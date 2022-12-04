مبابي يحطم رقم رونالدو ويعادل ميسي في كأس العالم 2022

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وطن- النجم الفرنسي كيليان مبابي يحطّم رقم رونالدو وعادل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد هدفيه بمرمى بولندا، في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

ونجح كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في تسجيل هدفيه مع منتخب فرنسا وصنع آخر، للهداف التاريخي أوليفيه جيرو لاعب نادي ميلان الإيطالي، خلال المواجهة، أمام بولندا، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022.

مبابي يتجاوز رقم رونالدو في مونديال كأس العالم 2022

وبحسب شبكة (أوبتا) العالمية المتخصّصة في الإحصائيات الرياضية، فإن النجم الفرنسي كيليان مبابي، يعدّ أول لاعب في تاريخ مونديال كأس العالم 2022، يسجل 9 أهداف قبل بلوغه سن الـ24 عاماً.

مبابي يعادل ميسي في الأهداف المسجلة بكأس العالم 🤯 ليونيل ميسي 9 أهداف ⚽️

كيليان مبابي 9 أهداف ⚽️ pic.twitter.com/db3bjVnAxW — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 4, 2022

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كما ويعدّ اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف مع منتخب فرنسا، فقد سجّل 5 أهداف، وصنع آخرين في مونديال كأس العالم 2022 قطر حتى الآن.

وتمكّن مبابي من تجاوز عدد الأهداف الدون رونالدو، المسجلة في تاريخ مشاركته في مونديال كأس العالم، الذي سجل 8 أهداف في 20 مباراة في 5 نسخ مختلفة بالمونديال.

معادلة رقم ليونيل ميسي

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كما وعادل الفرنسي مبابي رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجّل 9 أهداف حتى الآن في تاريخ مونديال كأس العالم، بالإضافة إلى أنّه أول لاعب فرنسي ينجح في تسجيل 4 أهداف على الأقل في نسختين على التوالي بمونديال كأس العالم.

روسيا 2018 = 4⃣ أهداف قطر 2022 = 4⃣ أهداف هذا هو كيليان مبابي وتلك هي عاداته 🇫🇷🤷‍♂️#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 4, 2022

مباراة فرنسا ضد إنجلترا

وسيواجه حامل لقب النسخة الماضية مونديال روسيا 2018 فرنسا، أمام إنجلترا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، السبت، في الـ10 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، على ملعب (استاد البيت) جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

وكان منتخب فرنسا (الديوك)، قد حقّق الفوز الثمين، على منافسه بولندا، في دور الـ16 كأس العالم 2022، بثلاثية مقابل هدف وحيد، والتأهل إلى دور الـ8 على حساب الأخير في البطولة العالمية.