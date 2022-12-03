جلد عناصر طالبان لسيدة أفغانية يثير غضبا ضد قناة العربية السعودية.. ماذا حدث؟

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وطن- أظهر مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، عناصر من حركة طالبان وهم يجلدون سيدة أفغانية بطريقة وحشية جدا في ولاية تخار.

وبيّن الفيديو جلد عناصر طالبان لسيدة أفغانية وهي مكبلة وبدت مغلوبة على أمرها، فيما سُمع صوت طفل صغير يبكي يُرجح أنه طفلها الذي كان يرافقها.

كما سُمعت بعض الهمهمات من السيدة، دون أن يتضح ما الذي تقوله بالفعل، خلال تعرضها للتعذيب.

عناصر من حركة #طالبان يجلدون امرأة أفغانية بوحشية في ولاية تخار.. بتهمة شراء احتياجات المنزل من أحد المتاجر دون مرافقة محرم#العربية pic.twitter.com/UgSHe0rn5A — العربية (@AlArabiya) December 3, 2022

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قناة العربية السعودية وضعت تفسيرا، قائلة إن هذا الاعتداء جاء على إثر إقدام السيدة على شراء احتياجات المنزل من أحد المتاجر دون مرافقة محرم.

ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكد من حقيقة ذلك، من مصدر مستقل.

هجوم على قناة العربية السعودية

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إلا أن القناة السعودية تعرضت للهجوم بسبب هذه الرواية التي تعرضت للتشكيك من قبل البعض.

فقال أنور في تغريدة: “ما زال مسلسل تشويه طالبان مستمراً من الأسياد و أذنابهم و الله غالب على أمره و لو كره الكارهون”.

ما زال مسلسل تشويه #طالبان مستمراً من الأسياد و أذنابهم و الله غالب على أمره و لو كره الكارهون — ‏أنور مساعد الطبطبائي (@anwartab) December 3, 2022

وكتب ناشط: “کذب”.

کذب — Zia Chitrali (@ziachitralie) December 3, 2022

وذكر أحمد: “فمن أظلم ممن افتراء على الناس كذبا لم تكذبون و تلقون الإفتراءات عليهم…

أين دليل كلامكم !؟ لن يمكنكم أن تثبوا بأنهم يجلدونهن بسبب خروجهن من المنزل من أجل اشتراء المشتريات.. المسئلة ليست كما تنشرونها”.

فمن أظلم ممن افتراء على الناس كذبا

لم تكذبون و تلقون الإفتراءات عليهم…

أين دليل كلامكم !؟

لن يمكنكم أن تثبوا بأنهم يجلدونهن بسبب خروجهن من المنزل من أجل اشتراء المشتريات

المسئلة ليست كما تنشرونها… — Ahmad Hammad (@AhmadHa74111373) December 3, 2022

وسخر أحمد من القناة السعودية: “لا احنا رح انصدق الخبر وننتقد لانه منكو الخبر ولو ما انتو مصدر ثقة عميق”.

لا احنا رح انصدق الخبر وننتقد لانه منكو الخبر ولو

ما انتو مصدر ثقة عميق 😂👎 — Ahmad Mazin Almomany (@Ahmad_momany96) December 3, 2022

طالبان تزدري المرأة

ولا يعني التشكيك في السبب الذي ساقته قناة العربية، أن حركة طالبان بريئة من ممارسة اعتداءات على السيدات.

فمنذ اعتلاء الحركة للسلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، زادت وبشكل ملحوظ وتيرة التضييق والاعتداء على النساء بشكل كبير.

وأصدرت الحركة العديد من القرارات التي تقيد حرية النساء، فقد حظرت عليهن تولي وظائف حكومية والتعليم في المرحلة الثانوية والسفر لمسافة تزيد عن 72 كيلومترا بدون محرم.

ومن بين التضييقات، تمنع حركة طالبان النساء من دخول الأماكن السياحية والحدائق العامة بذريعة منع الاختلاط، وأن بعضها قريبة من الحمامات العامة، وهو ما أثار غضبا واسعا وقوبل بتنديد واسع على مستويات مختلفة في الداخل والخارج.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد طلبت في 12 نوفمبر الجاري، من المجتمع الدولي كبح حركة طالبان، ومنعها من فرض مزيد من القيود على النساء الأفغانيات، معتبرة في بيان أن الأمر بات غير مقبول، وأنّ على المجتمع الدولي أن يتحرك.

وقالت المنظمة لاحقا: “يجب أن نتذكر أنّ حقوق النساء والفتيات في أفغانستان تنتهك باستمرار من قبل طالبان منذ 15 شهراً”.