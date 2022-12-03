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صادم.. تمساح يلتهم طفلاً أمام والده بعد أن باغته أثناء الصيد في النهر(شاهد)

الأب أصيب بجروح بليغة وتم إنقاذه

كتب سالم حنفي
تمساح يلتهم طفلاً watanserb.com
تمساح يلتهم طفلاً
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وطن- توفي طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا وأصيب والده بجروح خطيرة على يد تمساح أثناء تجديفهما في نهر في ماليزيا.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد اختطف الوحش الصغير من القارب بينما كان برفقة والده وهو يصطاد قبالة ساحل لحد داتو صباح يوم الخميس.

تمساح يلتهم طفلاً
تمساح يلتهم طفلاً

وأظهر مقطع فيديو وثق الواقعة، محاولة الوالد المحموم ضد التمساح المتوحش لكنه تغلب عليه بسهولة.
وقالت الصحيفة إن الاب اندفع إلى ضفة النهر مصابًا بجروح متعددة، بما في ذلك جرح كبير في رأسه.

تمساح يلتهم طفلاً
تمساح يلتهم طفلاً
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انقاذ الأب

وأنقذ القرويون الأب، وهو رجل من قبيلة بالاوه ورد أنه في الأربعينيات من عمره ، لكن التمساح كان قد جر ابنه بالفعل إلى الأعماق.

وظهر لاحقًا على السطح وجسد الطفل المشوه في فكيه قبل أن يغرق مرة أخرى في الماء مع الجثة.

استمرار عمليات البحث عن الطفل

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وقالت سومسوا راشد ، رئيسة وكالة لحد داتو للإطفاء والإنقاذ ، إن الأب أصيب بجروح خطيرة في الرأس والجسم، ولا يزال ابنه في عداد المفقودين وعمليات البحث جارية.

وأوضحت أنه “تم نقل الرجل إلى مستشفى لحد داتو لتلقي العلاج الطبي”.

وقد انضمت الشرطة الملكية الماليزية والشرطة البحرية إلى إدارة الإطفاء المحلية في بحثها عن جثة الصبي.
كما حذر المسؤولون القرويين الذين يعيشون على طول امتداد النهر بالبقاء بعيدًا عن الماء بسبب التهديد بتكرار هجوم تمساح.

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اعتماد السكان في طعامهم على النهر

وأضافت “سومسوا”: “ يعتمد الكثير من السكان هناك على النهر في طعامهم ومعيشتهم، لذا فهم بحاجة للذهاب إلى المياه”.

وتابعت:”لقد حذرناهم من المخاطر الإضافية في الوقت الحالي وعلينا توخي الحذر بشكل خاص لأن التمساح من المحتمل أن يكون لا يزال في المنطقة.”

المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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