كوريا الجنوبية تضرب البرتغال وتُقصي الأوروغواي من المونديال بالوقت القاتل (شاهد)

- Advertisement -

وطن- عالم المونديال يحمل في طياته الإثارة والمفاجآت حتى الثواني الأخيرة من المباراة، نجحت كوريا الجنوبية من الفوز على البرتغال بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، على حساب الأوروغواي مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وتمكن منتخب كوريا الجنوبية من قلب الطاولة على الجميع في المجموعة الثامنة، بعد تحقيق الفوز على البرتغال (الملاحون)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، بفارق هدف وحيد عن الأوروغواي، الذي حقق الفوز على غانا بهدفين نظيفين دون رد.

أهداف البرتغال وكوريا الجنوبية

وأحرز منتخب البرتغال أولى أهداف المباراة داخل شباك نظيره كوريا الجنوبية، عن طريق اللاعب ريكاردو هورتا في الدقيقة ال5.

- Advertisement -

وعاد منتخب كوريا الجنوبية إلى أجواء المباراة ليسجل هدف التعادل داخل مرمى البرتغال، في الدقيقة ال27 من توقيع اللاعب كيم يونغ غون.

كما وسجل كوريا الجنوبية هدف التأهل في شباك البرتغال (الملاحون)، في الدقيقة الأولى من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة من توقيع اللاعب هوانغ هي تشان.

- Advertisement -

كما وتعد الخسارة الثانية التي يتلقاها منتخب البرتغال على التوالي من نظيره كوريا الجنوبية، الذي نجح في الفوز الأول بإقصائه من البطولة العالمية.

أهداف الأوروغواي وغانا

وسجل هدفي الأوروغواي في شباك مرمى غانا، عن طريق اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقتين ال26 وال32.

كما وسيلتقي منتخب البرتغال متصدر المجموعة رغم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل، أمام وصيف المجموعة السابعة المرتقبة، بينما سيواجه الأخير مع متصدر ذات المجموعة.

ترتيب المجموعة الثامنة في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022

كما ونرفق لكم، ترتيب المجموعة مع ختام الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات كأس العالم 2022 قطر.

(1) البرتغال 6 نقاط.

(2) كوريا الجنوبية 4 نقاط.

(3) الأوروغواي 4 نقاط.

(4) غانا 3 نقاط.