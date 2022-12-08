ماكرون يعلن توزيع “واقيات ذكرية” مجانا على الفرنسيين بداية من 2023

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وطن- في منشور مثير أثار تفاعل الكثيرين، وعد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الشباب الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة، بأنه سيوفر لهم “واقيات ذكرية مجانية” في الصيدليات.

إيمانويل ماكرون يشجع الفرنسيين على استعمال الواقي الذكري

وشارك الرئيس الفرنسي الحالي “إيمانويل ماكرون” عبر حسابه الرسمي على تويتر، سلسلة من التغريدات قال فيها “بداية من عام 2023، ستكون الواقيات الذكرية متوفرة في الصيدليات بشكل مجاني”.

Les maladies sexuellement transmissibles sont en recrudescence chez les jeunes. C'est pourquoi, nous engageons une petite révolution de la prévention : https://t.co/x80Cvlo8x9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2022

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مؤكدا أن هذا العرض الحصري الذي توفره الدولة الفرنسية في ظل أزمة المحروقات الحالية، سيكون فقط متاحا “للفئة العمرية التي تترواح بين 18 و25 عاما”.

Pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, en 2023, le préservatif sera gratuit en pharmacie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2022

وأضاف: “تعتمد الواقيات الذكرية المجانية للشباب على تدابير أخرى: منع الحمل الطارئ المجاني لجميع النساء في الصيدليات.. الفحص المجاني بدون وصفة طبية يمتد إلى الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً غير فيروس نقص المناعة البشرية لمن هم دون سن 26 عامًا.”

La gratuité des préservatifs pour les jeunes s'appuie sur d'autres mesures : gratuité de la contraception d’urgence pour toutes les femmes en pharmacie, dépistage gratuit sans ordonnance élargi à d’autres infections sexuellement transmissibles que le VIH pour les moins de 26 ans. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2022

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تفاعل النشطاء مع منشور إيمانويل ماكرون

لاقت تغريدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم.

واختلفت ردود الأفعال حول هذه التغريدة بين السخرية والانتقاد.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن الواقي الذكري سيكون بالمجان لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا في الصيدليات سنة 2023. pic.twitter.com/HYETV4Z8xs — الأمازيغية (@RehabRabah) December 8, 2022

وأبدى الكثيرون رفضهم لـ قرار الرئيس الفرنسي وجاء في بعض التعليقات أنه “بينما يشعر الفرنسيون بالقلق إزاء التضخم المتسارع وموجات الهجرة غير المنظمة، يتخذ ماكرون قرارات من هذا الشكل”.

Les Français sont préoccupés par l'inflation galopante, l'immigration non contrôlées et comme ce type est d'une nullité comme rarement vu à ce niveau, il ne peut que proposer des mesurettes de ce style. Il n'y que ses disciples qui jugent son action formidable. — KrisTophe 2 ✝️🇫🇷 (@CharrierChris56) December 8, 2022

وفي تعليقات أخرى كتب المغردون أنه بينما يُشجع ماكرون على تشريع القوانين التي تمنع الحجاب بشكل تدريجي داخل فرنسا، فإنه في المقابل يشجع الشباب الفرنسي على التوجه نحو الانحلال الأخلاقي والرذيلة.

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في إطار تسهيلهم للرذيلة والفاحشة… الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون ينشر قبل قليل منشورا على صفحته في #الفيسبوك يبشر فيها الشباب مابين 18 إلى 25 سنة بأن الواقيات الذكرية ستكون متوفرة مجانا في #الصيدليات خلال العام القادم 2023.#تيليجرام:https://t.co/5yxam9I374 pic.twitter.com/5ViOpHX8SU — شبكة الملصي الإخبارية (@almlsyyemen) December 8, 2022

يذكر في السياق أن فرنسا قد انطلقت منذ بداية الألفية الجديدة في سن قوانين جديدة، بشكل تدريجي، هدفها الرئيسي التضييق على المسلمين وخاصة النساء.

وتُتهم فرنسا بالعنصرية في تعاملها مع المرأة المسلمة المتحجبة، في تناقض صارخ مع مباديء الجمهورية، التي مافتيء الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون ومن سبقوها يرددونها “حرية.. مساواة.. أُخوة”.