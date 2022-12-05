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لماذا لجأ “مبابي” لفعل هذه الحركة؟.. فجرت غضب شركة بيرة شهيرة

نال جائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وبولندا

كتب خالد الأحمد
كيليان مبابي watanserb.com
كيليان مبابي
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وطن- نال نجم الكرة الفرنسي “كيليان مبابي” عبارات الثناء، ومعها جائزة أفضل لاعب، عقب تألقه خلال مباراة فرنسا وبولندا، في ثمن نهائي مونديال قطر،الاثنين.

وأحرز النجم الشاب هدفين بتسديدتين هائلتين في الشوط الثاني، ليفوز منتخب “الديوك” 3-1 ويتأهل لمواجهة إنكلترا في دور الثمانية.

أثار الجدل عقب المباراة بما فعله

لكن نجم باريس سان جيرمان أثار الجدل بعد تصرف بدا عقب المباراة، أثناء تسلمه جائزة أفضل لاعب، التي تمنح باسم إحدى شركات المشروبات الكحولية الشهيرة. وذلك بعد أن غطى شعار شركة بدويايزر ، شركة الجعة الأمريكية التي ترعى حفل توزيع الجوائز.

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لكن السبب، وفقا لموقع “سبورت” الإسباني يتعلق أكثر بقضية أكثر تعقيدا، فبموجب حقوق الصورة الخاص به، يجب ألا يعلن مبابي عن الوجبات السريعة أو المراهنات الرياضية، أو شركات المشروبات الكحولية.

شركة بدويايزر

وحصل اللاعب الفرنسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بفوز فريقه على بولندا بنتيجة 3-1 بتوقيعه بهدفين. كان مبابي هو الفائز بهذه الجائزة ولكنه غطى شعار شركة بدويايزر ، شركة الجعة الأمريكية التي ترعى حفل توزيع الجوائز.

وأشار موقع “سبورت” الإسباني إلى أن كيليان مبابي ، أحد نجوم كأس العالم قرر للمرة الثالثة التستر على راعي ماركة البيرة التي ترعى “أفضل لاعب في المباراة” ، وهي لفتة غذت شكوك جميع المشجعين.

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ولفت الموقع إلى أن السبب يعود إلى أن مبابي اتخذ قرارًا بعدم إبراز ماركات الجعة ، ولهذا السبب لا يُظهر صورة بدويايزر. كما أنه لا يريد الارتباط بشركات الوجبات السريعة أو المقامرة لأسباب شخصية وأخلاقية بحتة.

كما لم يحضر مبابي المؤتمرات الصحفية بعد المباراتين ضد أستراليا والدنمارك ، وهو أمر تتطلبه اللوائح ، لكن الاتحاد الفرنسي قرر تولي غرامة الفيفا.

وفي تصريحات نادرة عقب مباراة بولندا، قال “مبابي” إنه لا يحمل أي ضغينة للصحفيين وإنما فقط يريد أن يركز فقط في البطولة، ولا يهدر طاقته في أي أشياء أخرى.

وفضلا عن ذلك، يدرك مبابي أن عدم التحدث إلى وسائل الإعلام يحمل خطر فرض غرامات مالية عليه، لكن اللاعب مستعد لتحملها، بينما يسعى لمواصلة المغامرة الفرنسية في المونديال، وقيادة منتخب “الديوك” لرفع كأس العالم للمرة الثالثة، الثانية على التوالي.

يتصدر هدافي المونديال

يشار إلى أن نجم باريس سان جيرمان، يتصدر هدافي المونديال حتى الآن برصيد 5 أهداف، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه وبينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

و”كيليان مبابي” مواليد 20 ديسمبر 1998) هو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الهجوم مع نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي و‌المنتخب الفرنسي.

كيليان مبابي وبنود عقده المغري مع باريس سان جيرمان

يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو معروف بدقته في الإنهاء، والمراوغة، والقوة، والسرعة العالية.

وبرز مبابي مسيرته الكروية مع موناكو في الدوري الفرنسي، حيث شارك لأول مرة في عام 2015، وكان يبلغ من العمر 16 عامًا، وفاز معهم بلقب الدوري الفرنسي، وجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، وجائزة الفتى الذهبي.

في عام 2017، وقع مع منافسه في الدوري باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة الأولية، والذي أصبح عقد دائم في عام 2018 في صفقة انتقال قيمتها 180 مليون يورو، ليصبح أغلى مراهق بالعالم.

المصدرموقع "سبورت" الإسباني، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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