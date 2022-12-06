الخبراء: هذا هو الوقت المناسب من اليوم الذي يجب ألا تأكل فيه لتجنب زيادة الوزن

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وطن-هل من الجيد تناول الطعام في أي وقت من اليوم؟

في هذا السياق، نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية، تقريرًا تحدثت فيه عن أوقات الطعام المناسبة، بحسب خبراء التغذية الأكثر خبرة.

وفقًا للباحثين في جامعة بنسلفانيا، يجب عليك تجنّب تناول الطعام بعد وقت معين من اليوم، حيث يمكن أن يكون له آثار ضارة على جسمك. ووفقًا للعلماء، فإن أولئك الذين لديهم عادة تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، أي بعد الساعة 11 مساءً، سيكون من الأفضل التوقف عن الأكل للحفاظ على صحتك.

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وبحسب ما ترجمته “وطن“، يمكن أن تكون عواقب تناول وجبة متأخرة جدًا في المساء مأساوية للغاية. ووفقًا لتقارير، تم استخلاص أنّ هناك روابط بين تناول الطعام في وقت متأخر وزيادة الوزن، ولكن أيضًا زيادة في مستويات الأنسولين أو الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

لماذا يجب أن نتجنّب تناول العشاء في وقت معيّن من الليل؟

أُجريت تجربة على 9 أشخاص طُلب منهم تغيير عاداتهم الغذائية تمامًا لفترة زمنية معينة، كان عليهم أولاً تناول 3 وجبات ووجبتان خفيفتان بين الساعة 8 صباحًا و7 مساءً لمدة 8 أسابيع، ثم التأكد من تناول الطعام في وقت متأخر قدر الإمكان، خلال فترة أخرى من نفس المدة.

وبعد ذلك، كانت التأثيرات على أجسادهم أكثر من مجرد دلالة، ما سمح لمؤلفي الدراسة بوضع تقييم رسمي: تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم هو ببساطة أمر ضارّ بصحتك، على وجه الخصوص لأنه يمنع عملية الهضم بشكل جيّد.

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وأخيرًا، يُنصح في الواقع بترك فاصل زمني لا يقلّ عن ساعتين بين العشاء ووقت النوم، ليس فقط لإتاحة وقت للهضم، ولكن أيضًا لعدم إعاقة الأداء السليم للهرمونات، التي تنظّم سكر الدم.