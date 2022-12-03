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محمد صلاح مع إسرائيلي في مسبح بدبي.. ظهور فجر الجدل

"مو صلاح" فشل مع منتخب مصر في الوصول لمونديال قطر

كتب باسل النجار
محمد صلاح مع اسرائيلي watanserb.com
اللاعب المصري محمد صلاح
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وطن– نشر إعلامي إسرائيلي صورة أثارت جدلا لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، التقطت له أثناء تواجده في دبي بالإمارات العربية المتحدة قبل أسبوعين.

محمد صلاح يستجم في دبي

الإعلامي الإسرائيلي روعي كايس، الذي يعمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية “كان 11″، نشر صورة لصلاح داخل مسبح بدبي برفقة شخص يبدو أنه كان يلتقط صورة تذكارية مع نجم ليفربول.

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ولفت “كايس” في تعليقه إلى أن الشخص الظاهر في الصورة رفقة محمد صلاح، هو إسرائيلي ضمن المصطافين الإسرائيليين في دبي.

ولا يعرف إذا كان الفرعون المصري يعلم بهوية الشخص ملتقط الصورة معه أم لا.

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كما أنه لم يتحقق بشكل مستقل من كون هذا الشخص إسرائيلي بالفعل كما ذكر روعي كايس أم لا.

تسلم جائزة “دبي غلوب سوكر”

ويشار إلى أن محمد صلاح كان متواجدا في دبي بهذا التوقيت، لتسلم جائزة أفضل لاعب في حفل “دبي غلوب سوكر“.

ويوم 17 نوفمبر الماضي، سافر نجم ليفربول من الكويت إلى دبي، للمشاركة في الحفل المشار إليه.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” وقتها، إن محمد صلاح سيتوجه إلى دبي لحضور حفل غلوب سوكر في النسخة الـ13.

وكان اللاعب المصري الأسبق أحمد حسام “ميدو”، النقاب عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في حفل “دبي غلوب سوكر” من اختيار الجمهور، متفوقا بذلك على كل من الفرنسي كريم بنزيمة والنرويجي إيرلينغ هالاند.

وفشل الفرعون المصري مع المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، البطولة التي تستضيفها قطر حاليا ويبدأ هذا الأسبوع دور الـ16 فيها.

وكان محمد صلاح البالغ من العمر 30 عاماً، قد نال جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وفي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2021، المقدّمة من رابطة المحترفين واتحاد الكتاب، كما حلّ في المركز الخامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

وبات صلاح “أيقونة” عربية ينتظر المصريين والعرب جميعا إنجازاته المشرفة في أكبر دوري بالعالم، والتي لم يسبقه إليها لاعب عربي من قبل.

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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