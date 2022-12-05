واقعة “طفل الكانيولا” تقلب مصر.. مشهد مؤلم وكارثي بكل المقاييس

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وطن- تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من كشف ملابسات تداول فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تضمن ظهور شابين يقوم أحدهما بتركيب “كانيولا” علاجية لطفل حديث الولادة، وهو معصوب العينين بإحدى الحضانات الخاصة في مدينة المنيا، في مراهنة على حياة طفل في اليوم الأول لولادته.

وظهر الطفل في الفيديو المتداول والذي فجر موجة غضب واسعة، في حالة من الانهيار والصراخ الشديد أثناء تركيب الكانيولا في مشهد مخيف وكارثي.

متسيبوش عيالكوا في الحضاااانه لوحدهم

ده ممرض بيتراهن مع زميله انه يركب الكانيولا في رجل طفل وهو مغمض عينه واللي يكسب يجيب الفطار علي حسابه الأخ اللي في الصوره ده مصور فيديو هو و واحد صاحبه مغمي عينه بقماشه وبيركب كانيولا في رجل طفل عمره يوم واحد !! طبعا الفيديو تم تصويره في… pic.twitter.com/b7bpC1dC9Q — Badly Decayed Mamdouh (@Mamdohzzz) December 5, 2022

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وتكررت محاولات الممرض إدخال الإبرة وإخراجها أكثر من مرة، وهو مما يضر بحياة الطفل الرضيع ويعرضه للخطر.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها نشر على حسابها الخاص في” تويتر” أن الفحص الأمني بيّن أن الشخص الذي يقوم بتركيب الكانيولا معاون تمريض بحضانة خاصة وتابعة لإحدى الجمعيات.

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وكشف بيان الداخلية أن الحضانة المشار إليها كائنة بدائرة مركز شرطة “أبوقرقاص” بالمنيا، وأن مرافقه بالمقطع طالب بمعهد التمريض ويعمل بذات الحضانة.

#وزارة_الداخلية كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ظهور شابين يقوم أحدهما بتركيب كانيولا علاجية لطفل حديث الولادة وهو معصوب العينين بأحد الحضانات الخاصة . pic.twitter.com/VKrX4WK1Bi — وزارة الداخلية (@moiegy) December 5, 2022

وأضافت الوزارة أن الشخص المذكور قام بتصوير الفديو بتاريخ 1 كانون الأول الجاري، حال قيامه بإعطاء طفل حديث الولادة بعض المحاليل الطبية.

وعلل قيامه بذلك لإظهار مهاراته فـى العمل وتعليم الممرضين الآخرين بالحضانة، وقرر خروج الطفل باليوم ذاته عقب تلقيه العلاج.

الديهي: وزارة الصحة أغلقت مستشفى أزمة فيديو حقن "طفل الكانيولا".. مينفعش أقول للممرض وريني الرخصة#TeNTV | #بالورقة_والقلم pic.twitter.com/fpi7ePkk2K — بالورقة والقلم (@blwar2awel2alm) December 5, 2022

كما أقر بأنه يعمل بالحضانة مُنذ عام تقريبًا، وباستدعاء الأخير قرر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على تطبيق الواتسآب.

وتابع البيان :”باستدعاء مسئول إدارة الحضانة أقر أنها تابعة لإحدى الجمعيات بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص وأن الأوراق الخاصة بها بحوزة رئيس مجلس الإدارة وأنها مُرخصة من قِبل الجهات المختصة عبارة عن عيادات ووحدة حضانات.”

مدير المستشفى ينفي

وكان الدكتور محمد فتحي، مدير مستشفى أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، قد نفى الواقعة المتداولة زاعماً أنها ليست داخل حضانات مستشفى أبو قرقاص، وأشار في تصريحات لموقع القاهرة 24 إلى أن الحضانات الخاصة بالمستشفى لا يتواجد فيها شباب وجميع الممرضين بداخلها من السيدات.

وأضاف الدكتور فتحي أن الممرضين الشباب الموجودين داخل الفيديو والصور المتداولة لا ينتمون لطاقم التمريض بالمستشفى، مؤكدًا أنهم يتبعون إحدى الحضانات الخاصة.

فيما أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد الطبيبين يدعى ” مصطفى محمد عبد العزيز ” من أبو قرقاص قرية صنيم وأن الواقعة حصلت في حضانة في أبو قرقاص ومن معه يدعى” صابر محمد “.

قرار بإغلاق وحدة حضانات الأطفال

وكان محافظ المنيا اللواء “أسامة القاضي” أصدر قراراً بإغلاق وحدة حضانات للأطفال المبتسرين في مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، وذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، لقيام أحد العاملين بالحضانة من منتحلي مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال.

ووجه المحافظ نائبه الدكتور “محمد أبوزيد” بالمرور الميداني على الحضانة ومراجعة كافة التراخيص الخاصة بها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن تجاه مالك الوحدة والعاملين بها.

كما شدد محافظ المنيا على تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة جميع المراكز الطبية الخاصة، والأهلية، ومراجعة حصول العاملين بها على تراخيص مزاولة المهن الطبية.