صادم.. تمساح يلتهم طفلاً أمام والده بعد أن باغته أثناء الصيد في النهر(شاهد)

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وطن- توفي طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا وأصيب والده بجروح خطيرة على يد تمساح أثناء تجديفهما في نهر في ماليزيا.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد اختطف الوحش الصغير من القارب بينما كان برفقة والده وهو يصطاد قبالة ساحل لحد داتو صباح يوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو وثق الواقعة، محاولة الوالد المحموم ضد التمساح المتوحش لكنه تغلب عليه بسهولة.

وقالت الصحيفة إن الاب اندفع إلى ضفة النهر مصابًا بجروح متعددة، بما في ذلك جرح كبير في رأسه.

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انقاذ الأب

وأنقذ القرويون الأب، وهو رجل من قبيلة بالاوه ورد أنه في الأربعينيات من عمره ، لكن التمساح كان قد جر ابنه بالفعل إلى الأعماق.

وظهر لاحقًا على السطح وجسد الطفل المشوه في فكيه قبل أن يغرق مرة أخرى في الماء مع الجثة.

استمرار عمليات البحث عن الطفل

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وقالت سومسوا راشد ، رئيسة وكالة لحد داتو للإطفاء والإنقاذ ، إن الأب أصيب بجروح خطيرة في الرأس والجسم، ولا يزال ابنه في عداد المفقودين وعمليات البحث جارية.

وأوضحت أنه “تم نقل الرجل إلى مستشفى لحد داتو لتلقي العلاج الطبي”.

وقد انضمت الشرطة الملكية الماليزية والشرطة البحرية إلى إدارة الإطفاء المحلية في بحثها عن جثة الصبي.

كما حذر المسؤولون القرويين الذين يعيشون على طول امتداد النهر بالبقاء بعيدًا عن الماء بسبب التهديد بتكرار هجوم تمساح.

اعتماد السكان في طعامهم على النهر

وأضافت “سومسوا”: “ يعتمد الكثير من السكان هناك على النهر في طعامهم ومعيشتهم، لذا فهم بحاجة للذهاب إلى المياه”.

وتابعت:”لقد حذرناهم من المخاطر الإضافية في الوقت الحالي وعلينا توخي الحذر بشكل خاص لأن التمساح من المحتمل أن يكون لا يزال في المنطقة.”