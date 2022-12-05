الإثنين, ديسمبر 5, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022حارس كرواتيا يقود بلاده إلى دور ال8 بعد هزيمة اليابان بركلات الترجيح...
مونديال قطر 2022

حارس كرواتيا يقود بلاده إلى دور ال8 بعد هزيمة اليابان بركلات الترجيح (شاهد)

وصيف بطل العالم كرواتيا خامس المتأهلين إلى دور ال8 على حساب اليابان في مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
مباراة كرواتيا واليابان في دور ال16 كأس العالم watanserb.com
حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش يقود بلاده إلى دور ال8
- Advertisement -

وطن- قاد حارس منتخب كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، بلاده إلى دور ال8 كأس العالم 2022، بعد هزيمة اليابان بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

ونجح الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش في التصدي ل3 ركلات ترجيح من أصل 4، أمام منافسه اليابان (الساموراي الأرزق)، على عكس الحارس الياباني غوندا، الذي تصدى لركلة واحدة فقط من أصل 3، لتنتهي المباراة بنتيجة 3/1.

مباراة كرواتيا ضد اليابان

وأحرز منتخب اليابان ( السامواري الأزرق)، أولى أهداف المباراة داخل شباك الوصيف كرواتيا، في الدقيقة ال43، من توقيع اللاعب دايزن مايدا.

- Advertisement -

كما وأدرك منتخب كرواتيا هدف التعادل أمام اليابان، عن طريق إيفان بيريشيتش في الدقيقة ال55، برأسية رائعة سكنت في شباك الساموراي الآسيوي.

وودع منتخب اليابان مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد صناعة الريمونتادا التاريخية أمام ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات، وكذلك الصمود أمام الوصيف كرواتيا حتى نهاية الأشواط الإضافية في منافسات دور ال16، إلا أن فشل في إحراز الأهداف بركلات الترجيح من أجل العبور التاريخي إلى دور ال8.

- Advertisement -

كما وحجز منتخب كرواتيا بطاقة العبور الخامسة للمنتخبات المتأهلة إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، برفقة حامل اللقب فرنسا وإنجلترا والأرجنتين وهولندا حتى الآن.

تشكيلة منتخب كرواتيا ضد اليابان

ولعب المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه اليابان، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

دفاع كرواتيا: يوارنوفيتش، لوفرين، جفارديول، باريسيتش.

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.

مركز الهجوم: كراماريتش، بيتكوفيتش، بيريشيتش.

تشكيلة منتخب اليابان ضد كرواتيا

ودخل المدرب هاجيمي موريياسو، المباراة القوية أمام وصيف بطل العالم للنسخة الماضية كرواتيا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: غوندا.

دفاع اليابان: تانيجوتشي، يوشيدا، تومياسو.

خط الوسط: ناجاتومو، موريتا، إيندو، إيتو.

مركز الهجوم: كامادا، مايدا، ريتسو دوان.

ومن المقرر أن يلتقي وصيف بطل العالم للنسخة الماضية كرواتيا. أمام الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، في منافسات دور ال8، الأسبوع القادم.

المصدروطن + قنوات الكأس + صفحة كأس العالم 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم كورة لايف

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال ضد سويسرا في دور ال16 كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

بث مباشر كرواتيا واليابان اليوم يلا شوت في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

سرقة منزل رحيم سترلينغ نجم إنجلترا خلال تواجده في قطر

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في مونديال قطر

مونديال قطر 2022

مبابي يحطم رقم رونالدو ويعادل ميسي في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشجع كوري في قطر يدهش الجميع (شربت حليب ناقة)

مونديال قطر 2022

إنجلترا تُنهي مغامرة السنغال بالثلاثية وتتأهل إلى دور ال8 لملاقاة بطل العالم (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز بالبيكيني “الأخضر” في قطر.. رسالة للسعودية أم ماذا؟

مونديال قطر 2022

حامل اللقب فرنسا يضرب بولندا بثلاثية ولا أروع ويتأهل إلى الدور ال8 (شاهد)

مونديال قطر 2022

بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

اعتزال وهبي الخزري يتبعه 3 لاعبين في منتخب تونس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضائح ميدل بيست مستمرة.. تحرش بفتيات على الأكتاف ومقاطع مخلة

المغرب على صفيح ساخن.. تظاهرات حاشدة تحت شعار “إسقاط الاستبداد”

ايفانا نول لا تتوقف عن التعري في قطر وتتحدى الجميع بإطلالة جديدة

لماذا لجأ “مبابي” لفعل هذه الحركة؟.. فجرت غضب شركة بيرة شهيرة

موعد انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي بأجر هو الأعلى في العالم

الناتو يستعد لحرب سيبرانية شاملة.. تأثيرها أكثر دمارا من الأسلحة التقليدية

“الكمبيوتر الخارق” توقع نتائج كأس العالم.. ما كشفه صادم للمغرب وحدد البطل

كيف تبدين أصغر سنََا؟.. عليكِ بهذه الفيتامينات!

رئيس الوزراء البريطاني: نرفع القبعة لقطر

هل تريد أن تصبح غنيََا في المستقبل؟ إليك 3 كتب عليك قراءتها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC