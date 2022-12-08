السودان.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الخميس 8 ديسمبر لينافس سعر السوق السوداء

- Advertisement -

وطن – شهد سعر الدولار في السودان، اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، ارتفاعا واضحا مقتربا بشدة مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء، في حين شهد سعر الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي ارتفاعا أيضا متأثرين بسعر الدولار، وذلك وَفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخليج العامل في السودان.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 579.80 جنيهاً للشراء، و584.15 جنيهاً للبيع، وفقا لما اعلنه بنك الخليج، في حين استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 580 جنيها للشراء و582 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الخميس، في السودان في البنوك 606.84 جنيهاً للشراء، و611.39 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

- Advertisement -

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 704.52 جنيهاً للشراء، و709.80 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.50 جنيهاً للشراء، و153.65 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

- Advertisement -

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.

السوق السوداء تتوسع وتستشري

ضربت الفوضى أسواق العملات في السودان، وسط غياب الدور الحكومي في ضبط المعاملات بسبب شحّ الدولار، الأمر الذي أدى إلى عودة السوق السوداء مجدّداً وتوسّعها، بعد اختفائها لفترة محدودة عقب توحيد سعر الصرف، وتطبيق سياسات ضخّ البنك المركزي العملة الأميركية في البنوك التجارية.

وزادت في وسط العاصمة السودانية الخرطوم عمليات تجارة العملات بجميع الطرق، خلال الفترة الأخيرة، دون أي مساءلة قانونية أو رقابة من الجهات المختصة، في ظلّ انشغال السلطة بالصراعات السياسية والاضطرابات الأمنية.

وفي الوقت الذي حافظت فيه أسعار الدولار على ثباتها أمام العملة المحلية رسمياً في الصرافات عند نحو 570 جنيهاً، وفي البنوك ما بين 576 و578 جنيهاً، مع عدم توفيره بسبب قلة المعروض، ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء إلى أكثر من 580 جنيهاً.

ويقول تجار ومتعاملون في السوق السوداء، إنّ ندرة العملة الصعبة أدت إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها يومياً، الأمر الذي جعل السوق تخضع للعرض والطلب وفقاً لما يهوى كبار التجار.

الأمم المتحدة تنتقد السياسة النقدية السودانية

قالت الأمم المتحدة إن تدخلات البنك المركزي والسياسية النقدية المُقيدة ساهمت في انكماش النشاط الاقتصادي وتثبيت سعر الصرف في السودان.

وبدأ اقتصاد السودان ينتعش في 2021، نتيجة لإصلاحات نفذتها حكومة الانتقال، لكن الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان قاد إلى انكماش الاقتصاد مرة أخرى.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، عن تطورات الوضع في السودان وأنشطة البعثة الأممية خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 20 نوفمبر 2022.

وقال التقرير؛ إن “تدخلات البنك المركزي وسياسية نقدية أكثر تقييدا ساهمت في انكماش الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف”.

وأشار إلى أن هذه السياسية تتمثل في زيادة 36% فقط في المعروض النقدي من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بزيادة 128% خلال الفترة نفسها في 2021.

وتوقع التقرير الأممي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 0.3% في 2022، بعد أن حقق نموا بنسبة تُقدر بـ 0.5% في 2021.