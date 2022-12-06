فيديو لمشجعات برازيليات من الدوحة سيفجر غضب إسرائيل

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لمشجعتين برازيليتين، وهما ترددان أغنية “أنا دمي فلسطيني” للفنان الأردني محمد عساف، تعبيرا منها عن تأييدهما ودعمهما للقضية الفلسطينية.

وهي الظاهرة المتكررة التي شهدتها مدرجات المشجعين عرباً وأجانب طوال الأيام الماضية في مونديال قطر.

ونشر حساب قنوات “الكأس” الرياضية القطرية مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفتاتان قبل مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية.

وقد ارتدت إحداهما قميص فريق بلادها الأصفر فيما وقفت إلى جانبها فتاة أخرى وترى إحداهما وهي تردد: “أنا دمي فلسطيني فلسطيني”، وتتفاعل مع الأغنية بإشارات من يدها.

ولوحظ وجود شعار يحمل علم فلسطين على ساعد إحدى الفتاتين الأيسر.

ونجح منتخب البرازيل أمس، الاثنين، في الفوز على نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 على ملعب ستاد 974 ليحجز مقعده بدور الـ 8 من كأس العالم 2022.

مونديال فلسطين

وشهد مونديال قطر 2022 ، أكثر من موقف للمشجعين الأجانب من مختلف الدول دعما للشعب الفلسطيني وبخاصة المشجعين البرازيليين الذين عبروا عن محبتهم ومناصرتهم للقضية الفلسطينية.

وخارج إطار كأس العالم سبق أن شوهد الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية في جولاته الانتخابية.

وغنى المشجعون البرازيليون في مونديال قطر إلى جانب الجمهور التونسي في المباراة التي جمعت فريقهما منذ أيام بعض كلمات أغنية “أنا دمي فلسطيني.. على عهدي على دينى على أرضى تلاقيني.. أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمى فلسطيني ..أنا دمى فلسطيني.” ليشعلوا أجواء المباراة بالحماس والتفاعل.

وتُعد أغنية “أنا دمي فلسطيني” إحدى أشهر الأغاني المنتشرة عربيًّا منذ أن أدّاها الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف، الذي كان سفيرًا سابقًا للشباب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

ماذا فعلتي يا قطر؟

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع أغنية “أنا دمي فلسطيني” بأداء المشجعة البرازيلية.

وقالت “شام “:”ماذا فعلتي يا قطر بهذا العرس العربي لقد جعلت المونديال وكأنه من أجل فلسطين وليس من أجل كأس العالم”.

| مشجعة برازيلية تغني "أنا دمي فلسطيني" 🇵🇸

ماذا فعلتي ياقطر بهذا العرس العربي

لقد جعلت المونديال وكأنه من أجل فلسطين وليس من أجل كأس العالم

شكرا قطر الخير 🤝#فريق_مجاهدون #كاس_العالم_FIFA#نحو_القدس_آتون_بطوفان_هادر pic.twitter.com/c3g2qpUVLJ — 🌻 شام ☝💚 (@rdaallh75581443) December 6, 2022

وقال “أسامة السويسي”: “أنا دمي فلسطيني بصوت مشجعة لمنتخب البرازيل قبل مباراة الأمس في استاد 974 .. عاشت فلسطين وعاش كل الأحرار.”

أنا دمي فلسطيني 🇵🇸

بصوت مشجعة لمنتخب البرازيل 🇧🇷

قبل مباراة الأمس في استاد 974

عاشت فلسطين وعاش كل الأحرار 👌 pic.twitter.com/tj7V8BTw5b — أسامة السويسي (@swisii) December 6, 2022

فيما علق “أيمن نور” بلهجة مصرية :”علشان كدة ها نكسب كاس العالم كلمة السر فلسطين”.

علشان كدة ها نكسب كاس العالم

كلمة السر فلسطين — Ayman Nour (@AymanNo39921433) December 6, 2022

وعقب “أبو خالد” : “لقد توجت فلسطين فعلا بكأس العالم شعوب حيه أعادت فلسطين للواجهة واسقطت كل المطبعين عملا وفكرا”.