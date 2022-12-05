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واقعة “طفل الكانيولا” تقلب مصر.. مشهد مؤلم وكارثي بكل المقاييس

فيديو تحدي الممرض والرضيع استنفر السلطات

كتب خالد الأحمد
طفل الكانيولا watanserb.com
طفل الكانيولا
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وطن- تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من كشف ملابسات تداول فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تضمن ظهور شابين يقوم أحدهما بتركيب “كانيولا” علاجية لطفل حديث الولادة، وهو معصوب العينين بإحدى الحضانات الخاصة في مدينة المنيا، في مراهنة على حياة طفل في اليوم الأول لولادته.

وظهر الطفل في الفيديو المتداول والذي فجر موجة غضب واسعة، في حالة من الانهيار والصراخ الشديد أثناء تركيب الكانيولا في مشهد مخيف وكارثي.

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وتكررت محاولات الممرض إدخال الإبرة وإخراجها أكثر من مرة، وهو مما يضر بحياة الطفل الرضيع ويعرضه للخطر.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها نشر على حسابها الخاص في” تويتر” أن الفحص الأمني بيّن أن الشخص الذي يقوم بتركيب الكانيولا معاون تمريض بحضانة خاصة وتابعة لإحدى الجمعيات.

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وكشف بيان الداخلية أن الحضانة المشار إليها كائنة بدائرة مركز شرطة “أبوقرقاص” بالمنيا، وأن مرافقه بالمقطع طالب بمعهد التمريض ويعمل بذات الحضانة.

وأضافت الوزارة أن الشخص المذكور قام بتصوير الفديو بتاريخ 1 كانون الأول الجاري، حال قيامه بإعطاء طفل حديث الولادة بعض المحاليل الطبية.

وعلل قيامه بذلك لإظهار مهاراته فـى العمل وتعليم الممرضين الآخرين بالحضانة، وقرر خروج الطفل باليوم ذاته عقب تلقيه العلاج.

كما أقر بأنه يعمل بالحضانة مُنذ عام تقريبًا، وباستدعاء الأخير قرر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على تطبيق الواتسآب.

وتابع البيان :”باستدعاء مسئول إدارة الحضانة أقر أنها تابعة لإحدى الجمعيات بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص وأن الأوراق الخاصة بها بحوزة رئيس مجلس الإدارة وأنها مُرخصة من قِبل الجهات المختصة عبارة عن عيادات ووحدة حضانات.”

مدير المستشفى ينفي

وكان الدكتور محمد فتحي، مدير مستشفى أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، قد نفى الواقعة المتداولة زاعماً أنها ليست داخل حضانات مستشفى أبو قرقاص، وأشار في تصريحات لموقع القاهرة 24 إلى أن الحضانات الخاصة بالمستشفى لا يتواجد فيها شباب وجميع الممرضين بداخلها من السيدات.

وأضاف الدكتور فتحي أن الممرضين الشباب الموجودين داخل الفيديو والصور المتداولة لا ينتمون لطاقم التمريض بالمستشفى، مؤكدًا أنهم يتبعون إحدى الحضانات الخاصة.

فيما أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد الطبيبين يدعى ” مصطفى محمد عبد العزيز ” من أبو قرقاص قرية صنيم وأن الواقعة حصلت في حضانة في أبو قرقاص ومن معه يدعى” صابر محمد “.

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قرار بإغلاق وحدة حضانات الأطفال

وكان محافظ المنيا اللواء “أسامة القاضي” أصدر قراراً بإغلاق وحدة حضانات للأطفال المبتسرين في مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، وذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، لقيام أحد العاملين بالحضانة من منتحلي مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال.

ووجه المحافظ نائبه الدكتور “محمد أبوزيد” بالمرور الميداني على الحضانة ومراجعة كافة التراخيص الخاصة بها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن تجاه مالك الوحدة والعاملين بها.

كما شدد محافظ المنيا على تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة جميع المراكز الطبية الخاصة، والأهلية، ومراجعة حصول العاملين بها على تراخيص مزاولة المهن الطبية.

المصدرتويتر، موقع القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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