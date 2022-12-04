الأحد, ديسمبر 4, 2022
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إحذفها الآن من هاتفك..غوغل تحظر 3 تطبيقات أندرويد شهيرة

هذه التطبيقات لا تزال مستخدمة على نطاق واسع

كتب ايمان الباجي
تطبيقات أندرويد شهيرة watanserb.com
ثلاثة تطبيقات شائعة ينصح بحذفها من الهاتف
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وطناكتشف خبراء الأمن في Synopsys Cybersecurity Research Center (CyRC) ثلاثة تطبيقات شائعة خطيرة على هواتف الأندرويد، يبدو أنها تسرق أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم.

وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، تم تنزيل التطبيقات، التي تتوفر جميعها عبر متجر Google Play، أكثر من مليوني مرة.

ثغرات أمنية

ويقول خبراء الأمن في CyRC إن الأبحاث كشفت عن آليات ضعيفة أو مفقودة وثغرات أمنية في الاتصال في جميع التطبيقات الثلاثة.

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هذا يعني أنه سيكون من السهل على المتسللين معرفة ما يفعله المستخدمون وقد ينتهي بهم الأمر إلى سرقة  كلمات مرورهم بمجرد أن يقوموا بتسجيل أو كتابة أي شيء.

سرقة كلمة المرور
سرقة كلمة المرور

ما هي التطبيقات التي يجب حذفها؟

والتطبيقات التي نصح الخيراء في شركة Synopsys Cybersecurity Research Center بحذفها هي:

  • Telepad
  • Lazy Mouse
  • PC Keyboard

كما أكد خبراء الشركة أنهم تواصلوا مع منشئي التطبيقات عدة مرات، لكنهم لم يتلقوا ردًا.

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ويبدو أن التطبيقات الثلاثة لا تزال مستخدمة على نطاق واسع. ومن الواضح أن الأمان لم يكن عاملاً عندما تم تطويرها.

وفي حديثه عن هذا التهديد، قال مركز سينوبسيس لأبحاث الأمن السيبراني (CyRC): “لقد كشفنا عن ثغرات أمنية متعددة في ثلاثة تطبيقات شهيرة وتحتوي الإصدارات المجانية والمدفوعة من هذه التطبيقات الثلاثة على إجمالي أكثر من مليوني عملية تنزيل من Google Play.”

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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