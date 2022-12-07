الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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احتفال أسطوري بلاعبي منتخب المغرب في فندق الإقامة بعد الفوز على إسبانيا (فيديو)

اللاعبون رقصوا مع الجمهور وسط أجواء صاخبة

كتب خالد السعدي
احتفال منتخب المغرب بالفوز على إسبانيا watanserb.com
احتفالات لاعبي المغرب في الفندق بعد المباراة التاريخية أمام إسبانيا
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وطن – أظهر مقطع فيديو، احتفالا واحتفاء أسطوريا بالمنتخب المغربي بعد تمكنه من صناعة تاريخ للعرب عقب الفوز على منتخب إسبانيا وبلوغ الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.

وعلى وقع الأعلام والبالونات والموسيقى، احتشد نزلاء وموظفون من الفندق الذي تقيم فيه بعثة منتخب المغرب، وأثيرت أجواء احتفالية صاخبة.

وعند وصولهم لمنطقة الاستقبال في الفندق، حرص لاعبو منتخب المغرب على الرقص مع الجمهور ، كما شوهدت “تورتة” تم تجهيزها احتفاء بالإنجاز المغربي التاريخي.

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إنجاز مغربي تاريخي

وحقق منتخب المغرب انتصارا تاريخيا على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية ليتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها المغرب بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء.

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وخلال ركلات الترجيح، شهدت المباراة تألق حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي تمكن من التصدى ببراعة لركلتي جزاء.

وتأهل أسود الأطلس لربع النهائي حدث تاريخي هو الأول من نوعه للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، كما أن المغرب أصبح رابع منتخب إفريقي يصل لهذا الدور بعد السنغال والكاميرون وغانا.

وأصبح المغرب المنتخب العربي والإفريقي الوحيد المتبقي بمونديال 2022، بعد خروج السعودية وتونس وقطر وغانا والكاميرون من دور المجموعات، والسنغال من دور الستة عشر.

ويتواجه المنتخبان المغربي والبرتغالي في دور الثمانية، بعدما حققت كتيبة الدون كريستيانو رونالدو انتصارا ساحقا على منتخب سويسرا بستة أهداف لهدف.

وحرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على تهنئة منتخب المغرب بالتأهل التاريخي إلى ربع نهائى المونديال.

ونشر حاسب كاف عبر توتير تغريدة قال فيها: “أمسينا بليلة تاريخية وأصبحنا على حلم بالتأهل لنصف النهائى.. يوم لن يُمحى من ذاكرة المغاربة بالعبور لربع نهائى”.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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