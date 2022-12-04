إحذفها الآن من هاتفك..غوغل تحظر 3 تطبيقات أندرويد شهيرة

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وطن– اكتشف خبراء الأمن في Synopsys Cybersecurity Research Center (CyRC) ثلاثة تطبيقات شائعة خطيرة على هواتف الأندرويد، يبدو أنها تسرق أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم.

وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، تم تنزيل التطبيقات، التي تتوفر جميعها عبر متجر Google Play، أكثر من مليوني مرة.

ثغرات أمنية

ويقول خبراء الأمن في CyRC إن الأبحاث كشفت عن آليات ضعيفة أو مفقودة وثغرات أمنية في الاتصال في جميع التطبيقات الثلاثة.

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هذا يعني أنه سيكون من السهل على المتسللين معرفة ما يفعله المستخدمون وقد ينتهي بهم الأمر إلى سرقة كلمات مرورهم بمجرد أن يقوموا بتسجيل أو كتابة أي شيء.



ما هي التطبيقات التي يجب حذفها؟



والتطبيقات التي نصح الخيراء في شركة Synopsys Cybersecurity Research Center بحذفها هي:

Telepad

Lazy Mouse

PC Keyboard

كما أكد خبراء الشركة أنهم تواصلوا مع منشئي التطبيقات عدة مرات، لكنهم لم يتلقوا ردًا.

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ويبدو أن التطبيقات الثلاثة لا تزال مستخدمة على نطاق واسع. ومن الواضح أن الأمان لم يكن عاملاً عندما تم تطويرها.



وفي حديثه عن هذا التهديد، قال مركز سينوبسيس لأبحاث الأمن السيبراني (CyRC): “لقد كشفنا عن ثغرات أمنية متعددة في ثلاثة تطبيقات شهيرة وتحتوي الإصدارات المجانية والمدفوعة من هذه التطبيقات الثلاثة على إجمالي أكثر من مليوني عملية تنزيل من Google Play.”

