الخميس, ديسمبر 8, 2022
الرئيسيةالهدهدلحظة مأساوية انقلبت فيها حياة شاب مصري.. أصيب بشلل بسبب تيك توك
الهدهد

لحظة مأساوية انقلبت فيها حياة شاب مصري.. أصيب بشلل بسبب تيك توك

الطالب المصري بمدرسة العبور الدولية أحمد خالد فجعت قصته المصريين

كتب خالد الأحمد
حياة شاب مصري watanserb.com
لحظة سقوط الشاب المصري في لعبة تحدي التيك توك
- Advertisement -

وطن– تعرض شاب مصري يدعى “أحمد خالد” لإصابة خطيرة في العمود الفقري والنخاج الشوكي أدت إلى إصابته بالشلل، بعد سقوطه على الأرض بسبب لعبة يطلق عليها اسم “تحدي ارمي صاحبك في الهوا” الرائجة على تطبيق “تيك توك”، مما تسبب في وقوع حوادث كارثية بين الطلاب وخاصة المراهقين في مصر.

الحادثة وقعت بمدرسة دولية في منطقة العبور

وأظهر مقطع فيديو متداول تم تصويره في مدرسة دولية بمنطقة العبور، عددا من الفتية وهو يشبكون أيديهم بعضهم ببعض، ثم يقفز شاب آخر ـ أحمد خالد ـ فوق أيديهم ويقومون برفعه عدة مرات ثم يتركونه في الأعلى ليهوي أرضاً على رأسه.

- Advertisement -

وأبان مقطع الفيديو سقوط الطالب على الأرض، والذي لم يتحرك بسبب إصابته بكسر في العمود الفقري والنخاع الشوكي- بحسب تقرير حالته الصحية-.

وكشفت مواقع محلية مصرية، أن الشاب المصاب يدعى أحمد خالد، 15 عاما، وهو تلميذ بالصف الثاني الإعدادي في إحدى مدارس القاهرة الجديدة، وأصيب بالشلل بعدما كان بطلا للجودو على مستوى الجمهورية.

طبيبه ينشر حالته الصحية

ونشر واقعة أحمد خالد على موقع فيسبوك طبيبه المعالج “نبيل بيشوي” مشيراً إلى أنه عالج اليوم حادثة من أسوأ الحوادث التي رآها في حياته.

- Advertisement -

وأضاف أخصائي جراحة العظام في منشور على صفحته في “فيسبوك” أن الشاب 13 سنة جاء إلى المستشفى وهو عاجز عن الحركة تماماً وبعد الفحص وإجراء الأشعة، تبين أن الولد أصيب بالشلل بسبب لعبه مع أصحابه بلعبة أصبحت “تريند ” جديد على “تيك توك”.

وأضاف أن الولد أصيب بكسر في الفقرات العنقية وضغط شديد على النخاع الشوكي ونسبة تحسنه ضئيلة جداً.

واستدرك :”ولد ١٣ سنة اتشل بسبب لعبة بسبب هزار سخيف متخيلين احنا وصلنا لإيه”، مناشداً الأهالي بمراقبة ما يتابعه أطفالهم على الهواتف الذكية.

محي الدين يحياوي بطل جزائري مُهدد بالشلل.. هل يُنقذ قبل فوات الأوان؟

من المسؤول عما جرى؟

وتسببت تلك الحادثة في موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل في مصر، حول من المسؤول والمقصر في هذه الحالة، وهل هم الأهالي الذين لا ينتبهون لما يشاهده أولادهم على التطبيقات الإلكترونية؟ أم المؤسسات التعليمية التي لا تراقب التلاميذ خلال تواجدهم فيها؟

وزارة التربية والتعليم تحذر

وبعد انتشار الفيديو أصدرت وزارة التربية والتعليم في مصر بياناً حذرت فيه من هذه الألعاب وأهابت فيه بأولياء الأمور التأكيد على مراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية، في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.

تحدي “كتم النفس”

تجدر الإشارة إلى أنه في بداية العام الدراسي كانت هناك حالة من الجدل أيضا حول تحدي يعرف “بكتم الأنفاس”، انتشر بين تلاميذ المدارس بمصر بعدما شاهدوه على تيك توك.

ودخل بعض التلاميذ نتيجته في حالة إغماء عرضتهم للخطر، ما دفع وزارة التربية والتعليم والمتخصصين آنذاك، إلى إطلاق تحذيرات لتشديد الرقابة على التلاميذ.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

مسافر عبر الزمن يتوقع الفائز بكأس العالم ويكشف سيناريو قاتلا لموقعة النهائي (شاهد)

الهدهد

مصري يضرب والدته المسنة ويجبرها على الجلوس بوضعية “القرفصاء”(شاهد)

الهدهد

قد يؤدي للعمى.. أخطر تحدي على تيك توك يثير جدلا (فيديو)

حياتنا

حيلة منزلية تساعد على إزالة رائحة اليوسفي من يديك

حياتنا

تحدٍّ خطير لإنقاص الوزن على موقع تيك توك وضع الأطباء في حالة تأهب

الهدهد

قطريون يدعون لحجب “تيك توك”.. وشيخة قطرية: “أوسخ ما أنجبت الميديا”

الهدهد

“يا رب سامحني أمي تعبانة بالمستشفى”.. رسالة شاب بعد أن سرق مسجدا (شاهد)

حياتنا

إغلاق تيك توك يوم الجمعة .. إليكم الحقيقة

حياتنا

هل ستصبح مشاهدة مقاطع فيديو تيك توك بمقابل مادي؟

الهدهد

فيديو صوّره وافد لطلاب وطالبات في إحدى مدارس ظفار ونشره على “تيك توك” يثير ضجة! (شاهد)

حياتنا

ما قصة العراقية إيمان سامي مشهورة “تيك توك” التي قتلتها عائلتها بسبب تغيير دينها؟ (شاهد)

الهدهد

لهذا السبب طلبت روسيا من قواتها عدم اسخدام تيك توك قبيل غزو محتمل لأوكرانيا!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفكيك “استاد 974” المونديالي بقطر وإهدائه إلى تونس.. ما القصة؟

فيديو مأساوي .. امرأة تموت فجأة أثناء ممارسة التمارين في الجيم! (شاهد)

“أمير متطرف”.. صور قائد الانقلاب الفاشل بألمانيا في قبضة الشرطة

خلع ثيابه على الملأ.. مسؤول جزائري يثير الجدل بتصرفات غير أخلاقية

احذر! هذه الأطعمة تحتوي على كميات عالية من السكر وأنت لا تعرف ذلك

نائبة تخلع حجابها على الهواء أثناء كلمتها في البرلمان التركي (فيديو)

ابن سلمان يزدري فكرة تمثيل المسلمين أمام رئيس الصين وتجاهل الإيغور

مغتصب الجثث.. اعتدى جنسيا على أكثر من 100 جثة لنساء داخل المشرحة

سيلين ديون تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بمرض نادر جداً!

كيف أصبح جيف بيزوس واحداً من أثرى أثرياء العالم؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC