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كشفت أجزاء من صدرها.. ظهور صادم لمذيعة برنامج “قبل أن تحاسبوا” بسمة وهبة(شاهد)

بسمة وهبة كشفت سابقا عن أسباب خلعها الحجاب وطلاقها من زوجها السعودي أسامة السيد

كتب رفيف عبدالله
الظهور الأخير بسمة وهبة watanserb.com
الإعلامية المصرية ومقدمة البرنامج الديني السابق "قبل أن تحاسبوا" بسمة وهبة
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وطن – أثارت الإعلامية المصرية ومقدمة البرنامج الديني السابق “قبل أن تحاسبوا” على قناة “إقرأ”، بسمة وهبة، موجة غضب ضدها عقب نشرها صوراً ظهرت فيه شبه عارية.

ونشرت بسمة وهبة الصور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام“، مرتدية فستان سواريه باللون الأصفر من تصميم مرمر حليم.

ووفقا للصور التي رصدتها “وطن“، فقد جاء الفستان بجزء شفاف من الصدر والبطن، باللون الأصفر ممزوجا بحزام من اللون الفضي اللامع، كشف أجزاء من صدرها، مفتوح من الأسفل بشكل كبير، كاشفا عن فخذها الأيسر.

 

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وأعادت صحيفة “المصري اليوم” نشر الصور عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر“، تحت عنوان: “بسمة وهبة في أحدث ظهور عبر إنستجرام”.

ردود فعل غاضبة من ظهور بسمة وهبة الأخير

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ولاقت صور بسمة ردود أفعال غاضبة، مستنكرين ظهورها بهذا الشكل، مذكرين إياها بماضيها وتقديمها للبرنامج الديني الشهير “قبل أن تحاسبوا”، ولافتين إلى تصريحاتها الاخيرة عن رغبتها في ارتداء الحجاب مجددا.

وفي هذا السياق، قالت مغردة: “كنت في أول ثانوي لما كانت مذيعة في برنامج قبل ان تحاسبوا، البرنامج كان عليه قبول كثير … الله يهدينا واياها”.

أما المغرد محمد بدراوي فانتقد ظهور بسمة وهبة بهذا الشكل، قائلا:” نعوذ بالله من الحور بعد الكور هذه في يوم من الايام كانت تقدم برنامج ديني (قبل ان تحاسبوا) سبحان من يقلب القلوب فيهدي قلوب وتشقى قلوب”.

وذكرت مغردة أخرى الإعلامية بسمة وهبة بمرضها الأخير، قائلة:” ربنا يهديها كانت بتتمني الشفاء ولا خفت شوايه طلعت بالمنظر ده استغفر الله العظيم يارب”.

وهاجم المغرد أسامة المنائري بسمة وهبة بالقول:” ان لم تستحى من ربك فاستحى من سنك عيب. ابنتك تزوجت منذ سبعة اعوام …عيب”.

أما المغردة سارة أحمد فعلقت قائلة:” (يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما(. العري أشد من أن يكون بهيميا إنه إبليسي”.

بسمة وهبة وبرنامج “قبل أن تحاسبوا”

يشار إلى أن بسمة وهبة بدأت مشوارها الإعلامي وعرفت بين جمهورها ومتابعيها أنها إعلامية محجبة، حيث ظهرت عبر البرنامج الديني “قبل أن تحاسبوا” على قناة “اقرأ الفضائية”، والذي وصفته فيما بعد بأنه برنامج اجتماعي أكثر كونه ديني.

خلع الحجاب

وبعد غياب مفاجيء للإعلامية بسمة وهبة من على شاشة البرنامج الديني، ظهرت بعد فترة طويلة لها وهي تكشف عن شعرها، بملابس تناسب الموضة حينها، وهي تحاور الفنانين والفنانات ببرنامجها “اللعب مع الكبار”، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حولها، خاصة أنها لم تفصح حينها عن سبب هذا التغير الكبير.

ولاحقا صرحت أنها أصيبت بأزمة نفسية كبيرة دفعتها إلى أن تخلع الحجاب وتدخل في حالة من الاكتئاب أدت لزيادة وزنها 22 كيلوجرامًا، حيث ظهرت لتروي قصة خلع الحجاب عبر استضافتها في برنامج “الجريئة” الذي كانت تقدمه إيناس الدغيدي.

وقالت حينها إنها كانت زوجة ثانية لرجل الأعمال السعودي أسامة السيد ولكنه حينما أراد الزواج من امرأة ثالثة، أثر ذلك عليها نفسيًا ما جعلها تهدد زوجها بخلع الحجاب وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية بينهما.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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