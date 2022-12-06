الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
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منها إستعمال الهاتف..أخطاء شائعة عليك تجنبها خلال مقابلات العمل

إن الرد على هاتفك قد يأتي بنتائج سلبية وقد يؤدي إلى فشلك في المقابلة

كتب ايمان الباجي
منها إستعمال الهاتف..أخطاء شائعة عليك تجنبها خلال مقابلات العمل watanserb.com
أخطاء شائعة عليك تجنبها خلال مقابلات العمل
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وطنيمكن أن تؤثر أخطاء مقابلات العمل على فرصتك في الحصول على وظيفة جديدة.

ومقابلات العمل لها دور كبير في أخذ أول إنطباع عنك، تمنحك خاصة فرصة للتوسع في مهاراتك وخبراتك ومؤهلاتك.

ولهذا عليك تجنب هذه الأخطاء الشائعة التي كشفها موقع “lucasgroup” والتي يقع فيها الكثيرون خلال مقابلات العمل.

الحضور متأخرا

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للحضور إلى مقابلة العمل، من المهم أن تظهر في الوقت المناسب. وصولك في الوقت المحدد يظهر أنك ملتزم بالمواعيد. وكما أشار بنجامين فرانكلين” الوقت هو المال”. لذلك سيقدر الشخص الذي يقوم بإجراء مقابلة معك  مدى التزامك بالوقت المحدد.

ارتداء ملابس غير لائقة

خلال أي مقابلة عمل، تأكد دائماََ من إرتداء الملابس المناسبة، حيث يمكن أن تظهر هذه الملابس لأصحاب العمل المحتملين أنك جاد في مهنتك.

عدم معرفة أي شيء عن الشركة

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تأكد من أنك تعرف خصوصيات وعموميات الشركة التي تتطلع إلى العمل معها، من خلال إجراء أبحاث حولها للتعرّف أكثر عليها.

يجب عليك البحث عنها في جوجل “Google” للحصول على آخر التحديثات والأخبار، والتحقق من مواقعها الاجتماعية والتعرف على موقع الويب الخاص بها وتاريخها.

انتقاد “صاحب العمل السابق”

إن إنتقاد “صاحب العمل السابق” من الأمور التي تنسف فرص نجاحك في أي مقابلة.

لذا ينصح دائماََ خلال أي مقابلة عمل مناقشة ما تعلمته من مواقف العمل الصعبة المحتملة وكيف تعاملت معها.

كما يوضح استخدام الإجابات الإيجابية حل النزاعات لصاحب العمل المحتمل. علاوة على ذلك، يبحث صاحب العمل دائمًا عن إجابات حول الطريقة التي ستتعامل بها مع نفسك في المواقف.

إستعمال الهاتف

وفقًا لدراسة أجرتها مجلة CareerBuilder، فإن الرد على هاتفك أو الرد على رسالة نصية أثناء المقابلة قد يأتي بنتائج سلبية وقد يؤدي إلى فشلك في المقابلة.

فمن الأفضل إبقاء الهاتف مغلقًا والرد على أي مكالمات أو رسائل فائتة بعد المقابلة.

 ليس لديك أي أسئلة لطرحها

ليس من الجيد أبدًا ألا يكون لديك أسئلة للتحاور معها مع مسؤولي التوظيف.

فاطرح أسئلة ذات الصلة حول الوظيفة والشركة، يمكنك أن تسأل على سبيل المثال عن فريقك المحتمل أو حتى فرص التقدم مع الشركة.

فتذكر، سؤال واحد أفضل من لا شيء.

المصدرموقع "lucasgroup"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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