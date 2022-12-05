مواجهات نارية مرتقبة .. جدول مباريات دور ال8 كأس العالم 2022

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وطن- أزيل الستار عن مواجهات من العيار الثقيل بين المنتخبات المتأهلة إلى دور ال8 كأس العالم 2022، مع ختام منافسات دور ال16 في البطولة العالمية التي تستضيفها قطر بنسختها ال22.

وستنطلق مواجهات مباريات دور ال8 كأس العالم 2022، الجمعة، لحسم 4 منتخبات للعبور إلى المربع الذهبي (النصف النهائي).

كما وستبدأ أولى المواجهات القوية لدور ال8، بين البرازيل ووصيف بطل العالم للنسخة الماضية كرواتيا، بعد نجاحها في إقصاء كوريا الجنوبية واليابان من منافسات دور ال16.

جدول مباريات دور ال8 كأس العالم 2022

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كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، في أرجاء المعمورة، جدول مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 والتوقيت والملاعب، على النحو الآتي:

(1) البرازيل (السيليساو) x كرواتيا (الناريون) ( الجمعة، 9-12، استاد المدينة التعليمية).

(2) الأرجنتين (رقصو التانغو) x هولندا ( الطواحين) (الجمعة، 9-12، استاد لوسيل).

جدول مباريات دور ال8 بعد نهاية مباريات اليوم#كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/t8ZoTmfPEK — Sport 4 All News 🇦🇪 (@Sport_4All) December 5, 2022

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(3) إنجلترا (الأسود الثلاثة) x فرنسا (الديوك) ( السبت، 10-12، استاد البيت).

(4) المغرب – إسبانيا x البرتغال – سويسرا (السبت، 10- 12، استاد الثمامة).

كما وستكون مواعيد مباريات دور ال8 كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والعاصمة القطرية (الدوحة).

ويعد أبرز المنتخبات المرشحة للذهاب إلى دور النصف النهائي وفق الإحصائيات والأرقام، وهي البرازيل وحامل اللقب فرنسا والأرجنتين والبرتغال.

جدول مباريات دور ال8 بعد نهاية مباريات اليوم#كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/t8ZoTmfPEK — Sport 4 All News 🇦🇪 (@Sport_4All) December 5, 2022

المعلقين على مباريات دور ال8 كأس العالم 2022

ولم يكشف بعد عن جدول المعلقين على جدول مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، لكن سيكون من أبرز المعلقين الذي سيعلقون على تلك المواجهات دون تحديد المباريات، وهم الجزائري حفيظ دراجي، والتونسي عصام الشوالي ومواطنه رؤوف خليف.

✅ بيليه

✅ رونالدو

✅ نيمار 🆕 3 لاعبين برازيليين فقط استطاعوا التسجيل في 3 نسخ مختلفة من #كأس_العالم_FIFA 🇧🇷⚽️ pic.twitter.com/t52jeSA91r — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 5, 2022

كما ويضاف إليهم العماني خليل البلوشي واليمني حسن العيدروس و المغربي جواد بده.

يذكر بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، التي انطلق فعالياته في ال20 من شهر نوفمبر الماضي، ستكون في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.