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مونديال قطر 2022

شيخة قطرية تُعلق على خروج منتخب ألمانيا من المونديال بكلمةٍ واحدة!

منتخب ألمانيا يودع كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال روسيا 2018 من دور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
تعليق الشيخة القطرية مريم آل الثاني على خروج منتخب ألمانيا watanserb.com
تعليق الشيخة القطرية مريم آل الثاني على خروج منتخب ألمانيا
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وطن- علقت الشيخة القطرية مريم بنت محمد بن حمد آل الثاني، على خروج منتخب ألمانيا، خارج مونديال قطر 2022، على الرغم من فوزها على كوستاريكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

سخرية الشيخة القطرية مريم آل الثاني على خروج منتخب ألمانيا

وعلقت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، في تغريده نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على خروج منتخب ألمانيا (المكاكين)، قائلةً : ” برا ” .. مرفقة برمز النصر وتعبير الضحك للسخرية من هذا الحدث.

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كما وتعد المرة الثانية على التوالي، التي يتعرض فيها منتخب ألمانيا (المكاكين)، للخروج من منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، بفارق هدف وحيد عن التأهل مع اليابان في المجموعة الخامسة.

ريمونتادا اليابان أمام إسبانيا في مونديال قطر 2022

ونجح منتخب اليابان ( الساموراي الأزرق)، من تحقيق الفوز التاريخي على إسبانيا. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما ويعد أول منتخب من قارة آسيا يحقق ذلك.

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كما وتعد الريمونتادا الثانية لمنتخب اليابان، بعد أن حقق الفوز على مكاكين ألمانيا، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2022. بذات النتيجة السالفة بالذكر.

اليابان ستواجه كرواتيا في الدور ال16 كأس العالم 2022

وسيلتقي اليابان في منافسات الدور ال16 كأس العالم، أمام وصيف نسخة مونديال 2018، كرواتيا، بعد تصدره المجموعة ب6 نقاط. كما وسيواجه وصيف المجموعة إسبانيا أمام المغرب (أسود الأطلس).

كما ومن الجدير بالذكر، بأن منافسات كأس العالم 2022 قطر، ستستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، والذي يصادف ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر ال104.

المصدروطن + صفحة مريم آل الثاني + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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