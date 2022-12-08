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مونديال قطر 2022

الزمالك يفسخ عقده مع المغربي زكريا الوردي لهذا السبب

زكريا الوردي يفسخ عقده مع الزمالك بالتراضي بسبب انتقادات الجماهير له

كتب فارس أبو شيحة
فسخ زكريا الوردي عقده مع الزمالك المصري watanserb.com
فسخ زكريا الوردي عقده مع الزمالك المصري
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وطن- قرر نادي الزمالك المصري، فسخ تعاقده مع النجم المغربي زكريا الوردي 24 عاماً، بالتراضي بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عن سبب فسخ زكريا الوردي عقد مع النادي، ” اللاعب أخبرنا برغبته في الرحيل عن الفريق منذ نحو 10 أيام، كما وحاولنا إقناعه بالاستمرار معنا خلال الفترة القادمة، إلا أنه أصر على الرحيل في يناير القادم”.

سبب فسخ زكريا الوردي عقده مع الزمالك

وأضاف منصور، ” زكريا الوردي يمر بحالة نفسية ليست جيدة، منذ خطئه في مباراة كأس السوبر المصري”.

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وكان لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي، قد تسبب في هدف داخل مرمى الزمالك (الفارس الأبيض)، أمام غريمه الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب (هزاع بن زايد) في دولة الإمارات العربية المتحدة. عقب الانتقادات التي تلقاها من قبل جماهير النادي.

انتقادات جماهير الزمالك المصري

كما وتابع رئيس الزمالك منصور، ” هناك قلة من جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين دائماً ويريدون إسقاط النادي، حيث تسببوا قبل ذلك في رحيل محمود علاء واليوم زكريا الوردي. ولكنني سأتخذ الإجراءات القانونية إذا استمروا في هذا الفعل”.

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واستكمل منصور، ” لقد اتفقت مع زكريا الوردي على فسخ التعاقد معه بالتراضي، كما وسيقوم اللاعب برد مقدم. وفق التعاقد المقدم الذي حصل عليه، منذ قدومه إلى النادي”.

كما وانتقل النجم المغربي زكريا الوردي، إلى صفوف نادي الزمالك (الفارس الأبيض)، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية (الميركاتو)، قادماً من نادي الرجاء الرياضي في انتقال حر.

ويحتل حامل اللقب فريق الزمالك وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، خلف غريمه التقليدي الأهلي. برصيد 13 نقطة حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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