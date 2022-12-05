سرقة منزل رحيم سترلينغ نجم إنجلترا خلال تواجده في قطر

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وطن– سرقة منزل رحيم سترلينغ 27 عاماً، نجم منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي من قبل مجهولين، خلال تواجد اللاعب مع منتخب بلاده في قطر.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن عملية السطو على منزل النجم الإنجليزي سترلينغ، كانت ليل الأحد. حيث كانت عائلته متواجدة في المنزل، عقب عودتها من قطر إلى لندن مع نهاية عطلة الأسبوع الماضي.

سرقة منزل رحيم سترلينغ

كما وأردفت الصحيفة، ” نحو 300 ألف جنيه أستراليني من الساعات، سرقت خلال عملية السطو على منزل رحيم سترلينغ“.

التايمز // مسلحون اقتحموا منزل رحيم سترلينغ الليلة بحضور زوجته وأولاده وهذا سبب غيابه عن مباراة السنغال ⚠️⚠️⚠️🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Q2G85W4w8L — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) December 5, 2022

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وكانت شريكة اللاعب الإنجليزي سترلينغ (بايغ ميليان)، متواجدة في العاصمة القطرية، قبل مباراة إيران الشهر الماضي، لكنها قررت العودة إلى لندن مع نهاية الأسبوع الماضي. وهو اليوم الذي حدث فيه عملية السطو على منزل اللاعب.

غياب رحيم سترلينغ عن منتخب إنجلترا

وكان نجم المنتخب الإنجليزي سترلينغ، قد غاب عن المباراة الماضية أمام السنغال، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، التي انتهت بتأهل منتخب بلاده إلى دور ال8، عقب الفوز على أسود التيرانغا السنغالي بثلاثية نظيفة دون رد، الأحد.

🚨 | عاجل:

كشفت صحيفة "بي ان سبورت" و "ذا صن" عن سبب غياب لاعب منتخب انجلترا رحيم سترلينغ والغياب عن مواجهة منتخب السنغالي في دور 16.

وحسب الصحيفة فقد اقتحم لصوص منزل النجم ليلة السبت وسرقو المنزل دون اعطاء توضيحات عن تعرض عائلته واكدت ان الرعب وسط العائلة دفع اللاعب للعودة سريعا pic.twitter.com/FN33o9LYOU — Koora Lite (@KooraLite) December 5, 2022

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من جهته قال مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، أكد غياب اللاعب سترلينغ عن المواجهة الماضية. أمام السنغال، من أجل العودة إلى لندن، والاطمئنان على عائلته بعد عملية السطو على منزله، الأحد.

🚨 ساوثغيت: "سترلينغ عاد إلى إنجلترا. إنه يحتاج إلى وقت مع أسرته ولا أريد أن أضعه تحت أي ضغط." 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 “هل سيعود رحيم سترلينغ؟ لا أعلم. الأولوية بالنسبة له في الوقت الحالي هي أن يكون مع عائلته ". pic.twitter.com/tGJbD0rMW8 — راشــد | 6️⃣🏆 (@RNLFC) December 4, 2022

منتخب إنجلترا ضد فرنسا في الدور8 كأس العالم 2022

فيما لم يكشف المدرب ساوثغيت، عن المدة الزمنية من أجل العودة من جديد إلى صفوف منتخب بلاده. بعد نجاحه في العبور إلى دور ال8 ببطولة كأس العالم 2022 قطرر.

يشار بأن منتخب إنجلترا، سيلتقي أمام بطل العالم للنسخة الماضية فرنسا، السبت، في ال10 من شهر ديسمبر/ كانون الجاري، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت)، جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).