الأحد, ديسمبر 4, 2022
الرئيسيةاقتصادسعر العملات في السودان اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022
اقتصاد

سعر العملات في السودان اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

الاقتصاد يمر بحالة ترهل

كتب خالد السعدي
سعر العملات في السودان watanserb.com
سعر العملات في السودان
- Advertisement -

وطن- سعر العملات في السودان اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، وفقا لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 576.5 جنيهاً للشراء، و580.82 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الأحد، في السودان في البنوك، 607.51 جنيهاً للشراء، و612.07 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

- Advertisement -

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 708.46 جنيهاً للشراء، و713.77 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.11 جنيهاً للشراء، و153.25 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.51 جنيهاً للشراء، و158.69 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

- Advertisement -

سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.009 جنيهاً للشراء، و159.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1529.58 جنيهاً للشراء، و1541.05 جنيهاً للبيع.

اقتصاد سوداني ضعيف

والعملة السودانية تعتبر من أكثر العملات التي تم تغييرها خلال فترات متفاوتة بالأنظمة الحاكمة المختلفة، ودائما ما يحيط بها السخط والنقد وسط المتعاملين بها بسبب تمزقها السريع.

ويمر الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات، وتفاقمت الأزمة وأصحاب الجمود النشاط الاقتصادي منذ أكتوبر من العام الماضي.

وضربت الفوضى أسواق العملات في السودان، وسط غياب الدور الحكومي في ضبط المعاملات بسبب شحّ الدولار، الأمر الذي أدى إلى عودة السوق السوداء مجدّداً وتوسّعها، بعد اختفائها لفترة محدودة عقب توحيد سعر الصرف، وتطبيق سياسات ضخّ البنك المركزي العملة الأميركية في البنوك التجارية.

وزادت في وسط العاصمة السودانية الخرطوم عمليات تجارة العملات بجميع الطرق، خلال الفترة الأخيرة، دون أي مساءلة قانونية أو رقابة من الجهات المختصة، في ظلّ انشغال السلطة بالصراعات السياسية والاضطرابات الأمنية.

المصدررصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
اقتصاد

السودان.. تراجع كبير للدولار وقفزات صادمة لليورو والإسترليني السبت 3 ديسمبر 2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.. تقلبات صادمة

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الخميس 1 ديسمبر.. ارتفاعات كبيرة لليورو والإسترليني!

تقارير

القصة الكاملة لفضيحة حصول حميدتي على أجهزة تجسس إسرائيلية

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

اقتصاد

السودان.. ارتفاع جديد في سعر الدولار الثلاثاء 29 نوفمبر وتقلبات الإسترليني تربك الأسواق

اقتصاد

السودان.. ارتفاع كبير في سعر الدولار الاثنين 28 نوفمبر وتوقعات بمواصلة الصعود!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

اقتصاد

السودان.. ارتفاع سعر الدولار في ختام التعاملات وقفزة كبيرة جداً لـ الإسترليني!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الأربعاء 23 نوفمبر2022.. ارتفاع كبير لليورو!

اقتصاد

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شركة متخصصة في القرصنة الأخلاقية تبحث عن عقود حكومية في السعودية

3 لاعبين في منتخب تونس يُعلنون اعتزالهم الدولي بعد خطوة وهبي الخزري

أغرب احتفال للمغاربة بعد التأهل التاريخي لثمن نهائي كأس العالم (لن تصدق)

ميادة الحناوي.. طبيب تجميل يكشف مفاجأة حول ملامحها العشرينية! (شاهد)

المشي أو الجري: أيهما أكثر فعالية لفقدان الوزن؟

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام اليابان في منافسات كأس العالم 2022

توابل تقي من نزلات البرد في الشتاء!

آخر رسائل لـ “جورج الراسي” قبل وفاته بـ20 دقيقة.. طلب هذه الأكلة الشعبية ليتناولها فور وصوله!

تواضع أمير قطر في مدرجات المونديال يلفت الأنظار.. حمل الكرسي بنفسه لسبب إنساني (فيديو)

تغييرات جديدة على برامج الهواتف المحمولة.. كلنا ننتظرها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC