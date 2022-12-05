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مونديال قطر 2022

استعراض كروي .. البرازيل تُطيح كوريا الجنوبية خارج المونديال بنتيجة قاسية (شاهد)

البرازيل تضرب موعداً نارياً مع الوصيف كرواتيا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور ال16 كأس العالم 2022 watanserb.com
مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور ال16 كأس العالم 2022

وطن- أطاح منتخب البرازيل نظيره كوريا الجنوبية، خارج مونديال كأس العالم 2022 من دور ال16، بعد الفوز العريض عليه برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، ليحجز بطاقة العبور إلى دور ال8، لمواجهة وصيف النسخة الماضية كرواتيا الأسبوع المقبل.

أهداف البرازيل وكوريا الجنوبية

وافتتح منتخب البرازيل مهرجان أهدافهم أمام نظيره كوريا الجنوبية، في الدقيقة ال7 عن طريق فينيسيوس جونيور.

وعاد البرازيل ليسجل هدف التقدم الثاني عن طريق نيمار، من ركلة جزاء تحصل عليها راقصو السامبا في الدقيقة ال13، ليسددها اللاعب ببراعة داخل شباك مرمى الخضم.

وفي الدقيقة ال29 سجل منتخب البرازيل الهدف الثالث عن طريق ريتشارليسون، كما وأحرز لوكاس باكيتا الهدف الرابع عند الدقيقة ال36.

كما وقلص منتخب كوريا الجنوبية (النمور)، فارق النتيجة أمام البرازيل، بهدف وحيد للفريق، عند الدقيقة ال76. جاء من توقيع الكوري سيونغ بايك.

ولم يخسر منتخب البرازيل، في تاريخ مونديال كأس العالم في منافسات دور ال16، إلا في مرتين فقط، بالإضافة إلى أنه أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة برصيد 5 ألقاب حتى الآن.

كما وسيلتقي السيليساو البرازيلي، أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، الأسبوع القادم.

تشكلة البرازيل ضد كوريا كوريا الجنوبية

ولعب المدرب البرازيلي المخضرم تيتي، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه كوريا الجنوبية، في دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: إليسون بيكر.

دفاع راقصو السامبا: تياغو سيلفا، إيدير ميليتاو، دانيلو، ماركينهوس.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينا دياز، ريتشارليسون.

يشار بأن منتخب البرازيل، سادس المنتخبات التي حجزت بطاقة العبور إلى دور ال8 كأس العالم 2022، برفقة حامل اللقب فرنسا والأرجنتين وإنجلترا وكرواتيا وهولندا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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