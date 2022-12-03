محمد صلاح مع إسرائيلي في مسبح بدبي.. ظهور فجر الجدل

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وطن– نشر إعلامي إسرائيلي صورة أثارت جدلا لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، التقطت له أثناء تواجده في دبي بالإمارات العربية المتحدة قبل أسبوعين.

محمد صلاح يستجم في دبي

الإعلامي الإسرائيلي روعي كايس، الذي يعمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية “كان 11″، نشر صورة لصلاح داخل مسبح بدبي برفقة شخص يبدو أنه كان يلتقط صورة تذكارية مع نجم ليفربول.

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ولفت “كايس” في تعليقه إلى أن الشخص الظاهر في الصورة رفقة محمد صلاح، هو إسرائيلي ضمن المصطافين الإسرائيليين في دبي.

ولا يعرف إذا كان الفرعون المصري يعلم بهوية الشخص ملتقط الصورة معه أم لا.

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كما أنه لم يتحقق بشكل مستقل من كون هذا الشخص إسرائيلي بالفعل كما ذكر روعي كايس أم لا.

تسلم جائزة “دبي غلوب سوكر”

ويشار إلى أن محمد صلاح كان متواجدا في دبي بهذا التوقيت، لتسلم جائزة أفضل لاعب في حفل “دبي غلوب سوكر“.

ويوم 17 نوفمبر الماضي، سافر نجم ليفربول من الكويت إلى دبي، للمشاركة في الحفل المشار إليه.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” وقتها، إن محمد صلاح سيتوجه إلى دبي لحضور حفل غلوب سوكر في النسخة الـ13.

وكان اللاعب المصري الأسبق أحمد حسام “ميدو”، النقاب عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في حفل “دبي غلوب سوكر” من اختيار الجمهور، متفوقا بذلك على كل من الفرنسي كريم بنزيمة والنرويجي إيرلينغ هالاند.

وفشل الفرعون المصري مع المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، البطولة التي تستضيفها قطر حاليا ويبدأ هذا الأسبوع دور الـ16 فيها.

وكان محمد صلاح البالغ من العمر 30 عاماً، قد نال جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وفي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2021، المقدّمة من رابطة المحترفين واتحاد الكتاب، كما حلّ في المركز الخامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

وبات صلاح “أيقونة” عربية ينتظر المصريين والعرب جميعا إنجازاته المشرفة في أكبر دوري بالعالم، والتي لم يسبقه إليها لاعب عربي من قبل.