الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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بعد سقوط ألمانيا في المونديال.. رسالة خليل البلوشي النارية تغزو تويتر (شاهد)

عملاق أوروبا نقل تركيزه لقضايا بعيدة عن كرة القدم

كتب خالد السعدي
خروج المنتخب الألماني من كأس العالم watanserb.com
المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي
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وطن – بعد الخروج المدوي لمنتخب ألمانيا من بطولة كأس العالم، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر، إلى منصة للتعبير عن فرحة عربية بخروج المنتخب الذي ركّز على إثارة قضايا أخرى بعيدا عن كرة القدم، أهمها دعم الشذوذ الجنسي.

كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو، يرصد كلمات المعلق الرياضي خليل البلوشي، الذي وجه رسالة نارية للمنتخب الألماني.

قال البلوشي: “فكرت في خارج كرة القدم.. فخسرت معركتها في أرض الميدان.. عندما تدافع عن قضية خاسرة .. قد تخسر اللي لك واللي عليك.. هذه رسالة يجب أن تصل إلى الألماني وغير الألماني”.

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وأضاف: “عندما تبحث عن أمور خارج كرة القدم.. تخسر كرة القدم وخارج كرة القدم .. وعندما تدافع عن قضية خاسرة فلن تربح شيئا.. لن تربح شيئا.. ألمانيا لا كرة ولا برة كرة.. مع السلامة.. حياكم الله”.

وغادر منتخب ألمانيا، مونديال قطر من الدور الأول، على الرغم من ختام دور المجموعات بالفوز على كوستاريكا بأربعة هدفين لهدفين.

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وكان مصير المنتخب الألماني مرتبطاً بنتيجة منتخب إسبانيا الذي سقط بالهزيمة 1 / 2 أمام مفاجأة البطولة منتخب اليابان، علما بأن تعادل إسبانيا كان سيمنح ألمانيا بطاقة التأهل بدلا من اليابان.

رئيس الاتحاد الألماني يتأسف للإقصاء المؤلم

بدوره، أبدى بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أسفه لإقصاء منتخب بلاده المبكر من نهائيات كأس العالم.

وعقد نيوندورف، مؤتمرا صحفيا بمطار الدوحة اليوم الجمعة، قال فيه إن الخروج من المونديال مؤلم للغاية، داعيًا إلى اجتماع مع مسؤولي الاتحاد لتحليل الموقف.

رئيس الاتحاد الألماني يتأسف لإقصاء منتخب بلاده المبكر

وقال أثناء مغادرة بعثة المنتخب الألماني العاصمة القطرية: “يمكنكم أن تتخيلوا أن مسار اليوم السابق يمثل خيبة أمل مريرة لنا.. الخروج من البطولة يؤلم كثيرًا”.

أضاف: “رغم ذلك، يتعين علينا أن نتطلع للأمام، وبالتالي سوف نشرع في إجراء منظم بشأن كيفية التعامل مع هذا الوضع”.

انفجار إعلامي ألماني بعد السقوط المدوي

وبعد السقوط المدو، صبّت الصحف الألمانية جام غضبها على منتخبها الكروي الذي خرج بخفّي حُنين من الدور الأول لمونديال قطر.

مجلة كيكر التي تعتبر الأكثر شراسة في توجيه الانتقادات إلى المسؤولين عن الاتحاد الألماني وفي المنتخب قالت إن المنتخب الألماني أصبح قزما تدريجيا.

وأضافت :”الأسوأ من ذلك عدم تطوّرنا وكأس أوروبا المقبلة على الأبواب”، وهذه البطولة تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

أما صحيفة “بيلد” فقالت: “إنها بلا شك، نهاية دولة كروية عظمى.. يعتبر هذا الخروج المبكر أحد أسوأ الأمسيات في تاريخنا. يجب ألا نبحث بعيدا عن المسؤولين عن هذا السقوط: الاتحاد، المدرب واللاعبون ولا أحد آخر”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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