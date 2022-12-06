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حياتنا

ميسي في ورطة.. عارضة أزياء تكشف مفاجأة عن قدراته في السرير! (فيديو)

علاقة ميسي وكسوانا ليست الفضيحة الوحيدة التي نالت من سمعة اللاعب

كتب رفيف عبدالله
ميسي في ورطة.. عارضة أزياء تكشف مفاجأة عن قدراته في السرير! (فيديو) watanserb.com
ليونيل ميسي
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وطن– يبدو أن تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، قد غاظت منافسي قائد المنتخب ليونيل ميسي.

علاقة مع جثة

وأعادت بعض الوسائل الإعلامية، نشر فضائح ميسي الجنسية، في محاولة لتشويه صورته.

أولى تلك الفضائح، ما كشفته العارضة كسوانا غونزاليز حول قدرات ميسي في السرير.

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شبهت كسوانا حينها العلاقة الحميمة مع ميسي، بعلاقة حميمة مع جثة.

رجل ميت

وقالت عام 2016 ، خلال برنامج El Valor de la Verdad إنها كانت على علاقة مع ليونيل ميسي. لكنها ذكرت أن لاعب كرة القدم يجب ألا يتذكرها لأنه لم تكن هناك علاقة أبدًا.

 

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وتابعت: “كان الأمر جيدًا ، لكنني شعرت أنني نمت مع رجل ميت. لا أعتقد أنه يتذكر حتى اسمي ، لكنها كانت ليلة جميلة. كان هناك عدد غير قليل من الأهداف ، كان تعادل. لم تكن علاقة لأنه لم يأت للبحث عني في المنزل ، ولم يكن صديقي”.

أما الفضيحة الأخرى، كانت حيم زار ميسي الولايات المتحدة، تحديداً شيكاغو.

الراقصة الحسناء

جاء حينها من أجل مباراة يعود ربحها إلى مؤسسة خيرية تحمل اسمه.

والتقى اللاعب الأرجنتيني براقصة في أحد ملاهي لاس فيغاس. ويبدو أنه لم يقاوم جمالها.

ولم تفوت عداسات الباباراتزي تلك اللقطات وميسي يعانق الراقصة، لتكون غلاف مجلة برونتو حينها.

تصدرت صورة ميسي غلاف مجلة شهيرة

تسديدة رائعة

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بالفوز على نظيره المنتخب الأسترالي، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022.

أحرز الهدف الأول في الدقيقة الـ35 من عمر المباراة، من خلال تسديدة رائعة من القائد ليونيل ميسي، إثر تمريرة جيدة من نيكولاس اوتاميندي.

وفي الدقيقة الـ57، سجّل المنتخب الأرجنتيني الهدف الثاني عبر مهاجمه جوليان ألفاريز من خطأ كارثيٍّ لحارس مرمى أستراليا ريان.

وفي الدقيقة الـ77، قلّص المنتخب الأسترالي الفارق مع التانجو إلى 2-1، بهدف سجّله اللاعب كريج جودوين من تسديدة مباغتة.

وبذلك يضرب المنتخب الأرجنتيني موعداً مع المنتخب الهولندي في الدور ربع النهائي، بعد أن هزم الطواحين منتخب الولايات المتحدة، بنتيجة 3-1.

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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