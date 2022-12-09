ايفانا نول تشعل مدرجات مباراة كرواتيا والبرازيل بإطلالة مثيرة وغير مسبوقة(شاهد)

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وطن– على غير ما تعود متابعيها بمشاهدتها به منذ انطلاق بطولة كأس العالم في قطر2022، فاجأت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول الجميع بإطلالة جديدة ومثيرة أكثر مما مضى.

وتزامنا مع انطلاق مباراة المنتخب الكرواتي مع نظيره البرازيلي على استاد المدينة التعليمية في تصفيات الدور ربه النهائي، نشرت ايفانا نول صورا عبر حسابها على “انستجرام” ظهرت فيها بإطلالة جديدة وأكثر جمالا.

وعلى غير العادة التي ظهرت بها خلال الأيام الماضية والتي تضمنت ارتدائها حمالة صدر بألوان العلم الكرواتي وما رافقها من ملابس تميزت جميعها بألوان علم بلادها بشكل كامل، ظهرت ايفانا نول بزي مختلف نوعا ما دون أن يسيطر عليه العلم الكرواتي.

بنطال جلدي باللون الأحمر

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وبحسب الصور التي نشرتها مكلة جمال كرواتيا ايفانا نول من على مدرجات استاد المدينة التعليمية بالتزامن مع انطلاق مباراة بلادها ضد البرازيل، فقد ارتدت “نول” حمالة صدر حمراء تضمنت ألوان العلم الكرواتي من الأسفل، فيما ارتدت بنطالا جلديا باللون الأحمر أيضا، زينته بعلم بلادها من القدم حتى مستوى الركبة.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)



وقبل يومين ظهرت “ايفانا نول” ملكة جمال كرواتيا السابقة وعارضة الأزياء الشهيرة، بملابس عارية في بث مباشر مع بيرس مورغان من قلب قطر واكتفت عارضة الازياد الكرواتية فقط بإرتداء حمالة صدر تحمل ألوان علم بلادها كرواتيا.

واستضاف بيرس مورغان، ملكة الجمال الكرواتية السابقة “ايفانا نول“، من أجل معرفة رأيها في ردود الأفعال التي تواجهها بعد ظهورها الفاضح في قطر، والذي أصبحت بفضله أحد أكثر مشجعي كأس العالم شهرة.

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وعند سؤالها عن موقفها من التسامح الذي أبدته السلطات القطرية معها ومع تصرفاتها، أكدت إيفانا نول أنها تحترم دولة قطر وأن المسؤولين المختصين بالتنظيم أخبروها بأنه- وبصفة استثنائية- مسموح للمشجعين الوافدين بممارسة حرياتهم بطريقة لا تضر بالآخرين.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)



وكانت إيفانا نول قد ظهرت الخميس بإطلالة جديدة بملابس فاضحة وغير محتشمة في كورنيش الدوحة، ، قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق مباراة منتخب بلادها في مواجهة المنتخب البرازيلي.

ايفانا نول في كورنيش الدوحة

وشاركت الحسناء الكرواتية “ايفانا نول” التي حازت شهرة واسعة بسبب تواجدها في قطر وظهورها بإطلالات مثيرة، متابعيها عبر انستغرام صورا لها بينما كانت تتجول على كورنيش الدوحة .

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

وظهرت إيفانا نول، ملكة الجمال الكرواتية السابقة، بتنورة قصيرة وبطن عارٍ وصدر مكشوف.

وشجعت ملكة الجمال الكرواتية إيفانا نول منتخب بلادها قائلة ” فلنرقص غداً”، في إشارة إلى المواجهة الحاسمة التي تجمع منتخب بلادها ضد نظيره البرازيلي.

وترتدي الحسناء الكرواتية إيفانا نول المثيرة للجدل باستمرار ملابسا فاضحة وغير محتشمة.