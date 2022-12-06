“بونو” صانع الفرحة العربية.. سد المغرب المرعب ومروض ثيران إسبانيا

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وطن- تأهل المنتخب المغربي، إلى دور الربع النهائي على حساب نظيره الإسباني، على أرضية استاد “المدينة التعليمية” وتحت سماء قطر، على أرض عربية وبين عشرات الآلاف من الجماهير العربية، ليدخل “أسود الأطلس” تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، والفضل الأكبر في ذلك كان لـ”ياسين بونو” الحارس العملاق.

المغرب يتجاوز إسبانيا لربع النهائي

ونجح أسود الأطلس، في سابقة عربية، في الظفر ببطاقة التأهل إلى دور الربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، بعد فوز ثمين ومستحق على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح.

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وتألق حارس عرين أسود الأطلس “ياسين بونو” خلال الـ 120دقيقة من عمر المباراة، ليختم المواجهة بصد ثلاثة ركلات ترجيحية من أصل خمس سددها المنتخب الإسباني في مرماه، في واحدة من أكثر التصديات إثارة وحماسا عبر تاريخ المستطيل الأخضر منذ بداية هذه اللعبة.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ 8 في البطولة، حيث سيلاقي الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا التي تقام اليوم.

الجميع كانوا نجوم ورجال في الملعب ولكن الأبرز هما: حارس المغرب "سد مراكش" ياسين بونو والمدرب القدير وليد الركراكي ✌🏻🇲🇦💪🏻#المغرب_اسبانيا #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/7OUBGODqxZ — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 6, 2022

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وتفاعل الجمهور العربي عبر مواقع التواصل مع الفوز التاريخي للمنتخب المغربي، بفرحة عارمة عمت جميع أرجاء الوطن العربي.

“بونو” الحارس المرعب

وكان النصيب الأكبر من تعليقات النشطاء لياسين بونو، الذي صعد بمنتخب بلاده اليوم إلى دور الـ8 بعد أداء بطولي كبير.

وفي هذا السياق وصفه الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي بأنه “سد المغرب المرعب ومروض ثيران اسبانيا.. بطل ابطال حراس كاس العالم ٢٠٢٢”.

سد المغرب المرعب

مروض ثيران اسبانيا

بطل ابطال حراس كاس العالم ٢٠٢٢

ياسين بونو pic.twitter.com/ker43HOFVv — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 6, 2022

ولم يكتفي “هنيدي” بتغريدة واحدة في حب بونو وعاود التغريد:”عذرا إسبانيا .. فالأسود دائما تلتهم الثيران وهناك أسد جائع يدعى ياسين بونو .. التهمكم اليوم”

كما كتب حمدان بن محمد يقول: “مبروك للمغرب هذا الفوز المستحق والأداء البطولي المتميز … أسود الأطلس سجلوا اليوم إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية بالتأهل لدور الثمانية”.

عذرا اسبانيا .. فالأسود دائما تلتهم الثيران

وهناك أسد جائع يدعى ياسين بونو .. التهمكم اليوم والله بقول حكم pic.twitter.com/xW346BBMdB — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 6, 2022

وبهذا الفوز التاريخي وغير المسبوق في تاريخ كرة القدم العربية، أصبح المنتخب المغربي أول منتخب كرة قدم عربي يتأهل إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم.

سد مراكش

جدار كازابلانكا

حارس المغرب ياسين بونو 🇲🇦👏 pic.twitter.com/uUvUSqBmmT — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 6, 2022

وقال الناشط “ماجد الشبياني”: “طوال الركلات ياسين بونو مبتسم وواثق وهادئ.”

واستطرد مشيدا بثبات أشرف حكيمي ورفاقه:”أشرف حكيمي ينفذ ركلة العبور لربع النهائي بانينكا شخصية وثبات إنفعالي يُدرس ، إمكانات هائلة ولاعبين كبار جدًا “.

طوال الركلات ياسين بونو مبتسم وواثق وهادئ

أشرف حكيمي ينفذ ركلة العبور لربع النهائي بانينكا شخصية وثبات إنفعالي يُدرس ، إمكانات هائلة ولاعبين كبار جدًا ❤️ pic.twitter.com/HGOjEEyk6w — ماجد الشيباني (@majed_alshibani) December 6, 2022

ركلات ترجيح المغرب واسبانيا حسمت الأمر

واتجهت المواجهة النارية الطويلة بين الفريقين والتي تخللها فرص خطيرة، إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وأهدر حكيم زياش أبرز فرص اللقاء، وأيضًا كادت إسبانيا تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ولكن تصدى لها ياسين بونو.

رجل المباراة.. رجل المغرب..

رجل العرب الأول.. الأسطورة بونو ♥️ pic.twitter.com/9Cr6vxBesv — عز (@1Mmnb) December 6, 2022

وافتتح المغرب التسجيل بأول ركلة جزاء ونجح ياسين بونو في قيادة “أسود الأطلس” لدور الـ8 بعد تصديه لثلاث ركلات ترجيح من لاعبي إسبانيا.

وظهر الخوف والقلق على وجوه لاعبي المنتخب الإسباني، قبل تنفيذ ركلات الترجيح الخاصة بهم أمام “بونو” وكأن حارس المغرب قد تحول لشبح مرعب هز أعصابهم وأربكهم.

ماذا تريد أن تقول للحارس ياسين بونو ❤️؟ pic.twitter.com/uLzJj7Xfjx — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 6, 2022

انتصار تاريخي

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

فيما صعد المنتخب الإسباني لهذا الدور بعد احتلاله المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط محتلاً وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الياباني الذي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط حيث لعب 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلهما وخسر لقاء أيضاً.

المنتخب المغربي يفعلها، ويبلغ ربع نهائي كأس العالم بجدارة بعد مجهود بطولي كبير على مدى ١٢٠ دقيقة لعب، صمد فيها الأسود أمام الإسبان ، وصنع فيها الحارس البارع ياسين بونو الفارق في ركلات الترجيح.

ألف مبروك للمغرب وجماهيره الرائعة.. ❤️ pic.twitter.com/HdEQpmvQyS — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 6, 2022

وصنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى هذه المرحلة ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة، بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.

ويعول المنتخب المغربي في مشواره المونديالي على نجومه حكيم زياش ويوسف النصيري والحارس المتميز ياسين بونو، وكذلك لاعب الوسط سفيان أمرابط.