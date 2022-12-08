الخميس, ديسمبر 8, 2022
الرئيسيةاقتصادالسودان.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الخميس 8 ديسمبر لينافس سعر السوق...
اقتصاد

السودان.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الخميس 8 ديسمبر لينافس سعر السوق السوداء

سجل سعر الدولار في السوق السوداء 580 جنيها

كتب سالم حنفي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
- Advertisement -

وطن – شهد سعر الدولار في السودان، اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، ارتفاعا واضحا مقتربا بشدة مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء، في حين شهد سعر الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي ارتفاعا أيضا متأثرين بسعر الدولار، وذلك وَفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخليج العامل في السودان.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 579.80 جنيهاً للشراء، و584.15 جنيهاً للبيع، وفقا لما اعلنه بنك الخليج، في حين استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 580 جنيها للشراء و582 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الخميس، في السودان في البنوك 606.84 جنيهاً للشراء، و611.39 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

- Advertisement -

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 704.52 جنيهاً للشراء، و709.80 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.50 جنيهاً للشراء، و153.65 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

- Advertisement -

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.

السوق السوداء تتوسع وتستشري

ضربت الفوضى أسواق العملات في السودان، وسط غياب الدور الحكومي في ضبط المعاملات بسبب شحّ الدولار، الأمر الذي أدى إلى عودة السوق السوداء مجدّداً وتوسّعها، بعد اختفائها لفترة محدودة عقب توحيد سعر الصرف، وتطبيق سياسات ضخّ البنك المركزي العملة الأميركية في البنوك التجارية.

وزادت في وسط العاصمة السودانية الخرطوم عمليات تجارة العملات بجميع الطرق، خلال الفترة الأخيرة، دون أي مساءلة قانونية أو رقابة من الجهات المختصة، في ظلّ انشغال السلطة بالصراعات السياسية والاضطرابات الأمنية.

وفي الوقت الذي حافظت فيه أسعار الدولار على ثباتها أمام العملة المحلية رسمياً في الصرافات عند نحو 570 جنيهاً، وفي البنوك ما بين 576 و578 جنيهاً، مع عدم توفيره بسبب قلة المعروض، ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء إلى أكثر من 580 جنيهاً.

ويقول تجار ومتعاملون في السوق السوداء، إنّ ندرة العملة الصعبة أدت إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها يومياً، الأمر الذي جعل السوق تخضع للعرض والطلب وفقاً لما يهوى كبار التجار.

الأمم المتحدة تنتقد السياسة النقدية السودانية

قالت الأمم المتحدة إن تدخلات البنك المركزي والسياسية النقدية المُقيدة ساهمت في انكماش النشاط الاقتصادي وتثبيت سعر الصرف في السودان.

وبدأ اقتصاد السودان ينتعش في 2021، نتيجة لإصلاحات نفذتها حكومة الانتقال، لكن الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان قاد إلى انكماش الاقتصاد مرة أخرى.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، عن تطورات الوضع في السودان وأنشطة البعثة الأممية خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 20 نوفمبر 2022.

وقال التقرير؛ إن “تدخلات البنك المركزي وسياسية نقدية أكثر تقييدا ساهمت في انكماش الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف”.

وأشار إلى أن هذه السياسية تتمثل في زيادة 36% فقط في المعروض النقدي من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بزيادة 128% خلال الفترة نفسها في 2021.

وتوقع التقرير الأممي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 0.3% في 2022، بعد أن حقق نموا بنسبة تُقدر بـ 0.5% في 2021.

المصدروطن - متابعات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

توقيع الاتفاق الإطاري بالخرطوم.. اتهام الإمارات والسعودية بطمس الهوية الإسلامية للسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الثلاثاء 6 ديسمبر.. انخفاضات كبيرة لليورو والإسترليني

الهدهد

نقل عمر البشير للمستشفى بشكل عاجل وتفاصيل وضعه الصحي

اقتصاد

سعر العملات في السودان اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

اقتصاد

السودان.. تراجع كبير للدولار وقفزات صادمة لليورو والإسترليني السبت 3 ديسمبر 2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.. تقلبات صادمة

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الخميس 1 ديسمبر.. ارتفاعات كبيرة لليورو والإسترليني!

تقارير

القصة الكاملة لفضيحة حصول حميدتي على أجهزة تجسس إسرائيلية

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

اقتصاد

السودان.. ارتفاع جديد في سعر الدولار الثلاثاء 29 نوفمبر وتقلبات الإسترليني تربك الأسواق

اقتصاد

السودان.. ارتفاع كبير في سعر الدولار الاثنين 28 نوفمبر وتوقعات بمواصلة الصعود!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فتح تحقيق في سقوط خرائط عسكرية حساسة من جيش الاحتلال في جنين

الاتحاد الألماني يحسم مصير المدرب هانسي فليك مع “المانشافت”

كشفت أجزاء من صدرها.. ظهور صادم لمذيعة برنامج “قبل أن تحاسبوا” بسمة وهبة(شاهد)

ليست ايفانا نول.. أجمل مشجعة لكرة القدم تحصل على عرض مغري!

مجزرة جديدة في جنين.. 3 شهداء برصاص الاحتلال وكتيبة جنين تتصدى

قطة تُفاجئ فينيسيوس جونيور خلال مؤتمره الصحفي وتصرف غريب في إبعادها (شاهد)

أسباب إعفاء أمين عام مجلس التعاون نايف الحجرف من منصبه وأنباء عن إحالته للنيابة العامة!

سمية الخشاب توجه رسالة غير متوقعة لجورجينا رودريغيز (شاهد)

فيديو مؤثر لتفاعل أبناء أمير قطر مع تألق ياسين بونو في مباراة المغرب وإسبانيا

مكافأة ضخمة.. هذا ما سيحصل عليه المنتخب المغربي بعد تأهله التاريخي في مونديال 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC