الخميس, ديسمبر 8, 2022
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الكرواتية إيفانا نول تستفز القطريين بإطلالة فاضحة من كورنيش الدوحة

إيفانا نول وعدت متابعيها برقص مثير خلال تشجيع المنتخب الكرواتي أمام البرازيل

كتب فهمي الورغمي
الكرواتية إيفانا نول watanserb.com
الكرواتية إيفانا نول
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وطن- ظهرت “إيفانا نول” ملكة الجمال الكرواتية السابقة بإطلالة جديدة بملابس فاضحة وغير محتشمة في كورنيش الدوحة، مساء الخميس، قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق مباراة منتخب بلادها في مواجهة المنتخب البرازيلي.

صور ايفانا نول في قطر

وشاركت الحسناء الكرواتية “ايفانا نول” التي حازت شهرة واسعة بسبب تواجدها في قطر وظهورها بإطلالات مثيرة، متابعيها عبر انستغرام صورا لها بينما كانت تتجول على كورنيش الدوحة مساء اليوم، الخميس.

 

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وظهرت إيفانا نول، ملكة الجمال الكرواتية السابقة، بتنورة قصيرة وبطن عارٍ وصدر مكشوف.

وشجعت ملكة الجمال الكرواتية منتخب بلادها قائلة ” فلنرقص غداً”، في إشارة إلى المواجهة الحاسمة التي تجمع منتخب بلادها ضد نظيره البرازيلي.

وترتدي الحسناء الكرواتية المثيرة للجدل باستمرار ملابسا فاضحة وغير محتشمة.

 

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وتؤكد إيفافا نول في كل مناسبة تظهر فيها بإطلالتها العارية في قطر، على إرتداء ألوان علم كرواتيا ؛ الأحمر والأبيض.

واشتهرت نول خلال حضورها لفعاليات كأس العالم قطر 2022، بملابسها القصيرة التي تُظهر مفاتنها الجسدية، الأمر الذي زاد من شهرتها بين المشجعين في قطر.

 

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وتتجول ملكة الجمال الكرواتية السابقة في شوراع وصحراء قطر بكل حرية دون أي قيود من قبل الحكومة القطرية.

حيث ظهرت إيفانا نول مؤخرا وهي في جولة سياحية في أحد مناطق صحراء قطر، حيث التقطت صورا مثيرة لها بملابسها القصيرة التي تعودت على الزهور فيها خلال مونديال قطر.

 

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ولفتت “نول” أنظار المشجعين في مونديال قطر وأيضاً جذبت اهتمام عدسات وسائل الإعلام الدولية، التي سلطات الضوء على الإطلالات الفاضحة التي تتجول بها في قطر بكل حرية.

إيفانا نول في وسائل الإعلام بملابس فاضحة

وتطرق كثير من الإعلاميين إلى الظهور المثير للمشجعة الكرواتية بملابس شبه عارية.

 

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حيث استضاف الإعلامي البريطاني “بيرس مورغان”، ملكة الجمال الكرواتية السابقة إيفانا نول في بث حي وكانت المفاجأة.

 

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حيث ظهرت إيفانا نول على آلاف المشجعين في بث مباشر عارية، مكتفية فقط بإرتداء حمالة صدر، في مشهد دفع مقدم البرنامج للتساؤل عن السبب وراء كل هذا العُري الذي تمارسه نول في قطر.

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ليكون رد ملكة الجمال الكرواتية السابقة أنها فقط تمارس حريتها في أن تلبس ما تشاء.

وتابعت أن السلطات في قطر أخبرتها أنه من المسموح لها أن ترتدي تلك الملابس الفاضحة فقط بصفة استثنائية خلال المونديال الذي بدأ في 20 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وينتهي في 18 ديسمبر كانون الأول الجاري.

مباراة البرازيل وكرواتيا

وفي السياق، يواجه المنتخب الكرواتي، غداً الجمعة، في إطار مباريات ربع نهائي كأس العالم، نظيره البرازيلي.

وذلك في مواجهة كروية مُنتظرة سوف تُحدد أول المتأهلين إلى المربع الذهبي أو نصف نهائي كأس العالم.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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