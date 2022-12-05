استعراض كروي .. البرازيل تُطيح كوريا الجنوبية خارج المونديال بنتيجة قاسية (شاهد)

وطن- أطاح منتخب البرازيل نظيره كوريا الجنوبية، خارج مونديال كأس العالم 2022 من دور ال16، بعد الفوز العريض عليه برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، ليحجز بطاقة العبور إلى دور ال8، لمواجهة وصيف النسخة الماضية كرواتيا الأسبوع المقبل.
أهداف البرازيل وكوريا الجنوبية
وافتتح منتخب البرازيل مهرجان أهدافهم أمام نظيره كوريا الجنوبية، في الدقيقة ال7 عن طريق فينيسيوس جونيور.
هدف البرازيل "7": #البرازيل 1-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/wkFFicZG2M
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وعاد البرازيل ليسجل هدف التقدم الثاني عن طريق نيمار، من ركلة جزاء تحصل عليها راقصو السامبا في الدقيقة ال13، ليسددها اللاعب ببراعة داخل شباك مرمى الخضم.
هدف البرازيل "13": البرازيل 2-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/CEumVnX9sg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وفي الدقيقة ال29 سجل منتخب البرازيل الهدف الثالث عن طريق ريتشارليسون، كما وأحرز لوكاس باكيتا الهدف الرابع عند الدقيقة ال36.
كما وقلص منتخب كوريا الجنوبية (النمور)، فارق النتيجة أمام البرازيل، بهدف وحيد للفريق، عند الدقيقة ال76. جاء من توقيع الكوري سيونغ بايك.
هدف البرازيل "28": البرازيل 3-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/cFrXW3zewD
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
ولم يخسر منتخب البرازيل، في تاريخ مونديال كأس العالم في منافسات دور ال16، إلا في مرتين فقط، بالإضافة إلى أنه أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة برصيد 5 ألقاب حتى الآن.
كما وسيلتقي السيليساو البرازيلي، أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، الأسبوع القادم.
هدف البرازيل "36": #البرازيل 4-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/ijNuH8z02G
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
تشكلة البرازيل ضد كوريا كوريا الجنوبية
ولعب المدرب البرازيلي المخضرم تيتي، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه كوريا الجنوبية، في دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:
حراسة المرمى: إليسون بيكر.
دفاع راقصو السامبا: تياغو سيلفا، إيدير ميليتاو، دانيلو، ماركينهوس.
هدف كوريا الجنوبية "76": البرازيل 4-1 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/BeAXeTi20U
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار.
مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينا دياز، ريتشارليسون.
مواجهات اليوم أسفرت لنا عن مباراة مرتقبة في ربع النهائي 🤩
🇧🇷البرازيل 🆚 كرواتيا🇭🇷#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 5, 2022
يشار بأن منتخب البرازيل، سادس المنتخبات التي حجزت بطاقة العبور إلى دور ال8 كأس العالم 2022، برفقة حامل اللقب فرنسا والأرجنتين وإنجلترا وكرواتيا وهولندا.