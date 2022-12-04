شاهد فرحة الرئيس الإسرائيلي وزوجته بسماع نشيد الاحتلال في البحرين

- Advertisement -

وطن – وصل إسحاق هرتسوغ، الأحد، إلى البحرين في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى المملكة الخليجية الصغيرة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020.

ملك البحرين يستقبل الرئيس الإسرائيلي وزوجته

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي بحسب وكالة أنباء البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد.

كانت زيارة مؤثرة الى جانب صديقي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، أشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. أبارك رؤيته للسلام والصداقة والتسامح ، ومساهمته الكبيرة في اتفاقيات إبراهيم التي ستستمر في التوسع جنبًا إلى جنب مع أجندة السلام عابرة الحكومات. 🇮🇱🤝🇧🇭 pic.twitter.com/2W6Ows5hwI — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022

- Advertisement -

وأجرى العاهل البحريني مباحثات مع رئيس الاحتلال تركزت على “سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية” وغيرها، في تأكيد منه على ترحيبه بالتطبيع والتعاون مع الاحتلال الصهيوني.

العاهل البحريني أكد أيضا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية للدولة، على موقف بلاده “الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

مؤثر جدا سماع النشيد الوطني "هاتكڤا" على ارض مملكة البحرين بجانب جلالة الملك.

علينا تعزيز العلاقات مع حلفائنا والعمل على توسيع دائرة السلام لتشمل شعوب اخرى في المنطقة.

ان شاء الله. pic.twitter.com/BCpO7aFgwd — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022

- Advertisement -

كما ظهر “هرتسوغ” في مقطع نشره على حسابه الرسمي بتويتر، وهو يستمع للنشيد الوطني للاحتلال ويقف بجانبه الملك حمد بن عيسى.

وعلق على المقطع بقوله: “مؤثر جدا سماع النشيد الوطني “هاتكڤا” على ارض مملكة البحرين بجانب جلالة الملك.”

واستطرد: “علينا تعزيز العلاقات مع حلفائنا والعمل على توسيع دائرة السلام لتشمل شعوب اخرى في المنطقة ان شاء الله.”

وعلق الرئيس الإسرائيلي على زيارته للبحرين وقال إنها تؤكد “الأهمية الكبرى التي توليها إسرائيل للعلاقات مع البحرين، والتي تشمل شراكات امنية، اقتصادية، سياحية وبيئية.”

وتابع: “الإنجازات التي تحققت خلال فترة قصيرة تعكس التعاون المشترك بيننا. السلام بيننا استراتيجي يفيد بلداننا وجميع شعوب المنطقة، بحيث يتمتع الجميع بثمار هذا السلام الدافئ.”

زيارتي تؤكد الاهمية الكبرى التي توليها اسرائيل للعلاقات مع البحرين، والتي تشمل شراكات امنية، اقتصادية، سياحية وبيئية. الإنجازات التي تحققت خلال فترة قصيرة تعكس التعاون المشترك بيننا. السلام بيننا استراتيجي يفيد بلداننا وجميع شعوب المنطقة، بحيث يتمتع الجميع بثمار هذا السلام الدافئ — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022

وقبيل توجهه إلى البحرين صباح الأحد، قال “هرتسوغ” في تغريدة على تويتر رصدتها (وطن) إن “دائرة السلام والشراكة الآخذة في الاتساع مع جيراننا في الشرق الاوسط لها اهمية كبيرة، لا سيما في ظل تضعضع الاستقرار العالمي والاقليمي.”

وقال هرتسوغ في تغريدة أخرى إن “اتفاقات ابراهام خلقت تعاونا تاريخيا في المنطقة.. ادعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق الأوسط.”

We will discuss global issues and shared challenges, including the climate crisis. The expanding circle of ME peace is highly important, especially amid threats to global and regional stability. In the face of hate, threats & terror, there is one answer: alliances with friends. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022

وعلقت صفحة “اسرائيل بالعربية” الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للجمهور العربي: “اول لقاء تاريخي بين الرئيس هرتسوغ اليوم بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر القضيبية بالمنامة.”

وأضافت أن حرس الشرف كان في استقبال “هرتسوغ” وعزف النشيد القومي الصهيوني “هتكفاه”، وقدم هرتسوغ للملك آل خليفة هدية عبارة عن لفيفة فضية “مزوزا” واكد الجانبان على أهمية تعزيز السلام في المنطقة وفي العالم.

اول لقاء تاريخي بين الرئيس هرتسوغ اليوم بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر القضيبية بالمنامة. وكان في استقبال هرتسوغ حرس الشرف وعزف النشيد الوطني "هاتكفا"، وقدم هرتسوغ لجلالة الملك هدية عبارة عن لفيفة فضية "مزوزا" واكد الجانبان على أهمية تعزيز السلام في المنطقة وفي العالم. pic.twitter.com/jmk0g8m9Yt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 4, 2022

والتقي رئيس الاحتلال خلال زيارته كبار المسؤولين في البحرين وأعضاءً بالجالية اليهودية فيها، كما زار هيئة التنمية الاقتصادية في البحرين.

ورافق هرتسوغ في زيارته، رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين ورئيس هيئة الابتكار واتحاد الغرف التجارية.

سررت بلقاء الجالية اليهودية العريقة هنا في البحرين، جالية صغيرة ومزدهرة. ناقشنا التحديات، الفرص ومستقبل الجالية.

يحظى التسامح الديني هنا في البحرين بقيمة كبيرة، وعلى هذا نشكر مملكة البحرين الموقرة. 🇮🇱🤝🇧🇭 pic.twitter.com/ux6UpFoUpC — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022

وسيطير “هرتسوغ” من المنامة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث سيلتقي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويلقي خطابا في “حوار أبوظبي للفضاء” الذي ينطلق الإثنين.

اتفاقيات التطبيع بقيادة الإمارات

والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في إطار اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما المغرب والسودان.

ووضعت هذه الاتفاقات حداً لعقود من الإجماع العربي على استبعاد أي سلام مع اسرائيل في غياب حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وندد الفلسطينيون بها واعتبروها “طعنة في الظهر”.

وقام وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه يائير لبيد بزيارة البحرين للمرة الأولى في ايلول 2021 لافتتاح السفارة الإسرائيلية هناك.

كما زار رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت البحرين في شباط/فبراير هذا العام.

رفض شعبي للتطبيع في البحرين

وشهدت المنامة العاصمة البحرينية، يوم الجمعة، مظاهرات شعبية رافضةً لزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ للبحرين قاموا خلالها بإحراق صوره ورفع شعارات منددة بالتطبيع مع الاحتلال بجميع أشكاله.

ونشر حساب رئيس منتدي البحرين لحقوق الانسان “باقردرويش” في حسابه على “تويتر” مقطع فيديو للتظاهرات.

رئيس منتدي البحرين لحقوق الانسان…

زيارة رئيس الاحتلال إلى المنامة تأتي في ظل رفض شعبي واسع

انطلقت تظاهرات في البحرين رفضاً لزيارة رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ إلى المنامة.

نشر حساب رئيس منتدي البحرين لحقوق الانسان "باقردرويش" في حسابه على تويتر مقطع فيديو للتظاهرات pic.twitter.com/zNuqMWCV9j — قناة العالم الفضائية-فيديو (@v_alalamnews) December 4, 2022

مما دفع الرئيس الإسرائيلي إلى تغيير بعض المسارات في زيارته، فيما كثف جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” من الحراسة حوله.

كما قوبلت الزيارة بموجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” وعلق “حسن الشارقي” :”شعب البحرين لا يرحّب بالمجرم إسحق_هرتسوغ ولا بكيانه المحتل”.

وقال “أركان :”بينما يتم اعدام وقتل الفلسطينيين تستضيف البحرين رئيس الكيان هرتسوغ وتعزف له نشيد الاحتلال”.

وتعبيراً عن حالة النبذ لزيارة هرتسوغ علق “يوسف الجمري” أن “آل خليفة الاسرة الحاكمة في البحرين اختارت حرس الشرف من الأجانب في استقبال رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ”.