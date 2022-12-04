الأحد, ديسمبر 4, 2022
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زوجة ميسي في أحضانه بملابس مثيرة في قطر (شاهد)

بعد التأهل إلى ربع النهائي من بطولة كأس العالم

كتب شيراز ماضي
زوجة ميسي watanserb.com
زوجة ميسي
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وطن – نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ35 عاماً، صورةً جديدةً من قطر، جمعته بزوجته عارضة الأزياء الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو.

وظهرت زوجة ميسي في الصورة، وهي تجلس في أحضانه، بملابس جريئة شملت “شورت أبيض”، وبدا الثنائي في أجواء من السعادة، خاصةً بعد تألق “ميسي” في مباراة الأرجنتين وأستراليا، أمس السبت، والتي أحرز فيها هدفاً، وانتهت فوز رفاق ميسي بهدفين لهدف.

 

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كما نشرت هي الأخرى تلك الصورة التي نشرها زوجها، وأضافت إليها صورة أخرى جمعتهمها بأبنائهما.

 

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وحضرت عارضة الأزياء الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو، إلى “استاد أحمد بن علي” المونديالي، لتشجيع زوجها “ميسي” ومنتخب الأرجنتين في مواجهة أستراليا.

مباراة الأرجنتين وأستراليا

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وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بالفوز على نظيره المنتخب الأسترالي، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022.

أحرز الهدف الأول في الدقيقة 35 من عمر المباراة من خلال تسديدة رائعة من القائد ليونيل ميسي إثر تمريرة جيدة من نيكولاس اوتاميندي.

وفي الدقيقة 57 سجل المنتخب الأرجنتيني الهدف الثاني عبر مهاجمه جوليان ألفاريز من خطا كارثي لحارس مرمى أستراليا ريان.

وفي الدقيقة 77 قلص المنتخب الأسترالي الفارق مع التانجو إلى 2-1 بهدف سجله اللاعب كريج جودوين من تسديدة مباغتة.

وبذلك يضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع المنتخب الهولندي في الدور ربع النهائي، بعد أن هزم الطواحين منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 3-1.

المصدروطن - انستغرام - مواقع الكترونية
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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