كوريا الجنوبية تضرب البرتغال وتُقصي الأوروغواي من المونديال بالوقت القاتل (شاهد)

وطن- عالم المونديال يحمل في طياته الإثارة والمفاجآت حتى الثواني الأخيرة من المباراة، نجحت كوريا الجنوبية من الفوز على البرتغال بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، على حساب الأوروغواي مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.
وتمكن منتخب كوريا الجنوبية من قلب الطاولة على الجميع في المجموعة الثامنة، بعد تحقيق الفوز على البرتغال (الملاحون)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، بفارق هدف وحيد عن الأوروغواي، الذي حقق الفوز على غانا بهدفين نظيفين دون رد.
أهداف البرتغال وكوريا الجنوبية
وأحرز منتخب البرتغال أولى أهداف المباراة داخل شباك نظيره كوريا الجنوبية، عن طريق اللاعب ريكاردو هورتا في الدقيقة ال5.
هدف كوريا الجنوبية "27": كوريا الجنوبية 1-1 البرتغال .. #كأس_العالم #قطر2022 #VesteABandeira #FIFAWorldCup
#대한민국 #축구국가대표팀 #Qatar2022@selecaoportugal @theKFA #KORPOR pic.twitter.com/By8GPen66U
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
وعاد منتخب كوريا الجنوبية إلى أجواء المباراة ليسجل هدف التعادل داخل مرمى البرتغال، في الدقيقة ال27 من توقيع اللاعب كيم يونغ غون.
كما وسجل كوريا الجنوبية هدف التأهل في شباك البرتغال (الملاحون)، في الدقيقة الأولى من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة من توقيع اللاعب هوانغ هي تشان.
هدف البرتغال "5": كوريا الجنوبية 0-1 البرتغال#كوريا_الجنوبية مع #البرتغال #كأس_العالم #قطر2022 #VesteABandeira #FIFAWorldCup
#Qatar2022@selecaoportugal pic.twitter.com/gAaE0WbwN4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
كما وتعد الخسارة الثانية التي يتلقاها منتخب البرتغال على التوالي من نظيره كوريا الجنوبية، الذي نجح في الفوز الأول بإقصائه من البطولة العالمية.
هدف كوريا الجنوبية "90+1": كوريا الجنوبية 2-1 البرتغال .. #كأس_العالم #قطر2022 #VesteABandeira #FIFAWorldCup
#대한민국 #축구국가대표팀 #Qatar2022@selecaoportugal @theKFA #KORPOR pic.twitter.com/83gQOqy8qL
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
أهداف الأوروغواي وغانا
وسجل هدفي الأوروغواي في شباك مرمى غانا، عن طريق اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقتين ال26 وال32.
هدف الأوروجواي "32": غانا 0-2 الأوروغواي#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/3xXWMo8YbU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
كما وسيلتقي منتخب البرتغال متصدر المجموعة رغم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل، أمام وصيف المجموعة السابعة المرتقبة، بينما سيواجه الأخير مع متصدر ذات المجموعة.
هدف الأوروجواي "26": غانا 0-1 الأوروغواي#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/4CV9vuwlQg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
ترتيب المجموعة الثامنة في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022
كما ونرفق لكم، ترتيب المجموعة مع ختام الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات كأس العالم 2022 قطر.
(1) البرتغال 6 نقاط.
(2) كوريا الجنوبية 4 نقاط.
بعد احتساب الفار الكرة ركلة جزاء..
حارس الأوروغواي ينقذ مرماه من ركلة جزاء أمام غانا والنتيجة تظل تعادلًا سلبيًا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/QystdMKxZw
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
(3) الأوروغواي 4 نقاط.
(4) غانا 3 نقاط.