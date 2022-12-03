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لماذا نشعر بالقشعريرة في أوقات معينة..؟

"هذه الظاهرة شأنها شأن باقي ردود الأفعال التي تختفي وتظهر من وقت لآخر.."

كتب معالي بن عمر
القشعريرة watanserb.com
القشعريرة
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وطن-من أكثر ردود الفعل الغريبة التي يقوم بها الجسم؛ هي “القشعريرة“. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تولد هذه الظاهرة، لكن لا نعرف عنها إلا القليل.

وفيما يلي تحدثت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، عن سبب شعورنا بالقشعريرة، مشيرة إلى أنه عندما يتفاعل الإنسان مع المشاعر الشديدة، يستجيب الجسم بطرق عدة، أبرزها: زيادة النشاط الكهربائي في العضلات الموجودة أسفل الجلد، وزيادة عمق التنفس أو ثقله، ويمكن السبب وراء هذه الاستجابات إلى إطلاق العقل اللاواعي في المخ لهرمون الضغط النفسي “الأدرينالين”.

بشكل عام، هناك ميل للاعتقاد بأن القشعريرة تحدث فقط عندما نشعر بالبرد. ولكن هناك ظروف أخرى تجعلنا نشعر بها، بحيث تتحول الشعيرات والعضلات حولها إلى نتوءات صغيرة في الجلد، ما يجعل بصيلات الشعر تبدو وكأنها حبوب صغيرة الحجم بامتداد مكان الشعور، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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لماذا يصبح الجلد كلحم الأوز؟

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هذه العملية تحدث في جميع مناطق الجسم التي يكون سطحها مغطى بالشعر، أو التي يتم فيها استيفاء شروط معينة تتعلق بوجود الشعر أيضًا. ناهيك بأن معظمنا تقريبًا يشعر بقشعريرة في جميع أنحاء أجسادنا.

حسب ما ذكرته الصحيفة، فإننا لدينا عضلات منتصبة تحت الجلد، والتي تتقلص مكونة نوعًا من الطبقة الواقية ضد درجات الحرارة المنخفضة، في آلية طبيعية سنشير إليها باسم “الانتصاب الشعري“.

إن الانعكاس الجسدي المذكور ضد الظروف الخارجية ليس مقصورًا على البشر، لكننا نتشارك في الحساسية مع جميع الثدييات تقريبًا، لأن لدينا العديد من الخصائص المشتركة.

هذه العملية تحدث في جميع مناطق الجسم التي يكون سطحها مغطى بالشعر، أو التي يتم فيها استيفاء شروط معينة تتعلق بوجود الشعر
هذه العملية تحدث في جميع مناطق الجسم التي يكون سطحها مغطى بالشعر، أو التي يتم فيها استيفاء شروط معينة تتعلق بوجود الشعر
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في هذا السياق، أكد بوبنيك  عالم فيزيولوجي وأستاذ في علم الحيوان لمجلة Scientific American: أننا مدينون بهذا السلوك لأسلافنا، الذين لم يكن لديهم العديد من الأدوات لتجنب الشعور بالتجمد في الهواء الطلق. وهكذا، فإن التفاعل بين الشعر والبرد يحميهم من درجات الحرارة المنخفضة.

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أسباب القشعريرة

 المواقف العصيبة

يبدو أننا لا نطلق الأدرينالين فقط ونصاب بالقشعريرة عندما نشعر بالبرد. أيضًا في الظروف العصيبة للغاية، يمكن إفراز نفس الهرمونات ثم يبرز الشعر على هذا النحو.

ترتبط العضلات المسؤولة عن الانقباض بالجهاز العصبي الودي، وهذا يفسر سبب هذا التفاعل تلقائيًّا ولا يمكننا – ولن نكون قادرين أبدًا – على التحكم فيه بإرادتنا لإثارته أو منعه. علينا فقط أن نتعود عليه ونتوقع الأسباب التي ستجعلنا نشعر بالقشعريرة.

من جهة اخرى، لا شك في أن هذه الظاهرة تختفي مثل ردود األفعال الأخرى وتظهر من وقت لآخر.

المشاعر القوية

عندما يتفاعل الإنسان مع المشاعر الشديدة، يستجيب الجسم بطرق عدة، أبرزها: زيادة النشاط الكهربائي في العضلات الموجودة أسفل الجلد، وزيادة عمق التنفس أو ثقله، ويمكن السبب وراء هذه الاستجابات إلى إطلاق العقل اللاواعي في المخ لهرمون الضغط النفسي “الأدرينالين”.

انسداد في بصيلات الشعر

تحتوي البشرة على مادة الكيراتين التي تساعد على حماية البشرة من الالتهابات. إذا كنتم تفرزون الكثير من الكيراتين، فأنتم تعانون من حالة تسمى “التقرن الشعري” الذي يسدّ بصيلات الشعر ويترك نتوءات صغيرة.
حتوي البشرة على مادة الكيراتين التي تساعد على حماية البشرة من الالتهابات
حتوي البشرة على مادة الكيراتين التي تساعد على حماية البشرة من الالتهابات

البرد

الشعور بالبرد يحفّز القشعريرة، فيرسل العقل تنبيهًا للجسم بوجوب الاحتماء والحصول على التدفئة. وهي أيضًا نظام يفعله الجسم لمحاولة الاحتفاظ بالحرارة قدر الإمكان.

متى نقلق من القشعريرة؟

على الرغم من ندرة حدوث ذلك إلى أنّ الإنسان قد يصاب بالقشعريرة أثناء نوبة الصرع، فمن المرجح أن يحدث ذلك إذا كان الشخص يعاني من “صرع الفص الصدغي”، إذ تبدأ النوبات في جزء من الدماغ يتحكم في العواطف.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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