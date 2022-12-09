الجمعة, ديسمبر 9, 2022
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ايفانا نول تشعل مدرجات مباراة كرواتيا والبرازيل بإطلالة مثيرة وغير مسبوقة(شاهد)

ايفانا نول أصبحت حديث الصحافة العالمية وحصلت على شهرة غير مسبوقة مع انطلاق مونديال قطر

كتب سالم حنفي
مدرجات مباراة كرواتيا watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
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وطن– على غير ما تعود متابعيها بمشاهدتها به منذ انطلاق بطولة كأس العالم في قطر2022، فاجأت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول الجميع بإطلالة جديدة ومثيرة أكثر مما مضى.

وتزامنا مع انطلاق مباراة المنتخب الكرواتي مع نظيره البرازيلي على استاد المدينة التعليمية في تصفيات الدور ربه النهائي، نشرت ايفانا نول صورا عبر حسابها على “انستجرام” ظهرت فيها بإطلالة جديدة وأكثر جمالا.

ايفانا نول

وعلى غير العادة التي ظهرت بها خلال الأيام الماضية والتي تضمنت ارتدائها حمالة صدر بألوان العلم الكرواتي وما رافقها من ملابس تميزت جميعها بألوان علم بلادها بشكل كامل، ظهرت ايفانا نول بزي مختلف نوعا ما دون أن يسيطر عليه العلم الكرواتي.

ايفانا نول

بنطال جلدي باللون الأحمر

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وبحسب الصور التي نشرتها مكلة جمال كرواتيا ايفانا نول من على مدرجات استاد المدينة التعليمية بالتزامن مع انطلاق مباراة بلادها ضد البرازيل، فقد ارتدت “نول” حمالة صدر حمراء تضمنت ألوان العلم الكرواتي من الأسفل، فيما ارتدت بنطالا جلديا باللون الأحمر أيضا، زينته بعلم بلادها من القدم حتى مستوى الركبة.

 

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وقبل يومين ظهرت “ايفانا نول” ملكة جمال كرواتيا السابقة وعارضة الأزياء الشهيرة، بملابس عارية في بث مباشر مع بيرس مورغان من قلب قطر واكتفت عارضة الازياد الكرواتية فقط بإرتداء حمالة صدر تحمل ألوان علم بلادها كرواتيا.

واستضاف بيرس مورغان، ملكة الجمال الكرواتية السابقة “ايفانا نول“، من أجل معرفة رأيها في ردود الأفعال التي تواجهها بعد ظهورها الفاضح في قطر، والذي أصبحت بفضله أحد أكثر مشجعي كأس العالم شهرة.

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وعند سؤالها عن موقفها من التسامح الذي أبدته السلطات القطرية معها ومع تصرفاتها، أكدت إيفانا نول أنها تحترم دولة قطر وأن المسؤولين المختصين بالتنظيم أخبروها بأنه- وبصفة استثنائية- مسموح للمشجعين الوافدين بممارسة حرياتهم بطريقة لا تضر بالآخرين.

 

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وكانت إيفانا نول قد ظهرت الخميس بإطلالة جديدة بملابس فاضحة وغير محتشمة في كورنيش الدوحة، ، قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق مباراة منتخب بلادها في مواجهة المنتخب البرازيلي.

ايفانا نول في كورنيش الدوحة

وشاركت الحسناء الكرواتية “ايفانا نول” التي حازت شهرة واسعة بسبب تواجدها في قطر وظهورها بإطلالات مثيرة، متابعيها عبر انستغرام صورا لها بينما كانت تتجول على كورنيش الدوحة .

 

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وظهرت إيفانا نول، ملكة الجمال الكرواتية السابقة، بتنورة قصيرة وبطن عارٍ وصدر مكشوف.

وشجعت ملكة الجمال الكرواتية إيفانا نول منتخب بلادها قائلة ” فلنرقص غداً”، في إشارة إلى المواجهة الحاسمة التي تجمع منتخب بلادها ضد نظيره البرازيلي.

وترتدي الحسناء الكرواتية إيفانا نول المثيرة للجدل باستمرار ملابسا فاضحة وغير محتشمة.

 

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المصدرانستجرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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