتخب البرتغالي.

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وشدد على أن “المنتخب المغربي جيد وليس هناك لاعب واحد فقط”، ولديهم خطط فنية تعتمد على الإلتزام والحذر والهجمات المضادة ولديهم لاعبين جيدين ويقدمون كل ما لديهم من جهود”.

رياض محرز يتمنى لأسود الأطلس التوفيق

وتابع: “لدى المنتخب المغربي لاعبون جيدون ويقدمون كل ما لديهم من جهود كما لديهم لاعبين يصنعون الفارق. عندما تنظر إليهم تشاهد فريقا متكاملا. كل لاعب يساعد زميله. وهذا جيد. حظ سعيد وإن شاء الله يواصلون حتى النهاية”.

وأوضح: “بالنسبة لي من المستحيل عدم متابعة مباريات المونديال على الرغم من أن الأمر صعب بعض الشيء بالنسبة لي لأنني لست هناك. لكني أحب كرة القدم وهناك مباريات قوية ولاعبين جيدين ولهذا أنا أتابع البطولة”.

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تأهل منتخب المغرب للدور ربع النهائي

وكان أسود الأطلس قد تأهلوا للمرة الأولى إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم في قطر إثر فوزه على نظيره الإسباني الذي كان من بين المرشحين لنيل اللقب، عقب مباراة مثيرة حبست أنفاس المغاربة، الثلاثاء الفائت.

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً. وهو آخر منتخب إفريقي باق في المنافسة بعدما أقصت انكلترا منتخب السنغال في دور ثمن النهائي.

وهنأ الملك محمد السادس أعضاء المنتخب في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع “على مسارهم وتأهلهم التاريخي”، داعيا إياهم إلى “الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا”.

محمد السادس يحتفل بفوز أسود الأطلس على منتخب إسبانيا

كما ظهر العاهل المغربي الملك محمد السادس وهو يشارك بعض المواطنين احتفالاتهم في الشارع بفوز منتخب بلادهم. فقد أظهر مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة، ملك المغرب داخل سيارته وحوله مجموعة من المغاربة يحملون أعلام بلدهم ويحتفلون بهذا الفوز.

مواجهة صعبة مع البرتغال

وسيكون منتخب المغرب على موعد مع حلم آخر، كان منذ فترة قصيرة بعيد المنال، بالتأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم، حينما يواجه منتخب البرتغال، غدا السبت، على ملعب (الثمامة) في دور الثمانية .

ويسعى منتخب المغرب، الذي يشارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه، لأن يكون أول فريق أفريقي وثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتواجد في المربع الذهبي للمونديال، بعد منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية عامي 1930 و2002 على الترتيب.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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