تشكيلة منتخب البرازيل ضد كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب البرازيل أمام نظيره كرواتيا وصيف بطل العالم للنسخة الماضية، الجمعة، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، والتي من المقرر إقامتها على ملعب (استاد المدينة التعليمية) بدولة قطر.

وتشهد تشكيلة منتخب البرازيل (السيليساو)، المنتخب المرشح بالذهاب بعيداً في مونديال كأس العالم 2022، حضور نجوم اللامعين مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية (العجوز). استعداداً لملاقاة كرواتيا مع نهاية الأسبوع الجاري.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد كرواتيا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرازيلي المخضرم تيتي، المباراة القوية. أمام الوصيف كرواتيا، في منافسات الربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: إليسون بيكر، إيديرسون.

دفاع السيليساو: دانيلو، إيدير ميليتاو، دياغو سيلفا، ماركينهوس.

Classificamos para as quartas de final e já iniciamos a nossa preparação para enfrentar a Croácia pela @FIFAWorldCup Anota aí! É sexta-feira! Vamos juntos pela sexta estrela pic.twitter.com/yyAleP9OhH — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 7, 2022

- Advertisement -

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار جونيور.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور. ريتشارليسون، رودريغو غوس ( رافينا دياز).

توقيت مباراة البرازيل وكرواتيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل ضد كرواتيا، في منافسات دور ال8 (الربع النهائي) من مونديال كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعاصمة القطرية (الدوحة).

Bastidores da comemoração para as quartas de final! Vamos, Brasil! 🇧🇷 pic.twitter.com/qKJVMESWjj — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 6, 2022

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً. لنقل المباراة الحاسمة والمثيرة بين كلا المنتخبين، لحسم المتأهل منهما إلى المربع الذهبي (النصف النهائي) في بطولة كأس العالم 2022.

معلق مباراة البرازيل ضد كرواتيا

وفق جدول المعلقين، من المتوقع أن يُعلق على مباراة البرازيل وكرواتيا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق التونسي عصام الشوالي أو مواطنه رؤوف خليف.

كما وسيعلق عليها على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق البحريني خالد الحدي أو العماني خليل البلوشي.

وكان منتخب البرازيل (السيليساو)، قد عبر إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022. بعد هزيمة كوريا الجنوبية برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، كما وهي النتيجة الثانية الأعلى في الأدوار الإقصائية بعد البرتغال في مونديال قطر 2022.