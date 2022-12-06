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تقارير

“بونو” صانع الفرحة العربية.. سد المغرب المرعب ومروض ثيران إسبانيا

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الربع النهائي

كتب وطن
بونو watanserb.com
بونو
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وطن- تأهل المنتخب المغربي، إلى دور الربع النهائي على حساب نظيره الإسباني، على أرضية استاد “المدينة التعليمية” وتحت سماء قطر، على أرض عربية وبين عشرات الآلاف من الجماهير العربية، ليدخل “أسود الأطلس” تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، والفضل الأكبر في ذلك كان لـ”ياسين بونو” الحارس العملاق.

المغرب يتجاوز إسبانيا لربع النهائي

ونجح أسود الأطلس، في سابقة عربية، في الظفر ببطاقة التأهل إلى دور الربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، بعد فوز ثمين ومستحق على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح.

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وتألق حارس عرين أسود الأطلس “ياسين بونو” خلال الـ 120دقيقة من عمر المباراة، ليختم المواجهة بصد ثلاثة ركلات ترجيحية من أصل خمس سددها المنتخب الإسباني في مرماه، في واحدة من أكثر التصديات إثارة وحماسا عبر تاريخ المستطيل الأخضر منذ بداية هذه اللعبة.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ 8 في البطولة، حيث سيلاقي الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا التي تقام اليوم.

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وتفاعل الجمهور العربي عبر مواقع التواصل مع الفوز التاريخي للمنتخب المغربي، بفرحة عارمة عمت جميع أرجاء الوطن العربي.

“بونو” الحارس المرعب

وكان النصيب الأكبر من تعليقات النشطاء لياسين بونو، الذي صعد بمنتخب بلاده اليوم إلى دور الـ8 بعد أداء بطولي كبير.

وفي هذا السياق وصفه الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي بأنه “سد المغرب المرعب ومروض ثيران اسبانيا.. بطل ابطال حراس كاس العالم ٢٠٢٢”.

ولم يكتفي “هنيدي” بتغريدة واحدة في حب بونو وعاود التغريد:”عذرا إسبانيا .. فالأسود دائما تلتهم الثيران وهناك أسد جائع يدعى ياسين بونو .. التهمكم اليوم”

كما كتب حمدان بن محمد يقول: “مبروك للمغرب هذا الفوز المستحق والأداء البطولي المتميز … أسود الأطلس سجلوا اليوم إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية بالتأهل لدور الثمانية”.

وبهذا الفوز التاريخي وغير المسبوق في تاريخ كرة القدم العربية، أصبح المنتخب المغربي أول منتخب كرة قدم عربي يتأهل إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم.

وقال الناشط “ماجد الشبياني”: “طوال الركلات ياسين بونو مبتسم وواثق وهادئ.”

واستطرد مشيدا بثبات أشرف حكيمي ورفاقه:”أشرف حكيمي ينفذ ركلة العبور لربع النهائي بانينكا شخصية وثبات إنفعالي يُدرس ، إمكانات هائلة ولاعبين كبار جدًا “.

ركلات ترجيح المغرب واسبانيا حسمت الأمر

واتجهت المواجهة النارية الطويلة بين الفريقين والتي تخللها فرص خطيرة، إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وأهدر حكيم زياش أبرز فرص اللقاء، وأيضًا كادت إسبانيا تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ولكن تصدى لها ياسين بونو.

وافتتح المغرب التسجيل بأول ركلة جزاء ونجح ياسين بونو في قيادة “أسود الأطلس” لدور الـ8 بعد تصديه لثلاث ركلات ترجيح من لاعبي إسبانيا.

حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو مرشح لجائزة أفضل حارس لعام 2022

وظهر الخوف والقلق على وجوه لاعبي المنتخب الإسباني، قبل تنفيذ ركلات الترجيح الخاصة بهم أمام “بونو” وكأن حارس المغرب قد تحول لشبح مرعب هز أعصابهم وأربكهم.

انتصار تاريخي

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

فيما صعد المنتخب الإسباني لهذا الدور بعد احتلاله المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط محتلاً وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الياباني الذي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط حيث لعب 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلهما وخسر لقاء أيضاً.

وصنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى هذه المرحلة ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة، بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.

ويعول المنتخب المغربي في مشواره المونديالي على نجومه حكيم زياش ويوسف النصيري والحارس المتميز ياسين بونو، وكذلك لاعب الوسط سفيان أمرابط.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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