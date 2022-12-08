لحظة مأساوية انقلبت فيها حياة شاب مصري.. أصيب بشلل بسبب تيك توك

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وطن– تعرض شاب مصري يدعى “أحمد خالد” لإصابة خطيرة في العمود الفقري والنخاج الشوكي أدت إلى إصابته بالشلل، بعد سقوطه على الأرض بسبب لعبة يطلق عليها اسم “تحدي ارمي صاحبك في الهوا” الرائجة على تطبيق “تيك توك”، مما تسبب في وقوع حوادث كارثية بين الطلاب وخاصة المراهقين في مصر.

الحادثة وقعت بمدرسة دولية في منطقة العبور

وأظهر مقطع فيديو متداول تم تصويره في مدرسة دولية بمنطقة العبور، عددا من الفتية وهو يشبكون أيديهم بعضهم ببعض، ثم يقفز شاب آخر ـ أحمد خالد ـ فوق أيديهم ويقومون برفعه عدة مرات ثم يتركونه في الأعلى ليهوي أرضاً على رأسه.

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وأبان مقطع الفيديو سقوط الطالب على الأرض، والذي لم يتحرك بسبب إصابته بكسر في العمود الفقري والنخاع الشوكي- بحسب تقرير حالته الصحية-.

وكشفت مواقع محلية مصرية، أن الشاب المصاب يدعى أحمد خالد، 15 عاما، وهو تلميذ بالصف الثاني الإعدادي في إحدى مدارس القاهرة الجديدة، وأصيب بالشلل بعدما كان بطلا للجودو على مستوى الجمهورية.

طبيبه ينشر حالته الصحية

ونشر واقعة أحمد خالد على موقع فيسبوك طبيبه المعالج “نبيل بيشوي” مشيراً إلى أنه عالج اليوم حادثة من أسوأ الحوادث التي رآها في حياته.

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وأضاف أخصائي جراحة العظام في منشور على صفحته في “فيسبوك” أن الشاب 13 سنة جاء إلى المستشفى وهو عاجز عن الحركة تماماً وبعد الفحص وإجراء الأشعة، تبين أن الولد أصيب بالشلل بسبب لعبه مع أصحابه بلعبة أصبحت “تريند ” جديد على “تيك توك”.

وأضاف أن الولد أصيب بكسر في الفقرات العنقية وضغط شديد على النخاع الشوكي ونسبة تحسنه ضئيلة جداً.

واستدرك :”ولد ١٣ سنة اتشل بسبب لعبة بسبب هزار سخيف متخيلين احنا وصلنا لإيه”، مناشداً الأهالي بمراقبة ما يتابعه أطفالهم على الهواتف الذكية.

من المسؤول عما جرى؟

وتسببت تلك الحادثة في موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل في مصر، حول من المسؤول والمقصر في هذه الحالة، وهل هم الأهالي الذين لا ينتبهون لما يشاهده أولادهم على التطبيقات الإلكترونية؟ أم المؤسسات التعليمية التي لا تراقب التلاميذ خلال تواجدهم فيها؟

هذا هو لعب الأولاد الخطر!

إحدى ألعاب تحدي التيك توك،الذي يقفز بالولد إلى الأعلى،و يترك بدون مساعدة،ليُرى كم أخذ من الوقت ليقوم على رجليه لوحده.

ضحيته،كان الطالب أحمد خالد ١٣ عاماً،ليصاب بكسر في فقرات العنق،و شلل.

إبعدوا أولادكم عن مثل تلك الممارسات المميتة🙏#كاس_العالم_FIFA #قطر pic.twitter.com/wiKIboLFUM — سيس عنخ أمون (@6666cv) December 8, 2022

وزارة التربية والتعليم تحذر

وبعد انتشار الفيديو أصدرت وزارة التربية والتعليم في مصر بياناً حذرت فيه من هذه الألعاب وأهابت فيه بأولياء الأمور التأكيد على مراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية، في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.

تحدي “كتم النفس”

تجدر الإشارة إلى أنه في بداية العام الدراسي كانت هناك حالة من الجدل أيضا حول تحدي يعرف “بكتم الأنفاس”، انتشر بين تلاميذ المدارس بمصر بعدما شاهدوه على تيك توك.

ودخل بعض التلاميذ نتيجته في حالة إغماء عرضتهم للخطر، ما دفع وزارة التربية والتعليم والمتخصصين آنذاك، إلى إطلاق تحذيرات لتشديد الرقابة على التلاميذ.