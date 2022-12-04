تغريدة تصف إسرائيل بالعظمى من ناشط مغربي تثير الغضب

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وطن – تغزل ناشط مغربي على موقع تويتر، في تغريدة تصف إسرائيل بالعظمى ردا على تغريدة كتبها الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، فتعرض لهجوم حاد من قبل المغردين العرب.

القصة بدأت بتغريدة كوهين قال فيها: “مسيرة التطبيع مع الكويت بدات”.

مسيرة التطبيع مع الكويت بدات — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 3, 2022

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من بين عديد التعليقات، لفت الأنظار تغريدة تصف إسرائيل بالعظمى من ناشط مغربي يُدعى سعيد: “دولة إسرائيل العظيمة هي الدولة الوحيدة في العالم كله ألتي تحمل نفس الإسم وتتحدث نفس اللغة، منذ أكثر من 3000 عام”.

دولة إسرائيل🇮🇱 العظيمة هي الدولة الوحيدة في العالم كله ألتي تحمل نفس الإسم وتتحدث نفس اللغة، منذ أكثر من 3000 عام🇮🇱️💖🇮🇱 pic.twitter.com/iFikHrVpz5 — 🇲🇦 سعيد أوشن (@said1ouchen) December 3, 2022

تغريدة الناشط المغربي فجرت حالة من الغضب ضده بسبب حديثه الودي لدولة الاحتلال رغم الانتهاكات ضد الفلسطينيين على مدار الوقت.

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فقال “رجب”: “سعيد باذن الله ما تشوف السعاده طول حياتك حسبناالله ونعم الوكيل”.

سعيد باذن الله ما تشوف السعاده طول حياتك حسبناالله ونعم الوكيل 🙏🙏🙏🙏🙏 — Ragab Hassan❤️اهلاوي نوبي (@RagabHa96596601) December 3, 2022

وكتب “حسين”: “سعيد ما راح يعطونك لجوء لا تتملق ولا تتعب نفسك”.

سعيد ما راح يعطونك لجوء لا تتملق ولا تتعب نفسك — hst حسين ألذوادي (@hsthawadi55) December 3, 2022

وردّ حسين بكتابة آيتين قرآنيتين.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ) …اعوذ بالله من الشيطان الرجيم( يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ) — abdulrhman (@abdulrh99217573) December 3, 2022

وذكر مغرد: “شكله يتطلع ان يحصل على اي شي مادي من هذا الكيان المحتل يعني يشحت بس بطريقه حديثه ولكن انى لكيان غاصب ان يعطيك شي”.

شكله يتطلع ان يحصل على اي شي مادي من هذا الكيان المحتل يعني يشحت بس بطريقه حديثه ولكن انى لكيان غاصب ان يعطيك شي — انطونيو اسميث 🇺🇦 (@uy_r7) December 3, 2022

وقالت زهرة: “اكثر ما يستطيعون فعله لك عظمه بمئه دولار”.

اكثر ما يستطيعون فعله لك عظمه بمئه دولار، — zouhra (@basatinlaymoun) December 4, 2022

تغريدة الناشط المغربي يمكن اعتبارها تغريدا خارج السرب لا سيما في الفترة الحالية، إذ تشهد بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر توجيه صفعات متتالية لدولة الاحتلال بعدما نفر المشجعون العرب من الإعلام الإسرائيلي.

وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي شاهدة على توجيه الشعوب العربية صفعات للإسرائيليين، فبمجرد علمهم أن المراسل الماثل أمامهم إسرائيلي ينفرون منه على الفور، ويرفضون إجراء مقابلات معهم.

مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي "ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط" …. "انت ليس مرحب بك هنا" pic.twitter.com/1fLzuhRGiM — Haitham El-Tabei التابعي (@Haithamtabei) November 26, 2022

لقى مراسل اسرائيلي بيصور بصو عمل ايه 😂😂😂😂♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/XHYwXyQ3RI — كود ريد ‏๏ (@_Gemy19) November 30, 2022

وحرص المشجعون المغاربة على رفع علم فلسطين خلال مباريات المونديال، علما بأن المغرب إحدى الدول العربية التي وقعت اتفاقيات تطبيع بوساطة أمريكية مع إسرائيل عام 2020.

مثير جدا للعواطف ان ترى مشجعى المغرب اثناء ذهابهم للمباره يهتفون لفلسطين واثناء المباره يرفعون اعلام فلسطين داخل الملعب وبعد المباره لاعبى المنتخب المغربى يطفوا الملعب بعلم فلسطين ثم بعد المباره تنشد الجماهير لفلسطين هذا هو استفتاء جماهير المغرب على اتفاقية التطبيع شاهد بنفسك pic.twitter.com/BuSszCGmwz — صلوا على من حن الجذع إليه (@salloalamohamad) December 1, 2022

ويمكن القول إن كأس العالم في قطر وفر مساحة مفتوحة للشعوب العربية للتعبير عن رأيهم في التطبيع مع إسرائيل، معبرين عن رأيهم في مدرجات كرة القدم وفي مساحات المشجعين وفي الشوارع.

فلسطين: نحن الرابحون

من جانبه، قال المندوب الدائم لبعثة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن بطولة كأس العالم في قطر “وجّهت ضربة حازمة لأوهام إسرائيل”، مشددًا على أن الفائز معروف بالفعل وهو فلسطين.

وقال: “الفائز في هذه النسخة من كأس العالم معروف بالفعل، إنها فلسطين بعلمها المرفوع من قبل أشخاص جاؤوا من كل أنحاء العالم العربي والكرة الأرضية، وهو حاضر في كل مباراة وفي هتافات المشجعين”.

"الفائز بكأس العالم معروف بالفعل، إنها #فلسطين".. المندوب الدائم لبعثة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور يقول: كأس العالم في #قطر وجّه ضربة حازمة لأوهام إسرائيل#مونديال_قطر pic.twitter.com/5XRHoDdjpD — أنا العربي – Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) December 3, 2022

وأضاف: “إسألوا الصحافيين الإسرائيليين في كأس العالم، وسيخبرونكم أنه لا يمكن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا يُمكن لشيء أن ينتزع فلسطين من قلوب الناس وعقولهم”.