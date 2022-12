شاهد فرحة الرئيس الإسرائيلي وزوجته بسماع نشيد الاحتلال في البحرين

- Advertisement -

وطن – وصل إسحاق هرتسوغ، الأحد، إلى البحرين في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى المملكة الخليجية الصغيرة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي بحسب وكالة أنباء البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد.

وأجرى العاهل البحريني مباحثات مع رئيس الاحتلال تركزت على “سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية” وغيرها، في تأكيد منه على ترحيبه بالتطبيع والتعاون مع الاحتلال الصهيوني.

العاهل البحريني أكد أيضا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية للدولة، على موقف بلاده “الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

كما ظهر “هرتسوغ” في مقطع نشره على حسابه الرسمي بتويتر، وهو يستمع للنشيد الوطني للاحتلال ويقف بجانبه الملك حمد بن عيسى.

وعلق على المقطع بقوله: “مؤثر جدا سماع النشيد الوطني “هاتكڤا” على ارض مملكة البحرين بجانب جلالة الملك.”

واستطرد: “علينا تعزيز العلاقات مع حلفائنا والعمل على توسيع دائرة السلام لتشمل شعوب اخرى في المنطقة ان شاء الله.”

وعلق الرئيس الإسرائيلي على زيارته للبحرين وقال إنها تؤكد “الأهمية الكبرى التي توليها إسرائيل للعلاقات مع البحرين، والتي تشمل شراكات امنية، اقتصادية، سياحية وبيئية.”

وتابع: “الإنجازات التي تحققت خلال فترة قصيرة تعكس التعاون المشترك بيننا. السلام بيننا استراتيجي يفيد بلداننا وجميع شعوب المنطقة، بحيث يتمتع الجميع بثمار هذا السلام الدافئ.”

وقبيل توجهه إلى البحرين صباح الأحد، قال “هرتسوغ” في تغريدة على تويتر رصدتها (وطن) إن “دائرة السلام والشراكة الآخذة في الاتساع مع جيراننا في الشرق الاوسط لها اهمية كبيرة، لا سيما في ظل تضعضع الاستقرار العالمي والاقليمي.”

وقال هرتسوغ في تغريدة أخرى إن “اتفاقات ابراهام خلقت تعاونا تاريخيا في المنطقة.. ادعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق الأوسط.”

We will discuss global issues and shared challenges, including the climate crisis. The expanding circle of ME peace is highly important, especially amid threats to global and regional stability. In the face of hate, threats & terror, there is one answer: alliances with friends.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022