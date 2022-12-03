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من الرياض.. محمد سعود يشمت باغتيال الشهيد عمار مفلح: “إرهابي”

جندي إسرائيلي قتله من المسافة صفر في نابلس

كتب باسل النجار
الشهيد عمار مفلح watanserb.com
الشهيد عمار مفلح
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وطن– دافع السعودي المتصهين محمد سعود كعادته عن إسرائيل، في تعليقه على تصفية الاحتلال وإعدامه للشاب الفلسطيني “عمار مفلح” من المسافة صفر برصاص جندي إسرائيلي، في بلدة “حوارة” جنوبي مدينة نابلس، الجمعة.

المتصهين محمد سعود يثير الجدل مجددا

ويشار إلى أن بلدة حوارة شهدت -صباح اليوم السبت- إغلاقا شاملا، حدادا على روح الشهيد مفلح (22 عاما)، الذي قتل أمس برصاص الاحتلال، وما زالت إسرائيل ترفض تسليم جثمانه.

ووصف محمد سعود الشاب الفلسطيني الشهيد بأنه “إرهابي” وزعم أنه كان ينفذ عملية إرهابية.

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وجاء ذلك في رده على تعليق وإدانة من عضوة الكنيست ـ ضمن القائمة المشتركة ممثلة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ـ عايدة توما سليمان (تنتمي لعرب 48)، لجريمة الاحتلال ضد الشاب الفلسطيني الشهيد.

وكانت عايدة نشرت فيديو للجريمة المروعة على حسابها بتويتر وعلقت مستنكرة:”هذا الإعدام هو جريمة حرب أخرى. يرى الاحتلال أن جميع الفلسطينيين هدف مشروع.”

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وتابعت:”هذه هي الحقيقة التي يفرزها الاحتلال – انتهاك حرمة الحياة وتحويل الحياة اليومية للفلسطينيين إلى جحيم.”

وصف الشهيد عمار مفلح بالإرهابي

التغريدة التي رد عليها المتصهين السعودي محمد سعود واصفا الشهيد عمار مفلح بالإرهابي بقوله:” هذا الرجل فلسطيني إرهابي طعن ضابط شرطة”، كما اتهم عضوة الكنيست بأنها تنشر الأكاذيب.

واحتفى الإسرائيليون بتغريدة المتصهين السعودي، الذي زار تل أبيب سابقا عقب إعلانه عن دعمه لتطبيع الدول العربية مع إسرائيل، واستضافته لإسرائيليين في منزله بالرياض أكثر من مرة، وكذلك مشاركة الصهاينة أعيادهم الدينية أيضا.

وكان هذا الأمر ممنوعا في المملكة ولا يجرأ أحد على التلويح بدعم الاحتلال قبل وصول ولي العهد محمد بن سلمان، لسدة الحكم والذي قلب موازين الحكم رأسا على عقب ودعم تطبيع الإمارات دون إفصاح وعبر لتل أبيب أكثر من مرة عن استعداده للتعاون مع الاحتلال، رغم أنه لا يوجد تطبيع رسمي بين السعودية والاحتلال حتى الآن.

وتسببت وقاحة المتصهين السعودي وتجرأه على الشهيد الفلسطيني، في غضب العديد من النشطاء العرب.

وفي هذا السياق كتب الدكتور صالح النعامي:”هذا الصفر لا يستحق التوقف عند هذيانه.. لكنه يغرد بحرية من الرياض التي يعتقل فيها الناس على صمتهم.”

فيما كتبت سحر إبراهيم:”أحفاد يهود بني قينقاع وبني النضير لا زالوا في جزيرة العرب.”

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أفادت بأن جنديا إسرائيليا أعدم شابا فلسطينيا بالرصاص الحي من المسافة صفر جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها استشهاد مواطن عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في حوارة.

وأظهر مقطع فيديو للحادث -تداولته صفحات فلسطينية على شبكات التواصل الاجتماعي- أن جنديا إسرائيليا يتدافع بالأيدي مع أحد الفلسطينيين، قبل أن يقوم الجندي بإطلاق النار من المسافة صفر باتجاه الفلسطيني.

وذكرت “وفا” أن جنود الاحتلال الإسرائيلي منعوا المواطنين ومركبات الإسعاف من الاقتراب من الشاب وهو ملقى على الأرض.

وقبل استشهاد مفلح، قتل الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية 9 فلسطينيين في رام الله وجنين والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

محمد سعود وكأس العالم

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا أثار محمد سعود الجدل بتعليقه على مونديال قطر 2022، ورفض الجماهير العربية للاحتلال وإعلامه الذي بات منبوذا (كالكلب الأجرب) في الدوحة.

وغرد “سعود” وقتها بأنه “لو كان كأس العالم في السعودية فإن السعوديين لن يقللوا من (احترام) الصهاينة الذين سيحضرون إلى المملكة.

ووقتها هاجمه الكاتب السعودي البارز تركي الشلهوب وغرد:”من نصبك متحدثًا باسم شعب أرض الحرمين يا نكرة؟”

وهاجمه ناشط آخر باسم أيمن:”هذا نكرة هنا.. كيف سيكون موقفة من الله حين يكون بين يديه؟!”

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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