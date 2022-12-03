رويترز: قطر عقدت العزم على استضافة أولمبياد 2036

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وطن- قال مصدر مطلع على عملية تقديم العطاءات للأولمبياد إن قطر عازمة على إحضار دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036 إلى الدوحة.

ووفقا لوكالة “رويترز” للأنباء، فقد شجع النجاح الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم الجارية حتى الآن، القطريين وعزز عزمهم على استضافة الأولمبياد.

ولم تعلن اللجنة الأولمبية الدولية عن أي إطار زمني بشأن الموعد الذي تخطط فيه لمنح الروعة الرياضية لعام 2036.

أول بلد إسلامي يستضيف الأولمبياد

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وبحسب “رويترز”، فإنه إذا كانت دورة الألعاب الأولمبية ستذهب إلى الدوحة، فستكون أول دورة تقام في بلد مسلم.

وقالت “رويترز” إنه من المتوقع أن تضغط قطر لنقل أي دورة أولمبية في وقت لاحق من العام، كما فعلت مع كأس العالم، وقد استفادت الدولة الخليجية من أنظمة تكييف الهواء المتطورة في الملاعب للتخفيف من حرارة كرة القدم.

واستضافت الدوحة بطولة العالم لألعاب القوى في 2019 على استاد خليفة الدولي، من أواخر سبتمبر إلى أوائل أكتوبر.

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وقامت اللجنة الأولمبية الدولية بتجديد عملية منح الألعاب منذ ذلك الحين، حيث غيرت من عملية تقديم العطاءات التقليدية إلى اختيار مرشح مفضل من المدن المهتمة، وكانت بريزبن 2032 أول ألعاب يتم منحها باستخدام هذه الطريقة.

جاهزية البنية التحتية

مع انتقال الألعاب إلى باريس في عام 2024 ، ولوس أنجلوس في عام 2028 ثم بريزبان ، فمن المتوقع أن يتم استقبال عرض من قطر بحرارة إذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية ستدور القارات ، على الرغم من أن اللجنة الأولمبية الدولية قالت في أكتوبر / تشرين الأول إنها تجري مناقشات أولية مع 10 مدن.

الدول التي أعربت عن اهتمامها بإقامة ألعاب 2036 تشمل الهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، في حين تدرس ألمانيا أيضًا ما إذا كانت ستطلق عرضًا أولمبيًا آخر على الرغم من المعارضة المحلية القوية للأولمبياد.

قوة موقف قطر

وقال مصدر لرويترز إن “قطر ستشعر في موقف قوي للغاية(..) إن النجاح الذي حققته كأس العالم هذه حتى الآن يضع قطر في موقع قوي – لقد أظهروا أن بإمكانهم فعل ذلك … إنه دليل على المفهوم”.

وأضاف:”لقد استضافوا دورة الألعاب الآسيوية في عام 2006 ، وسوف يستضيفونها مرة أخرى في عام 2030″، موضحا أن “كل البنية التحتية هنا – الملاعب والمترو والمطار الجديد.”

8 استادات مونديالية

وقامت قطر ببناء سبعة من الملاعب الثمانية المونديالية من الصفر، لكنها ستكافح من أجل الاستخدام المنتظم لها جميعًا، حيث سيتم النظر إلى الألعاب الأولمبية على أنها مناسبة طبيعية نظرًا للتحديثات الموسعة للبنية التحتية في البلاد.

وأنفقت قطر الغنية بالغاز، في محاولة لمحاكاة التحول الدراماتيكي للمنافسين الخليجيين دبي وأبو ظبي ، ما لا يقل عن 229 مليار دولار على البنية التحتية في 11 عامًا منذ فوزها باستضافة كأس العالم ، وهي تفتخر الآن بمترو أنفاق جديد لامع بالإضافة إلى أحدث المرافق الرياضية.

تخطيط لتنويع الاقتصاد

وقال مسؤول حكومي لرويترز في وقت سابق من هذا العام، إن الكثير من العمل تم التخطيط له بشكل مستقل في الوقت الذي تسعى فيه قطر لتنويع اقتصادها غير القائم على الطاقة، مع طموحات لتصبح مركزًا تجاريًا إقليميًا ومضاعفة أعداد السائحين ثلاث مرات إلى ستة ملايين سنويًا بحلول عام 2030.