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مونديال قطر 2022

مواجهات نارية مرتقبة .. جدول مباريات دور ال8 كأس العالم 2022

مواعيد مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 watanserb.com
مباريات دور ال8 كأس العالم 2022
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وطن- أزيل الستار عن مواجهات من العيار الثقيل بين المنتخبات المتأهلة إلى دور ال8 كأس العالم 2022، مع ختام منافسات دور ال16 في البطولة العالمية التي تستضيفها قطر بنسختها ال22.

وستنطلق مواجهات مباريات دور ال8 كأس العالم 2022، الجمعة، لحسم 4 منتخبات للعبور إلى المربع الذهبي (النصف النهائي).

كما وستبدأ أولى المواجهات القوية لدور ال8، بين البرازيل ووصيف بطل العالم للنسخة الماضية كرواتيا، بعد نجاحها في إقصاء كوريا الجنوبية واليابان من منافسات دور ال16.

جدول مباريات دور ال8 كأس العالم 2022

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كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، في أرجاء المعمورة، جدول مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 والتوقيت والملاعب، على النحو الآتي:

(1) البرازيل (السيليساو) x كرواتيا (الناريون) ( الجمعة، 9-12، استاد المدينة التعليمية).

(2) الأرجنتين (رقصو التانغو) x هولندا ( الطواحين) (الجمعة، 9-12، استاد لوسيل).

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(3) إنجلترا (الأسود الثلاثة) x فرنسا (الديوك) ( السبت، 10-12، استاد البيت).

(4) المغرب – إسبانيا x البرتغال – سويسرا (السبت، 10- 12، استاد الثمامة).

كما وستكون مواعيد مباريات دور ال8 كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والعاصمة القطرية (الدوحة).

ويعد أبرز المنتخبات المرشحة للذهاب إلى دور النصف النهائي وفق الإحصائيات والأرقام، وهي البرازيل وحامل اللقب فرنسا والأرجنتين والبرتغال.

المعلقين على مباريات دور ال8 كأس العالم 2022

ولم يكشف بعد عن جدول المعلقين على جدول مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، لكن سيكون من أبرز المعلقين الذي سيعلقون على تلك المواجهات دون تحديد المباريات، وهم الجزائري حفيظ دراجي، والتونسي عصام الشوالي ومواطنه رؤوف خليف.

كما ويضاف إليهم العماني خليل البلوشي واليمني حسن العيدروس و المغربي جواد بده.

يذكر بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، التي انطلق فعالياته في ال20 من شهر نوفمبر الماضي، ستكون في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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