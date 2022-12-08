مادونا تروج للعبودية الجنسية بفيديو صادم على سريرها! (شاهد)

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وطن– بدت مادونا مختلفة تمامًا في أحدث عرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

زي العبودية الجنسية

نشرت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 64 عامًا على صفحتها الرسمية عبر “انستجرام”، صوراً وهي ترتدي زيًا على طراز العبودية بما في ذلك بلوزة دانتيل رديئة.

تظهر مادونا تتقلب على سرير بينما تلعق بإغراء السوط المخصص للضرب.

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أظهرت مادونا أيضًا مهاراتها المرنة الرائعة التي لا شك أنها تأتي من خلفيتها في تدريب الرقص المكثف.

هل تريد القيادة!

مددت مادونا نفسها على السرير ورفعت ساقها لأعلى ، واقتبست عبارة من الصلاة التقليدية: “الآن أضع جسدي للنوم. أدعو الرب أن يحافظ على روحي”.

في عدد قليل من الصور التي لفتت الأنظار ، كانت مادونا ترتدي مجموعة فخمة من العقود.

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وكتبت المغنية فوق صورة تظهر لها وهي تمسك السوط بين أسنانها كما لو كانت وردة: “حبيبي؟ هل تريد القيادة؟”.

قناع “بي دي إس إم”

في لمسة بذيئة ، ارتدت مادونا قناعاً من مجموعة بي دي إس إم . وهي مجموعة الأشكال والأنشطة والممارسات الجنسية القائمة على الاستمتاع بالسيطرة. العقاب وتمثيل الأدوار الشهوانية بين المسيطر والمسيطر عليه. ويكون بالتراضي بلا تحرش ولا اعتداء جنسي.

وإن حصل التعنيف ولكنه يحصل تحت ما يطلق عليه فلسفة الآمن والسليم والمتفق عليه.

ونسقت مادونا القناع المصنوع من الدانتيل الأسود مع زوج من القفازات المطابقة له.

احتفظت مادونا بالسوط في فمها ، وقامت بالرقص على السرير على أغنية ألفيس بريسلي التي عزفتها فقط في الخلفية.

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كتاب غريب

يأتي محتواها الجديد المليء بالجرأة بعد احتفالها بالذكرى الثلاثين وإعادة إصدار كتابها الشهير coffee table book.

أحدثت مادونا عاصفة مع الكتاب مرة أخرى في عام 1992. تم تصويرها في سلسلة من المواقف المساومة بما في ذلك مع نساء أخريات ومع صديقها الأصغر بكثير فانيلا آيس.

تم إصدار المجلد في الأصل بالتزامن مع ألبومها الخامس Erotica ، والذي تضمن أغانٍ مثل Bad Girl و Deeper And Deeper.

كشفت النقاب عن معرض للكتاب الأسبوع الماضي في آرت بازل ميامي ، وهو مهرجان حضره الكثير من النجوم أمثال ليوناردو دي كابريو وكارداشيانز.

ويأتي ذلك بعد أن شوهدت وهي تلعق صورة عارية أثناء الاحتفال بالليل بعيدًا في حدث إعادة إطلاق كتابها الغريب.

في الحدث المليء بالنجوم ، لم تستطع المطربة إلا أن تلعق لسانها وتبدو وكأنها تلعق صدر العارضة التي ترتدي ملابس ضيقة.