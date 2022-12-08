الخميس, ديسمبر 8, 2022
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ماكرون يعلن توزيع “واقيات ذكرية” مجانا على الفرنسيين بداية من 2023

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح بأنه بداية من 2023 سيكون الواقي الذكري مجاني لـ للبالغين بين 18 و25 عاما

كتب فهمي الورغمي
ماكرون watanserb.com
ماكرون
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وطن- في منشور مثير أثار تفاعل الكثيرين، وعد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الشباب الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة، بأنه سيوفر لهم “واقيات ذكرية مجانية” في الصيدليات.

إيمانويل ماكرون يشجع الفرنسيين على استعمال الواقي الذكري

وشارك الرئيس الفرنسي الحالي “إيمانويل ماكرون” عبر حسابه الرسمي على تويتر، سلسلة من التغريدات قال فيها “بداية من عام 2023، ستكون الواقيات الذكرية متوفرة في الصيدليات بشكل مجاني”.

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مؤكدا أن هذا العرض الحصري الذي توفره الدولة الفرنسية في ظل أزمة المحروقات الحالية، سيكون فقط متاحا “للفئة العمرية التي تترواح بين 18 و25 عاما”.

وأضاف: “تعتمد الواقيات الذكرية المجانية للشباب على تدابير أخرى: منع الحمل الطارئ المجاني لجميع النساء في الصيدليات.. الفحص المجاني بدون وصفة طبية يمتد إلى الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً غير فيروس نقص المناعة البشرية لمن هم دون سن 26 عامًا.”

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تفاعل النشطاء مع منشور إيمانويل ماكرون

لاقت تغريدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم.

واختلفت ردود الأفعال حول هذه التغريدة بين السخرية والانتقاد.

وأبدى الكثيرون رفضهم لـ قرار الرئيس الفرنسي وجاء في بعض التعليقات أنه “بينما يشعر الفرنسيون بالقلق إزاء التضخم المتسارع وموجات الهجرة غير المنظمة، يتخذ ماكرون قرارات من هذا الشكل”.

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وفي تعليقات أخرى كتب المغردون أنه بينما يُشجع ماكرون على تشريع القوانين التي تمنع الحجاب بشكل تدريجي داخل فرنسا، فإنه في المقابل يشجع الشباب الفرنسي على التوجه نحو الانحلال الأخلاقي والرذيلة.

يذكر في السياق أن فرنسا قد انطلقت منذ بداية الألفية الجديدة في سن قوانين جديدة، بشكل تدريجي، هدفها الرئيسي التضييق على المسلمين وخاصة النساء.

وتُتهم فرنسا بالعنصرية في تعاملها مع المرأة المسلمة المتحجبة، في تناقض صارخ مع مباديء الجمهورية، التي مافتيء الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون ومن سبقوها يرددونها “حرية.. مساواة.. أُخوة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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