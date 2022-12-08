الزمالك يفسخ عقده مع المغربي زكريا الوردي لهذا السبب

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وطن- قرر نادي الزمالك المصري، فسخ تعاقده مع النجم المغربي زكريا الوردي 24 عاماً، بالتراضي بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عن سبب فسخ زكريا الوردي عقد مع النادي، ” اللاعب أخبرنا برغبته في الرحيل عن الفريق منذ نحو 10 أيام، كما وحاولنا إقناعه بالاستمرار معنا خلال الفترة القادمة، إلا أنه أصر على الرحيل في يناير القادم”.

سبب فسخ زكريا الوردي عقده مع الزمالك

وأضاف منصور، ” زكريا الوردي يمر بحالة نفسية ليست جيدة، منذ خطئه في مباراة كأس السوبر المصري”.

الجميع في نادي الزمالك يتمنى للاعب المغربي زكريا الوردي التوفيق في مشواره وذلك بعد الاتفاق على انهاء التعاقد بالتراضي. شكراً زكريا الوردي. 🙏 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/k2bpOcADG1 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 8, 2022

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وكان لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي، قد تسبب في هدف داخل مرمى الزمالك (الفارس الأبيض)، أمام غريمه الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب (هزاع بن زايد) في دولة الإمارات العربية المتحدة. عقب الانتقادات التي تلقاها من قبل جماهير النادي.

انتقادات جماهير الزمالك المصري

كما وتابع رئيس الزمالك منصور، ” هناك قلة من جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين دائماً ويريدون إسقاط النادي، حيث تسببوا قبل ذلك في رحيل محمود علاء واليوم زكريا الوردي. ولكنني سأتخذ الإجراءات القانونية إذا استمروا في هذا الفعل”.

مرتضي منصور :- ارحموا لاعبي الزمالكhttps://t.co/1yvX0JIbRM — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) December 7, 2022

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واستكمل منصور، ” لقد اتفقت مع زكريا الوردي على فسخ التعاقد معه بالتراضي، كما وسيقوم اللاعب برد مقدم. وفق التعاقد المقدم الذي حصل عليه، منذ قدومه إلى النادي”.

كما وانتقل النجم المغربي زكريا الوردي، إلى صفوف نادي الزمالك (الفارس الأبيض)، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية (الميركاتو)، قادماً من نادي الرجاء الرياضي في انتقال حر.

ويحتل حامل اللقب فريق الزمالك وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، خلف غريمه التقليدي الأهلي. برصيد 13 نقطة حتى يومنا هذا.