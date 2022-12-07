أمل العبرية.. تفاصيل ذبح محامية على يد طليقها في سلطنة عمان

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وطن- فُجع الوسط القانوني بشكل خاص والعمانيون بشكل عام في السلطنة، بمقتل المحامية العمانية “أمل العبرية” في أحد المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها أثناء تأدية عملها بسبب خلافات أسرية بينهما.

عماني ينهي طليقته بطريقة بشعة في المحكمة

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بخبر مقتل المحامية أمل العبرية، داخل المحكمة في ولاية السيب.

جارت الطفولة واختي الكبيرة لطيفة الحوار حبيبتي أمل رحمك الله وأسكنك فسيح جناته #امل_العبريه pic.twitter.com/SiaYdnpYuf — السلطانة (@alsultanah8) December 7, 2022

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وبحسب روايات النشطاء التي رصدتها (وطن) فإن طليق المحامية العمانية أقدم على الاعتداء عليها داخل المحكمة، بسلاح أبيض لتلقى مصرعها على الفور وتم القبض على طليقها.

من جانبها أكدت شرطة عمان السلطانية في بيان لها هذه المعلومات، ونشرت تعميما رسميا عن الحادث في حسابها الرسمي على تويتر.

القبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجة خلافات أسرية بينهما مما نتج عنه وفاتها، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 7, 2022

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وجاء في بيان الشرطة العمانية: “القبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجة خلافات أسرية بينهما.. مما نتج عنه وفاتها، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.”

واستنكر المركز العماني لحقوق الإنسان ـ غير رسمي ـ جريمة القتل البشعة التي أنهت حياة المحامية العمانية المغدورة أمل العبرية.

الرحمة على أرواح النساء، اللاتي سُلبت طمأنينة قلوبهن وزهقت أرواحهن ودُفنت أجسادهن وهن لم يرتكبن أي ذنب، الرحمة لهن والعزاء لنا. #امل_العبريه pic.twitter.com/8O6E3vDela — ⚖️ حَ | ١٩٩٩ْ (@7aninal3amri) December 7, 2022

ودعا السلطات العمانية إلى ضرورة تعديل القوانين وتطويرها بما يوفر الحماية اللازمة للمرأة في عمان، إلى جانب العقوبة الرادعة لأي عمل إجرامي أو تحريضي.

جريمة فجرت غضب العمانيين

وفجرت هذه الجريمة أيضا غضب العديد من العمانيين في السلطنة، الذين عبروا عن حزنهم وتألمهم لفقد أمل العبرية التي أشاد بها وبأخلاقها الرفيعة الجميع.

ها هي تروي بدمها صرح المحكمة

وصوتها يتردد مع كل نداء للحق

فنت بجسدها

ولا تزال روحها باقية في كل روح تناصر العدل.

سلاما على الذين غُدِروا سلامًا على الذين قتلوا بغير حقّ.

#امل_العبريه pic.twitter.com/v618zCKdvy — عوض الهشامي (@awadh339) December 7, 2022

وطالب النشطاء بضرورة توقيع أشد العقوبات على طليقها القاتل وجعله عبرة، لكل من يفكر بالإقدام على مثل هذه الجرائم البشعة.

وأوضح مغردون أن المحامية أمل العبرية، كانت تعمل أمينة سر في محكمة الاستئناف بالسيب، وأنها كانت مثال للاجتهاد والأمانة.

#من_أكثر_الأخبار_المتداولة_حالياً

وقوع جريمة قتل أمام قاعة محكمة السيب والضحية هي المحامية #أمل_العبرية تعمل حاليا في مكتب الدگتور أحمد الجهوري قُتلت طعنا بالسلاح الأبيض من قبل طليقها إنا لله وإنا إليه راجعون

نسأل الله السلامة pic.twitter.com/Pe90pvm0b1 — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) December 7, 2022

وتقاعدت أمل وعملت في مكتب الدكتور أحمد الجهوري، وكان لديها مشاكل عائلية مع زوجها أدت إلى الطلاق.

تفاصيل مقتل أمل العبرية على يد طليقها

وترصد لها طليقها وهي تخرج من المحكمة، ليطعنها بسكين وسقطت على الأرض لتفارق الحياة على الفور.

ولفت ناشطون إلى أن طليقها المجرم ذبحها وانهال عليها بالطعن، ولم تنجح محاولات إسعافها.

ونشر البعض من أصدقاء أمل العبرية، صورا من محادثات لهم معها مستذكرين أخلاقها الرفيعة وإنسانيتها ومترحمين عليها في الوقت ذاته.

اللهم ارحم أرواحاً صعدوا إليك و لم يعد بيننا و بينهم إلا الدعاء

و اغفر لنا و لهم و أفسح لهم فى قبورهم و نوّر لهم فيها برحمتك يا أرحم الراحمين ،الصديقة والاخت الغالية أمل العبرية في ذمة الله 😭💔#أمل_العبرية pic.twitter.com/Iyj4PbOLkp — Juheina alhabsi (@AlhabsiJuheina4) December 7, 2022

واستنكر ناشطون صيغة بيان شرطة عمان السلطانية حول الجريمة وكتب أحدهم:”اسمها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد وليس اعتداء بالسلاح الأبيض.”

وقالت فاطمة بنت ناصر في ذات السياق:”استكثر البعض أن يكتب إنها قتلت واكتفى بالقول انه تم الاعتداء عليها بسلاح أبيض مما أدى لوفاتها.”

لم أعرفها ولم تعرفني

ولكنها قتلت اليوم

ولأن القاتل ليس بالغريب عنها

استكثر البعض أن يكتب إنها قتلت واكتفى بالقول انه تم الاعتداء عليها بسلاح أبيض مما ادى لوفاتها لم يكن السلاح الذي قتلها أبيضا بل أسود بسواد قلب قاتلها أمل رحلت وتركت أطفالها اليوم دون أمل عودة

💔#امل_العبريه — فاطمة بنت ناصر🌐 (@f_bint_nasser) December 7, 2022

وتابعت:”لم يكن السلاح الذي قتلها أبيضا بل أسود بسواد قلب قاتلها.. أمل رحلت وتركت أطفالها اليوم دون أمل عودة.”

من جانبه علق الصحفي العماني المختار الهنائي، على الجريمة البشعة مشيدا بالمحامية الراحلة:”لم نعرف أمل العبرية إلا من مواقفها الإنسانية النبيلة، كانت مثالًا للخير والأخلاق وحسن التعامل ومساعدة الآخرين.”

لم نعرف #أمل_العبرية إلا من مواقفها الإنسانية النبيلة، كانت مثالًا للخير والأخلاق وحسن التعامل ومساعدة الآخرين، رحلت غدرًا وهي تشق طريقها في مهنة النبلاء في الدفاع عن الآخرين..#المحامية_الشهيدة نعم هي شهيدة الواجب المهني والإنساني، نسأل الله تعالى لها الرحمة والمغفرة. — المختار الهنائي (@MuktarOman) December 7, 2022

وأضاف:”رحلت غدرًا وهي تشق طريقها في مهنة النبلاء في الدفاع عن الآخرين.. المحامية الشهيدة نعم هي شهيدة الواجب المهني والإنساني، نسأل الله تعالى لها الرحمة والمغفرة.”

المحامي العماني البارز خليفة بن سيف الهنائي، غرد هو الآخر:”تقاعدت من عملها في أمانة السر، ولم يتقاعد حبُّها من قلوبِ المتعاملين معها، حين جسّدت أرقى المعاني في تعاملها مع القضاة والمتقاضين على حدٍ سواء.”

واستطرد مشيدا بالمحامية المغدورة أمل العبرية:”الإنسانة التي كان قدرها أن يسقي دمها تراب محكمةٍ قضت فيها زهرةَ عمرها، تمضي إلى الله وتترك في قلوبنا ألمًا وغصة.”

تقاعدت من عملها في أمانة السر، ولم يتقاعد حبُّها من قلوبِ المتعاملين معها، حين جسّدت أرقى المعاني في تعاملها مع القضاة والمتقاضين على حدٍ سواء. الإنسانة التي كان قدرها أن يسقي دمها تراب محكمةٍ قضت فيها زهرةَ عمرها، تمضي إلى الله وتترك في قلوبنا ألمًا وغصة. رحم الله #أمل_العبرية pic.twitter.com/3ZwkShnu2I — خليفة الهنائي 🇴🇲 (@Khalifa_Alhinai) December 7, 2022

وسم “أمل العبرية” يجتاح تويتر السلطنة

وعبر “خالد” عن استغرابه من وقوع مثل هذه الجرائم البشعة في السلطنة، وكتب:”كنا نقرأ عن تلك النوعية من الحوادث ولوقت قريب في الإنترنت فقط

عندنا الان انتشرت.. كل واحد ما طايق نفسه وفيه غضب يطلعه في أي شخص وبأي شكل.”

وتابع:”حتى بالشارع وبالسوق تسلم على أي أحد.. محد يرد عليك السلام الا نادرا.”

فيما قالت منى المعولي:”صديقتي وأختي التي لم تلدها أمي المحامية والقانونية “أمل العبري” تركتني وغادرت روحها الطاهرة إلى بارئها، ولا نقول إلا ما يرضي الله ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، حبيبتي أمل سيأخذ الله حقك وكل مانالك لن يغيب في غياهب الأخرة وكل شيء عند الله مكتوب.”

صديقتي وأختي التي لم تلدها أمي المحامية والقانونية "أمل العبري" تركتني وغادرت روحها الطاهرة إلى بارئها، ولا نقول إلا ما يرضي الله ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، حبيبتي أمل سيأخذ الله حقك وكل مانالك لن يغيب في غياهب الأخرة وكل شيء عند الله مكتوب.

حسبي الله ونعم الوكيل. — منى المعولي (@munamawali18) December 7, 2022

وفي تغريدة مؤثرة كتب خلفان البوسعيدي:”قبل أن تقتلها هل فكرت بأنها كانت قد اختارتك من بين كل الناس؟قبل أن تشل سلاحك عليها هل فكرت بأنها أم لأولادك؟”

واستطرد في كلمات تنبض بالحزن والأسى بأنه “في لحظة غضب ومشاعر لا يحكمها منطق، زهقت نفسا لم يكن لها حظ سوى ارتباطها برجل لا يستحقها. رحم الله أمل العبرية فقد ماتت غدرا من أناس كان من المفترض أن يكونوا سندا وأمانا لها.”

قبل أن تقتلها هل فكرت بأنها كانت قد اختارتك من بين كل الناس؟قبل أن تشل سلاحك عليها هل فكرت بأنها أم لأولادك؟ في لحظة غضب ومشاعر لا يحكمها منطق، زهقت نفسا لم يكن لها حظ سوى ارتباطها برجل لا يستحقها. رحم الله #امل_العبريه فقد ماتت غدرا من أناس كان من المفترض أن يكونوا سندا وأمانا — خلفان البوسعيدي (@abuffan2012) December 7, 2022

وتصدر وسم باسم “أمل العبرية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر السلطنة، وسط موجة حزن كبير على رحيل المحامية العمانية ضحية الغدر.

وقد يسقط المحامي صريعاً أثناء أداء مهنته. تتقدم أسرة بي كيه للمحاماة لذوي #المحامية_أمل_العبري بواجب العزاء، التي قتلتها يدٌ غادرة اليوم أثناء أدائها لواجبها المهني. ندعو الله أن يلهم ذوي القتيلة الصبر والسلوان، وأن تأخذ العدالة مجراها عاجلاً لا آجلاً. #أمل_العبريه pic.twitter.com/rtcl7UDH4q — BKLAW (@BKLAWOM) December 7, 2022

وعبر العمانيون عن تضامنهم وعزائهم لأسرتها وأولادها، مجددين مطالبهم للسلطات المسؤولة بتوقيع أشد العقوبات على طليقها المجرم.