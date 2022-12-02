فقد أعصابهُ .. شاهد اعتداء إدينسون كافاني لاعب الأوروغواي على جهاز الVAR

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وطن- فقد النجم الأوروغواي إدينسون كافاني (35 عاماً)، لاعب نادي فالنسيا الإسباني، أعصابَه بعد اعتدائه على جهاز تقنية الفيديو (VAR)، مع نهاية مباراة الأوروغواي وغانا، وتوديع بلاده مونديال كأس العالم 2022 من دور المجموعات.

ونشرت قنوات (الكأس) الرياضية القطرية، مقطعَ فيديو لاعتداء لاعب الأوروغواي كافاني على جهاز تقنية الVAR، الذي طرحه أرضاً خلال خروجه مع زملائه إلى ممر غرفة تبديل الملابس، في ملعب (استاد الجنوب) المونديالي.

اعتداء إدينسو كافاني على جهاز الـVAR

ويظهر في مقطع الفيديو، الغضب الذي ظهر على لاعب الأوروغواي كافاني، بعد علمه بخروج بلاده من مونديال كأس العالم 2022، الذي كان ضحيته جهاز تقنية الـVAR، الذي قام بطرحه أرضاً أثناء خروجه من داخل أرضية الملعب مع نهاية مباراة الأوروغواي وغانا.

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وحقّق منتخب الأوروغواي الفوزَ النظيف على غانا، بهدفين نظيفين دون رد، مع ختام منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022 قطر.

مباراة الأوروغواي وغانا في كأس العالم 2022 قطر

وسجّل اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا هدفي المباراة داخل شباك غانا، في الدقيقتين الـ26 والـ32.

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كما وشهدت مباراة الأوروغواي وغانا الإثارة القوية بين كلا المنتخبين، حيث وصل عدد تسديدات الأوروغواي باتجاه شباك مرمى الخصم غانا إلى 12 تسديدة، بينما وصل عددد تسديدات الأخيرة إلى 10 تسديدات.

فيما تفوّق غانا في الاستحواذ على الكرة طيلةَ مجريات دقائق المباراة بنسبة 51%، أمام الأوروغواي الذي استحوذ بنسبة 49%.

ترتيب الأوروغواي وغانا مع ختام دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

واعتلى منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 6 نقاط، رغم الخسارة أمام الوصيف كوريا الجنوبية وصيف المجموعة، برصيد 4 نقاط.

كما وجاء منتخب الأوروغواي في ثالث جدول الترتيب، برصيد 4 نقاط، فيما احتل منتخب غانا أدنى الترتيب، برصيد 3 نقاط.

يذكر أن البرتغال وكوريا الجنوبية قد تأهلتا على حساب الأوروغواي وغانا، إلى منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.