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الخبراء: هذا هو الوقت المناسب من اليوم الذي يجب ألا تأكل فيه لتجنب زيادة الوزن

"تعرّف على أوقات الطعام المناسبة، بحسب خبراء التغذية الأكثر خبرة"

كتب معالي بن عمر
أوقات الأكل المناسبة watanserb.com
أوقات الأكل المناسبة
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وطن-هل من الجيد تناول الطعام في أي وقت من اليوم؟

في هذا السياق، نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية، تقريرًا تحدثت فيه عن أوقات الطعام المناسبة، بحسب خبراء التغذية الأكثر خبرة.

وفقًا للباحثين في جامعة بنسلفانيا، يجب عليك تجنّب تناول الطعام بعد وقت معين من اليوم، حيث يمكن أن يكون له آثار ضارة على جسمك. ووفقًا للعلماء، فإن أولئك الذين لديهم عادة تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، أي بعد الساعة 11 مساءً، سيكون من الأفضل التوقف عن الأكل للحفاظ على صحتك.

دراسة: هذا هو الوقت المثالي لتناول الطعام لفقدان الوزن

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وبحسب ما ترجمته “وطن“، يمكن أن تكون عواقب تناول وجبة متأخرة جدًا في المساء مأساوية للغاية. ووفقًا لتقارير، تم استخلاص أنّ هناك روابط بين تناول الطعام في وقت متأخر وزيادة الوزن، ولكن أيضًا زيادة في مستويات الأنسولين أو الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

وفقًا للباحثين في جامعة بنسلفانيا، يجب عليك تجنب تناول الطعام بعد وقت معين من اليوم
وفقًا للباحثين في جامعة بنسلفانيا، يجب عليك تجنب تناول الطعام بعد وقت معين من اليوم

لماذا يجب أن نتجنّب تناول العشاء في وقت معيّن من الليل؟

أُجريت تجربة على 9 أشخاص طُلب منهم تغيير عاداتهم الغذائية تمامًا لفترة زمنية معينة، كان عليهم أولاً تناول 3 وجبات ووجبتان خفيفتان بين الساعة 8 صباحًا و7 مساءً لمدة 8 أسابيع، ثم التأكد من تناول الطعام في وقت متأخر قدر الإمكان، خلال فترة أخرى من نفس المدة.

هل صحيح أن تناول الطعام في وقت متأخر يجعلك سمينًا؟

وبعد ذلك، كانت التأثيرات على أجسادهم أكثر من مجرد دلالة، ما سمح لمؤلفي الدراسة بوضع تقييم رسمي: تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم هو ببساطة أمر ضارّ بصحتك، على وجه الخصوص لأنه يمنع عملية الهضم بشكل جيّد.

بعد الساعة 11 مساءً، سيكون من الأفضل التوقف عن الأكل للحفاظ على صحتك
بعد الساعة 11 مساءً، سيكون من الأفضل التوقف عن الأكل للحفاظ على صحتك
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وأخيرًا، يُنصح في الواقع بترك فاصل زمني لا يقلّ عن ساعتين بين العشاء ووقت النوم، ليس فقط لإتاحة وقت للهضم، ولكن أيضًا لعدم إعاقة الأداء السليم للهرمونات، التي تنظّم سكر الدم.

دراسة: تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يزيد من الجوع ويقلل من حرق السعرات الحرارية

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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