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بريطانيا استخدمت صور الحكام العرب ضمن برنامج الدعاية لها اثناء الحرب العالمية الثانية

كتب محمد الوليدي
الدعاية البريطانية حكام العرب watanserb.com
صور حكام العرب أثناء برنامج الدعاية في الحرب العالمية الثانية
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وطن- استخدمت وزارة الاعلام البريطانية صور بعض الحكام العرب بين الشعوب العربية والإسلامية ضمن برنامج الدعاية لها اثناء الحرب العالمية الثانية وكتب تحتها: مؤيدون لبريطانيا في هذه الحرب! وقد زينت الصور باطار أخضر يعلوه الهلال والنجمة!.

وأثناء الاعداد لهذا المشروع راسلت وزارة الاعلام البريطانية مكتب مستعمراتها في الهند للترتيب معها في هذه القضية.

ومن بين صور الحكام العرب التي استخدمت سلطان مسقط سعيد بن تيمور وحاكم البحرين حمد بن عيسى وأمير شرق الاردن عبدالله بن الحسين.

حاكم البحرين حمد بن عيسى
حاكم البحرين حمد بن عيسى
أمير شرق الاردن عبدالله بن الحسين
أمير شرق الاردن عبدالله بن الحسين
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الا ان مكتب الهند اعترض على صور سلطان مسقط لانه رفض هذا مسبقا خوفا من ردة فعل الدوائر الإيطالية والالمانية و”أنهم احترموا رغبته هذه”.

سلطان مسقط سعيد بن تيمور
سلطان مسقط سعيد بن تيمور

الا ان السير حسن السهروردي المستشار في وزارة المستعمرات البريطانية نصح بحذف الهلال والنجمة من الصور لأسباب عديدة منها ان الهلال والنجمة ليست رمزا الا عند القلة من المسلمين، وإنها ليست كالصليب لدى المسيحية. كما انها ستذكر المسلمين بالحروب الصليبية في الماضي.

ايضا نصح مكتب الهند بعدم ضرورة نشر الدعاية في الخليج العربي وذلك لأن حكامه معروفون بما يكفي في تاييدهم لبريطانيا.

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وقد الحقت بالصور صورة  بعد ابداء اعتراضه واختلاط الامر على موظفي مكتب الهند في التفريق ما بين صورة حاكم البحرين وشيخ الكويت. وأعدت الصور لتنشر عبر مطبوعة نصف شهرية “وار بيكتوريال” ومطبوعة “المستمع العربي” التي ستعدها البي بي سي.

المصدروزارة الاعلام البريطانية ،رصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
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