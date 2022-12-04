الإثنين, ديسمبر 5, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022مبابي يحطم رقم رونالدو ويعادل ميسي في كأس العالم 2022
مونديال قطر 2022

مبابي يحطم رقم رونالدو ويعادل ميسي في كأس العالم 2022

كيليان مبابي أول لاعب فرنسي يسجل 4 أهداف في نسختين متتاليتن في مونديال كأس العالم

كتب فارس أبو شيحة
كيليان مبابي يتجاوز رقم رونالدو ويعادل ميس في كأس العالم 2022 watanserb.com
مبابي يحطم رقم رونالدو
- Advertisement -

وطن- النجم الفرنسي كيليان مبابي يحطّم رقم رونالدو وعادل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد هدفيه بمرمى بولندا، في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

ونجح كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في تسجيل هدفيه مع منتخب فرنسا وصنع آخر، للهداف التاريخي أوليفيه جيرو لاعب نادي ميلان الإيطالي، خلال المواجهة، أمام بولندا، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022.

مبابي يتجاوز رقم رونالدو في مونديال كأس العالم 2022

وبحسب شبكة (أوبتا) العالمية المتخصّصة في الإحصائيات الرياضية، فإن النجم الفرنسي كيليان مبابي، يعدّ أول لاعب في تاريخ مونديال كأس العالم 2022، يسجل 9 أهداف قبل بلوغه سن الـ24 عاماً.

- Advertisement -

كما ويعدّ اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف مع منتخب فرنسا، فقد سجّل 5 أهداف، وصنع آخرين في مونديال كأس العالم 2022 قطر حتى الآن.

وتمكّن مبابي من تجاوز عدد الأهداف الدون رونالدو، المسجلة في تاريخ مشاركته في مونديال كأس العالم، الذي سجل 8 أهداف في 20 مباراة في 5 نسخ مختلفة بالمونديال.

معادلة رقم ليونيل ميسي

- Advertisement -

كما وعادل الفرنسي مبابي رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجّل 9 أهداف حتى الآن في تاريخ مونديال كأس العالم، بالإضافة إلى أنّه أول لاعب فرنسي ينجح في تسجيل 4 أهداف على الأقل في نسختين على التوالي بمونديال كأس العالم.

مباراة فرنسا ضد إنجلترا

وسيواجه حامل لقب النسخة الماضية مونديال روسيا 2018 فرنسا، أمام إنجلترا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، السبت، في الـ10 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، على ملعب (استاد البيت) جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

وكان منتخب فرنسا (الديوك)، قد حقّق الفوز الثمين، على منافسه بولندا، في دور الـ16 كأس العالم 2022، بثلاثية مقابل هدف وحيد، والتأهل إلى دور الـ8 على حساب الأخير في البطولة العالمية.

المصدرأوبتا ، بين سبورت، وطن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

سرقة منزل رحيم سترلينغ نجم إنجلترا خلال تواجده في قطر

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في مونديال قطر

مونديال قطر 2022

مشجع كوري في قطر يدهش الجميع (شربت حليب ناقة)

مونديال قطر 2022

إنجلترا تُنهي مغامرة السنغال بالثلاثية وتتأهل إلى دور ال8 لملاقاة بطل العالم (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز بالبيكيني “الأخضر” في قطر.. رسالة للسعودية أم ماذا؟

مونديال قطر 2022

حامل اللقب فرنسا يضرب بولندا بثلاثية ولا أروع ويتأهل إلى الدور ال8 (شاهد)

مونديال قطر 2022

أسوأ تشكيلة في مونديال كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

اعتزال وهبي الخزري يتبعه 3 لاعبين في منتخب تونس

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام اليابان في منافسات كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا اليوم بث مباشر يلا شوت

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب البرازيلي ضد كوريا الجنوبية في دور ال16 كأس العالم 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة يوميا!

هدف حكيم زياش في مرمى المنتخب الكندي يتسبب في طرد معلق تركي..لماذا؟! (شاهد)

خلفية هاتف نيمار تلفت أنظار العالم .. ما الصورة التي وضعها في قطر!؟

أم شجاعة تنقذ طفلتها من حيوان الراكون.. تعرضت للانتقاد بسبب شيء واحد (فيديو)

جيش الاحتلال يقتل الشهيد عمر مناع ويعتقل شقيقه

وفاة هندي أثناء عملية زراعة شعر

سرقة منزل رحيم سترلينغ نجم إنجلترا خلال تواجده في قطر

أب يغتصب ابنته في السويد بقطع مهبل طفلته بالمقص

العدالة الفرنسية تعتبر وقت التنقل للوصول إلى العمل وقت عمل

محمد بن زايد يزور قطر بدعوة من الشيخ تميم بن حمد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC