السبت, ديسمبر 3, 2022
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اقتصاد

السودان.. تراجع كبير للدولار وقفزات صادمة لليورو والإسترليني السبت 3 ديسمبر 2022

الجنيه الإسترليني قفز 11 جنيها

كتب سالم حنفي
الدولار في السودان watanserb.com
الدولار في السودان
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وطن- شهد سعر الدولار في السودان، اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، تراجعاً واضحاً، في حين شهد سعر الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي ارتفاعاً كبيراً مخالِفاً التوقعات، وذلك وَفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم السبت 576.5 جنيهاً للشراء، و580.82 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم السبت، في السودان في البنوك، 607.51 جنيهاً للشراء، و612.07 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 708.46 جنيهاً للشراء، و713.77 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.11 جنيهاً للشراء، و153.25 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.51 جنيهاً للشراء، و158.69 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.009 جنيهاً للشراء، و159.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1529.58 جنيهاً للشراء، و1541.05 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.. تقلبات صادمة

السوق السوداء تتوسع وتستشري

ضربت الفوضى أسواق العملات في السودان، وسط غياب الدور الحكومي في ضبط المعاملات بسبب شحّ الدولار، الأمر الذي أدى إلى عودة السوق السوداء مجدّداً وتوسّعها، بعد اختفائها لفترة محدودة عقب توحيد سعر الصرف، وتطبيق سياسات ضخّ البنك المركزي العملة الأميركية في البنوك التجارية.

وزادت في وسط العاصمة السودانية الخرطوم عمليات تجارة العملات بجميع الطرق، خلال الفترة الأخيرة، دون أي مساءلة قانونية أو رقابة من الجهات المختصة، في ظلّ انشغال السلطة بالصراعات السياسية والاضطرابات الأمنية.

وفي الوقت الذي حافظت فيه أسعار الدولار على ثباتها أمام العملة المحلية رسمياً في الصرافات عند نحو 570 جنيهاً، وفي البنوك ما بين 576 و578 جنيهاً، مع عدم توفيره بسبب قلة المعروض، ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء إلى أكثر من 580 جنيهاً.

ويقول تجار ومتعاملون في السوق السوداء، إنّ ندرة العملة الصعبة أدت إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها يومياً، الأمر الذي جعل السوق تخضع للعرض والطلب وفقاً لما يهوى كبار التجار.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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