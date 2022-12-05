حارس كرواتيا يقود بلاده إلى دور ال8 بعد هزيمة اليابان بركلات الترجيح (شاهد)

- Advertisement -

وطن- قاد حارس منتخب كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، بلاده إلى دور ال8 كأس العالم 2022، بعد هزيمة اليابان بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

ونجح الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش في التصدي ل3 ركلات ترجيح من أصل 4، أمام منافسه اليابان (الساموراي الأرزق)، على عكس الحارس الياباني غوندا، الذي تصدى لركلة واحدة فقط من أصل 3، لتنتهي المباراة بنتيجة 3/1.

مباراة كرواتيا ضد اليابان

وأحرز منتخب اليابان ( السامواري الأزرق)، أولى أهداف المباراة داخل شباك الوصيف كرواتيا، في الدقيقة ال43، من توقيع اللاعب دايزن مايدا.

- Advertisement -

كما وأدرك منتخب كرواتيا هدف التعادل أمام اليابان، عن طريق إيفان بيريشيتش في الدقيقة ال55، برأسية رائعة سكنت في شباك الساموراي الآسيوي.

وودع منتخب اليابان مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد صناعة الريمونتادا التاريخية أمام ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات، وكذلك الصمود أمام الوصيف كرواتيا حتى نهاية الأشواط الإضافية في منافسات دور ال16، إلا أن فشل في إحراز الأهداف بركلات الترجيح من أجل العبور التاريخي إلى دور ال8.

- Advertisement -

كما وحجز منتخب كرواتيا بطاقة العبور الخامسة للمنتخبات المتأهلة إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، برفقة حامل اللقب فرنسا وإنجلترا والأرجنتين وهولندا حتى الآن.

تشكيلة منتخب كرواتيا ضد اليابان

ولعب المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه اليابان، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

دفاع كرواتيا: يوارنوفيتش، لوفرين، جفارديول، باريسيتش.

.

فرحة الجمهور الكرواتي بمدرجات استاد الجنوب والفوز على اليابان بركلات الترجيح و التأهل لربع نهائي المونديال@HNS_CFF#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/wxwEsmnigY — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.

مركز الهجوم: كراماريتش، بيتكوفيتش، بيريشيتش.

تشكيلة منتخب اليابان ضد كرواتيا

ودخل المدرب هاجيمي موريياسو، المباراة القوية أمام وصيف بطل العالم للنسخة الماضية كرواتيا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: غوندا.

دفاع اليابان: تانيجوتشي، يوشيدا، تومياسو.

خط الوسط: ناجاتومو، موريتا، إيندو، إيتو.

مركز الهجوم: كامادا، مايدا، ريتسو دوان.

بفضل تصديات دومينيك ليفاكوفيتش في ركلات الترجيح 🔥 المنتخب الكرواتي إلى ربع النهائي 🇭🇷🔝#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/WghaS6LFvv — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 5, 2022

ومن المقرر أن يلتقي وصيف بطل العالم للنسخة الماضية كرواتيا. أمام الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، في منافسات دور ال8، الأسبوع القادم.