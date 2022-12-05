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مونديال قطر 2022

سرقة منزل رحيم سترلينغ نجم إنجلترا خلال تواجده في قطر

صحيفة ذا صن: 300 ألف جنيه أستراليني قيمة المسرقات لمنزل رحيم سترلينغ

كتب فارس أبو شيحة
سرقة منزل رحيم سترلينغ watanserb.com
سرقة منزل رحيم سترلينغ
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وطن– سرقة منزل رحيم سترلينغ 27 عاماً، نجم منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي  من قبل مجهولين، خلال تواجد اللاعب مع منتخب بلاده في قطر.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن عملية السطو على منزل النجم الإنجليزي سترلينغ، كانت ليل الأحد. حيث كانت عائلته متواجدة في المنزل، عقب عودتها من قطر إلى لندن مع نهاية عطلة الأسبوع الماضي.

سرقة منزل رحيم سترلينغ

كما وأردفت الصحيفة، ” نحو 300 ألف جنيه أستراليني من الساعات، سرقت خلال عملية السطو على منزل رحيم سترلينغ“.

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وكانت شريكة اللاعب الإنجليزي سترلينغ (بايغ ميليان)، متواجدة في العاصمة القطرية، قبل مباراة إيران الشهر الماضي، لكنها قررت العودة إلى لندن مع نهاية الأسبوع الماضي. وهو اليوم الذي حدث فيه عملية السطو على منزل اللاعب.

غياب رحيم سترلينغ عن منتخب إنجلترا

وكان نجم المنتخب الإنجليزي سترلينغ، قد غاب عن المباراة الماضية أمام السنغال، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، التي انتهت بتأهل منتخب بلاده إلى دور ال8، عقب الفوز على أسود التيرانغا السنغالي بثلاثية نظيفة دون رد، الأحد.

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من جهته قال مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، أكد غياب اللاعب سترلينغ عن المواجهة الماضية. أمام السنغال، من أجل العودة إلى لندن، والاطمئنان على عائلته بعد عملية السطو على منزله، الأحد.

منتخب إنجلترا ضد فرنسا في الدور8 كأس العالم 2022

فيما لم يكشف المدرب ساوثغيت، عن المدة الزمنية من أجل العودة من جديد إلى صفوف منتخب بلاده. بعد نجاحه في العبور إلى دور ال8 ببطولة كأس العالم 2022 قطرر.

يشار بأن منتخب إنجلترا، سيلتقي أمام بطل العالم للنسخة الماضية فرنسا، السبت، في ال10 من شهر ديسمبر/ كانون الجاري، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت)، جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

المصدرموقع ذا صن، مواقع التواصل الاجتماعي ، وطن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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